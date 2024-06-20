США нададуть Україні пріоритет перед іншими країнами у постачанні ракет для систем ППО Patriot і NASAMS, - Білий Дім

США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS, відтермінувавши доставлення замовлень до інших країн.

Про це повідомив Джон Кірбі, радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Як ви знаєте, Сполучені Штати мають потужну програму продажів військової продукції за кордон, за якою наша оборонно-промислова база виробляє, а потім експортує матеріали в інші країни, включаючи, звичайно, ракети протиповітряної оборони, - розповів Кірбі. - Ми збираємося змінити пріоритети постачань цього експорту, щоб ці ракети, які виходять з виробничої лінії, тепер були надані Україні, щоб ми могли забезпечити Україну ракетами, які їй потрібні, щоб зберегти їхні запаси в ключовий момент у війні із наближенням до кінця літа й осені".

За словами високопосадовця, цього буде достатньо, щоб забезпечити Україну достатніми засобами для повітряної оборони на наступні 16 місяців.

