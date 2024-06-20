Кабмін звернувся до партнерів щодо формування комісії з аудиту НАБУ. Якщо директора визнають неефективним - це підстава для звільнення, - "слуга народу" Радіна

Кабмін звернувся до міжнародних партнерів щодо формування аудиторської комісії для перевірки НАБУ, яка має відповісти на питання щодо ефективності діяльності очільника Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

Про це LIGA.net повідомила голова парламентського комітету з антикорупційної політики, народна депутатка від Слуги народу Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Кабінет міністрів направив запит до міжнародних партнерів щодо кандидатів до аудиторської комісії – остання має бути сформована найближчим часом.

Цей аудит має дати відповідь на питання щодо ефективності діяльності керівника НАБУ, зауважила Радіна.

Якщо комісія визнає діяльність Кривоноса неефективною, то згідно з законом це є підставою для його звільнення з посади, акцентувала депутатка.

"Я не підтримую політичне звільнення директора НАБУ. Ну, це просто не може якісно працювати. Але аудити як інструмент підзвітності мають бути", – підсумувала вона.

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання Комітету, де обговорюватимуть злив інформації з Бюро.