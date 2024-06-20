США нададуть Україні пріоритет перед іншими країнами у постачанні ракет для систем ППО Patriot і NASAMS, - Білий Дім
США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS, відтермінувавши доставлення замовлень до інших країн.
Про це повідомив Джон Кірбі, радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Як ви знаєте, Сполучені Штати мають потужну програму продажів військової продукції за кордон, за якою наша оборонно-промислова база виробляє, а потім експортує матеріали в інші країни, включаючи, звичайно, ракети протиповітряної оборони, - розповів Кірбі. - Ми збираємося змінити пріоритети постачань цього експорту, щоб ці ракети, які виходять з виробничої лінії, тепер були надані Україні, щоб ми могли забезпечити Україну ракетами, які їй потрібні, щоб зберегти їхні запаси в ключовий момент у війні із наближенням до кінця літа й осені".
За словами високопосадовця, цього буде достатньо, щоб забезпечити Україну достатніми засобами для повітряної оборони на наступні 16 місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"США вирішили передавати всі вироблені зараз системи Patriot і NASAMS Україні. Попередньо, це буде 5 повних комплектів до кінця року.
Вашингтон призупинять усі замовлення від інших країн на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них. Натомість усі наявні системи віддаватимуть Україні. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, ознайомленні із питанням.
Сполучені Штати оголосять про це рішення сьогодні чи завтра. Байден офіційно повідомить, що інші країни, які очікують постачання Patriot, поки не отримають їх, тому що «все, що у нас є, піде в Україну, доки потреби Києва не будуть задоволені».
❗️Вважаю це головною новиною на сьогодні".