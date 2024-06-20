Голова комітету ЄС у Бундестазі Хофрайтер закликає створити фонд на 100 млрд. євро для України

Європейському Союзу необхідно створити фонд у розмірі 100 мільярдів євро для закупівлі озброєння для України на світовому ринку.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу, голова комітету з європейських справ Антон Хофрайтер, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі Європейський союз не має права позичати гроші. Теоретично, оскільки Європа дуже багата, у нас є гроші, і їх можна було б витрачати в кредит, але це не дозволено. Як ви розумієте, неможливо вести війну, хоча б зрідка не позичаючи на певний час гроші на снаряди та інші військові товари. Тому я пропоную, щоб у Європейського союзу був спеціальний фонд у 100 мільярдів євро, гроші в який запозичуються на ринку. І на ці 100 мільярдів ми могли б купувати озброєння для України по всьому світу", — резюмував політик.

Раніше голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони, лідер списку Альянсу лібералів і демократів на виборах до Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що РФ воює проти всього Заходу і необхідно захищатися. На її думку, настав час усвідомити західним країнам, що Російська Федерація веде війну не тільки проти України, а й проти всього Євросоюзу, європейських цінностей, свободи і єдності.

