Кабмін звернувся до партнерів щодо формування комісії з аудиту НАБУ. Якщо директора визнають неефективним - це підстава для звільнення, - "слуга народу" Радіна
Кабмін звернувся до міжнародних партнерів щодо формування аудиторської комісії для перевірки НАБУ, яка має відповісти на питання щодо ефективності діяльності очільника Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.
Про це LIGA.net повідомила голова парламентського комітету з антикорупційної політики, народна депутатка від Слуги народу Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, Кабінет міністрів направив запит до міжнародних партнерів щодо кандидатів до аудиторської комісії – остання має бути сформована найближчим часом.
Цей аудит має дати відповідь на питання щодо ефективності діяльності керівника НАБУ, зауважила Радіна.
Якщо комісія визнає діяльність Кривоноса неефективною, то згідно з законом це є підставою для його звільнення з посади, акцентувала депутатка.
"Я не підтримую політичне звільнення директора НАБУ. Ну, це просто не може якісно працювати. Але аудити як інструмент підзвітності мають бути", – підсумувала вона.
Витік даних з НАБУ
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.
Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.
Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.
Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.
Директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання Комітету, де обговорюватимуть злив інформації з Бюро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Набу робить свою справу як требо, а хтось їй заважає?
Або е факти ( які?) що НАБУ у корупції?
"Ми зіпсували цього керівника НАБУ - давайте нам нового!"
депутана Радіна - "членкиня" від "слуги народу" намагається виправдати наступного виконавця.
але все пояснює "політичними мотивами", а не злочинно - корупційними.
Відповідальність цілком переноситься на умовно міжнародну комісію (можна тимчасово піддатися, а потім за якимось законом, чи аукціоном на звільнення - випустити "падельніка" до батальйону "Монако"), а вони і далі будуть "делать дєло".
Єдиний вихід: знести всю прокурорську, судову владу. Ця гілка не просто засохла, а вже смердить , принаймні 30 років.