США призупинять усі контракти від інших країн на постачання Patriot заради України, - FT

Сполучені Штати призупинять усі відкриті замовлення від інших держав на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них доти, доки Україна не отримає достатньо засобів для захисту від повітряних атак Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як зазначається, про рішення США буде оголошено в четвер, 20 червня після того, як минулого тижня в Італії президент Джо Байден заявив, що США зобов’язалися постачати Україні додаткові системи ППО, зокрема батареї Patriot.

Байден наголосив, що п'ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи протиповітряної оборони в Україну, і що іншим країнам, які очікують поставки американських систем, доведеться зачекати, тому що "все, що у нас є, піде в Україну, поки їхні потреби не будуть задоволені".

"Оголошення США в четвер закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і забезпечить Україні отримання систем Patriot, необхідних для захисту її міст і критично важливої інфраструктури", - повідомили виданню дві особи, обізнані про рішення.

Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку систем Patriot, є Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

