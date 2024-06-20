Без підготовки до зими українці знову будуть змушені переміщатися, - ООН

Агентство ООН у справах біженців закликає вже зараз допомагати Україні готуватися до зими на різних рівнях, бо люди можуть бути не готові лишатися у своїх домівках.

Про це заявила представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг на відкритті виставки "Зберігаємо надію вдалині від дому", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми зараз не підготуємося до зими, люди можуть бути неготові лишатися у своїх домівках в цю зиму і будуть змушені знову переміщатися. Тож критичним питанням є підготовка зараз цієї підтримки на різних рівнях, щоб вона була готова на опалювальний сезон", – сказала вона.

Відтак представниця Агентства ООН у справах біженців наголосила на важливості відбудови зруйнованої чи пошкодженої енергоінфраструктури, децентралізації генерації енергії, разом із підтримкою на індивідуальному рівні чи на рівні господарств, як-от програми видачі готівки для оплати комунальних платежів.

"Такі програми треба вже готувати, щоб бути готовими взимку", – підкреслила Біллінг.

Вона також закликала інші держави підтримувати Україну в децентралізації енергетики і ремонті електростанцій.

"Потреби, які зараз існують, не можуть покриватися лише гуманітарними програмами", – зауважила представниця УВКБ ООН.