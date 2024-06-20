УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9587 відвідувачів онлайн
Новини
1 734 9

Кабмін звернувся до партнерів щодо формування комісії з аудиту НАБУ. Якщо директора визнають неефективним - це підстава для звільнення, - "слуга народу" Радіна

Семен Кривонос

Кабмін звернувся до міжнародних партнерів щодо формування аудиторської комісії для перевірки НАБУ, яка має відповісти на питання щодо ефективності діяльності очільника Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

Про це LIGA.net повідомила голова парламентського комітету з антикорупційної політики, народна депутатка від Слуги народу Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Кабінет міністрів направив запит до міжнародних партнерів щодо кандидатів до аудиторської комісії – остання має бути сформована найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Детективи НАБУ не провели обшук у Чернишова через прохання директора Бюро Кривоноса, - ЗМІ

Цей аудит має дати відповідь на питання щодо ефективності діяльності керівника НАБУ, зауважила Радіна.

Якщо комісія визнає діяльність Кривоноса неефективною, то згідно з законом це є підставою для його звільнення з посади, акцентувала депутатка.

"Я не підтримую політичне звільнення директора НАБУ. Ну, це просто не може якісно працювати. Але аудити як інструмент підзвітності мають бути", – підсумувала вона.

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання Комітету, де обговорюватимуть злив інформації з Бюро.

Автор: 

НАБУ (5429) аудит (575) Кривонос Семен (78) Радіна Анастасія (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.06.2024 18:57 Відповісти
а чи не можна нашим західнтимм партнерам провести ревізію ЗЄльоного і уволіть його ?
показати весь коментар
20.06.2024 21:39 Відповісти
Тобто є таки побоювання, що Захід гроші не дадуть. 😊
показати весь коментар
20.06.2024 18:59 Відповісти
З тексту абсолютно не зрозуміло що це?

Набу робить свою справу як требо, а хтось їй заважає?

Або е факти ( які?) що НАБУ у корупції?
показати весь коментар
20.06.2024 19:07 Відповісти
Зе-Слуги:
"Ми зіпсували цього керівника НАБУ - давайте нам нового!"
показати весь коментар
20.06.2024 19:12 Відповісти
Якщо це ініціатива Слуг- запитань нема…
показати весь коментар
20.06.2024 19:33 Відповісти
Яка таки наївна. Яке політрішення. Голова та перший зам допустили злочини проти правосуддя .один працює на татарова а другий на дерьмака.
показати весь коментар
20.06.2024 19:58 Відповісти
Потрібно провести аудит у всіх державних органах,особливо в правоохоронних.
показати весь коментар
20.06.2024 20:12 Відповісти
якщо відверто - це чергова ганебна справа!
депутана Радіна - "членкиня" від "слуги народу" намагається виправдати наступного виконавця.
але все пояснює "політичними мотивами", а не злочинно - корупційними.
Відповідальність цілком переноситься на умовно міжнародну комісію (можна тимчасово піддатися, а потім за якимось законом, чи аукціоном на звільнення - випустити "падельніка" до батальйону "Монако"), а вони і далі будуть "делать дєло".
Єдиний вихід: знести всю прокурорську, судову владу. Ця гілка не просто засохла, а вже смердить , принаймні 30 років.
показати весь коментар
20.06.2024 23:36 Відповісти
 
 