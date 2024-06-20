УКР
США нададуть Україні пріоритет перед іншими країнами у постачанні ракет для систем ППО Patriot і NASAMS, - Білий Дім

nasams

США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS, відтермінувавши доставлення замовлень до інших країн.

Про це повідомив Джон Кірбі, радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Як ви знаєте, Сполучені Штати мають потужну програму продажів військової продукції за кордон, за якою наша оборонно-промислова база виробляє, а потім експортує матеріали в інші країни, включаючи, звичайно, ракети протиповітряної оборони, - розповів Кірбі. - Ми збираємося змінити пріоритети постачань цього експорту, щоб ці ракети, які виходять з виробничої лінії, тепер були надані Україні, щоб ми могли забезпечити Україну ракетами, які їй потрібні, щоб зберегти їхні запаси в ключовий момент у війні із наближенням до кінця літа й осені".

За словами високопосадовця, цього буде достатньо, щоб забезпечити Україну достатніми засобами для повітряної оборони на наступні 16 місяців.

https://t.me/Ol_Sharp/19805 Олег Шарп додатково пояснює:
"США вирішили передавати всі вироблені зараз системи Patriot і NASAMS Україні. Попередньо, це буде 5 повних комплектів до кінця року.
Вашингтон призупинять усі замовлення від інших країн на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них. Натомість усі наявні системи віддаватимуть Україні. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, ознайомленні із питанням.
Сполучені Штати оголосять про це рішення сьогодні чи завтра. Байден офіційно повідомить, що інші країни, які очікують постачання Patriot, поки не отримають їх, тому що «все, що у нас є, піде в Україну, доки потреби Києва не будуть задоволені».
❗️Вважаю це головною новиною на сьогодні".
20.06.2024 20:32
+2
дякуємо , але блд чухайтесь скоріше
20.06.2024 20:17
+2
Дякую, аж підскакую! Нарешті США помітили найбільшу війну в світі 🤬
20.06.2024 21:32
А шо Швеицарія вже не в топі?
20.06.2024 19:54
Ви хiба не читали статтю. Вам же вашу Швейцарiю узагальнили до iнших краiн... До речi, Швейцарiя по замовчуванню - нейтральна краiна. Стидаюся запитати, ви часом з дуба сторчака не лiтали?
20.06.2024 20:05
дякуємо , але блд чухайтесь скоріше
20.06.2024 20:17
Так, бо трамп йде
20.06.2024 20:21
20.06.2024 20:32
А якійсь Джонсон або Сміт не заблокує це рішення Байдена?
20.06.2024 21:38
Дякую, аж підскакую! Нарешті США помітили найбільшу війну в світі 🤬
20.06.2024 21:32
І знову: "як тільки так відразу" ..... обіцянки, обіцянки.
21.06.2024 05:41
 
 