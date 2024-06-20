УКР
США призупинять усі контракти від інших країн на постачання Patriot заради України, - FT

США заради України загальмують контракти інших держав на Patriot

Сполучені Штати призупинять усі відкриті замовлення від інших держав на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них доти, доки Україна не отримає достатньо засобів для захисту від повітряних атак Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як зазначається, про рішення США буде оголошено в четвер, 20 червня після того, як минулого тижня в Італії президент Джо Байден заявив, що США зобов’язалися постачати Україні додаткові системи ППО, зокрема батареї Patriot.

Байден наголосив, що п'ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи протиповітряної оборони в Україну, і що іншим країнам, які очікують поставки американських систем, доведеться зачекати, тому що "все, що у нас є, піде в Україну, поки їхні потреби не будуть задоволені".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США першочергово надаватимуть Patriot Україні, і лише потім іншим країнам, - Байден

"Оголошення США в четвер закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і забезпечить Україні отримання систем Patriot, необхідних для захисту її міст і критично важливої інфраструктури", - повідомили виданню дві особи, обізнані про рішення.

Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку систем Patriot, є Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

Читайте також: Україна отримає від США ракети до систем ППО Patriot у пріоритетному порядку. Вашингтон відклав угоду зі Швейцарією, - ЗМІ

+11
Чекаємо та дякуємо
20.06.2024 14:17 Відповісти
+10
Слава тобi, Господи!
20.06.2024 14:17 Відповісти
+5
vin na cjom sklade rabotaļ
20.06.2024 14:28 Відповісти
Так в них в загашниках сотні стоять на збереженні! Чого вони дурку включили?
20.06.2024 14:16 Відповісти
Ну а що їм ще включити?
20.06.2024 14:19 Відповісти
Та ну, звiдки iнфа?
20.06.2024 14:26 Відповісти
vin na cjom sklade rabotaļ
20.06.2024 14:28 Відповісти
У такому випадку - уходя з аеродрома, не забудь, що треба вдома
20.06.2024 14:31 Відповісти
Якщо такі старі як в Ізраїлі то вони не збивають балістику, їх потрібно модернізувати.
20.06.2024 14:28 Відповісти
Значить небалістику будуть збивати. Наче в нас біля кожного хутора по ППО стоїть, що можна перебирати - що будемо брати, а що ні
20.06.2024 14:33 Відповісти
Згоден, але Штати дають саме ці і перебирать не приходиться, бо кожна батарея і ракета за їх рахунок, ще й Трамп порахує і буде використовувать проти Байдена
20.06.2024 14:44 Відповісти
Какой модификации?
20.06.2024 14:35 Відповісти
У ВС США есть ВСЕГО 700 батарей. Которые вообще-то должны прикрывать, в первую очередь территорию США и Канады, т.е. весь североамериканский континент, бо друзья ***** (и он сам), от ирана до кореи и китая никуда не делись. А кроме того есть обязательства перед натовской Европой, договоры с Австралией , Тайванем и Израилем. Плюс куча стран оплативших свои заявки наперед, за много лет. Но "вони дурку включили", ага. Не шашлычники и дорогостроители, а именно США, да.
20.06.2024 17:39 Відповісти
Чекаємо та дякуємо
20.06.2024 14:17 Відповісти
Подякуємо коли будуть в нас, а поки це тільки наміри і слова, від них менше прилітають не буде, дали дозвіл на ближнє враження на Білгородщині, ситуація в Харкові трвшки змінилася, дали б дозввл далі на 300 км, або Атакмси, все б змінилось кардинально.
20.06.2024 14:33 Відповісти
Слава тобi, Господи!
20.06.2024 14:17 Відповісти
Простите, это сколько они "создавали", что им приходится ради "семи Патриотов Зе" останавливать контакты со всей галактикой.
20.06.2024 14:21 Відповісти
Модифікації є різні, в тому числі як в Ізраїлі які не збивають балістику, вони хочуть дати найновіші.
20.06.2024 14:35 Відповісти
Не пройшло і 2.5 роки...
20.06.2024 14:22 Відповісти
не так. "не пройшло і 2,5 роки" - подібне писати можна тільки виключно на адресу нашої влади (теперішньої і минулих влад). а в сторону американців та інших наших західних партнерів то їм потрібно дякувати за те, що вони і так нам передають. до того ж, передають безплатно у подарунок.
20.06.2024 14:37 Відповісти
На будущее. На обнуленных не обращайте вниманиме, там может быт посменно и 3 в одном.
20.06.2024 14:40 Відповісти
Саме так! Та і взагалі, за 2.5 років можна було самим налагодити виробництво ракет.
20.06.2024 20:58 Відповісти
Друзья, обращаю ваше внимание: все обнуленные, почему-то - из клуба почемучек.
20.06.2024 14:23 Відповісти
дай Боже нашому теляті вовка з"їсти (((
20.06.2024 14:29 Відповісти
Кацапа, самокритика принята, зачекай , ваша трында на подходе.
20.06.2024 14:33 Відповісти
а ваша, кацапеня, вже на місці.
20.06.2024 14:35 Відповісти
та невже, навіть орбану відмовили
20.06.2024 14:44 Відповісти
Так спішать допомогти, аж перечіпаються, а потом виходить, що тої допомоги-кіт наплакав.
20.06.2024 14:49 Відповісти
так надо видмовытыся от такой допомоги, и будет вам щасстя.
20.06.2024 17:42 Відповісти
А раньше это было в падлу?!... Америкосы тянут вола за яйца, а гибнут наши ребята!... Мы понимаем, что есть необходимость постепенно истощать рашистскую мразь и постепенно вводить санкции, но жизни наших воинов дороже любых инсинуаций и политических страхов. Пора просто МОЧИТЬ путинских ублюдков как бешеных собак на нашей и на ИХ ЗЕМЛЕ!!!!... Американский цинизм выше любого понимания.
20.06.2024 15:46 Відповісти
Что вам, кроме венгерского паспорта, мешает мочить путькинских ублюдков?
20.06.2024 17:43 Відповісти
Мне что мешает?... Возраст идиот. Я в Италии более 20-ти лет, и мне за 70-т. А почему ты, шняга не на нуле?
20.06.2024 22:02 Відповісти
Якщо мова про контракти, то йдеться про новітні версії.
Це реально серйозне зрушення.
20.06.2024 22:04 Відповісти
 
 