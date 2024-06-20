УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9587 відвідувачів онлайн
Новини
4 031 17

Без підготовки до зими українці знову будуть змушені переміщатися, - ООН

Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг

Агентство ООН у справах біженців закликає вже зараз допомагати Україні готуватися до зими на різних рівнях, бо люди можуть бути не готові лишатися у своїх домівках.

Про це заявила представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг на відкритті виставки "Зберігаємо надію вдалині від дому", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми зараз не підготуємося до зими, люди можуть бути неготові лишатися у своїх домівках в цю зиму і будуть змушені знову переміщатися. Тож критичним питанням є підготовка зараз цієї підтримки на різних рівнях, щоб вона була готова на опалювальний сезон", – сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підземні заводи і захищені ППО кластери: Експерти Мінекономіки оприлюднили нові рекомендації

Відтак представниця Агентства ООН у справах біженців наголосила на важливості відбудови зруйнованої чи пошкодженої енергоінфраструктури, децентралізації генерації енергії, разом із підтримкою на індивідуальному рівні чи на рівні господарств, як-от програми видачі готівки для оплати комунальних платежів.

"Такі програми треба вже готувати, щоб бути готовими взимку", – підкреслила Біллінг.

Вона також закликала інші держави підтримувати Україну в децентралізації енергетики і ремонті електростанцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ставлення поляків до біженців з України погіршилося, - опитування

"Потреби, які зараз існують, не можуть покриватися лише гуманітарними програмами", – зауважила представниця УВКБ ООН.

Автор: 

біженці (1941) ООН (3418) опалювальний сезон (1771)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
без знищення росії Україна завжди буде в небезпеці
показати весь коментар
20.06.2024 20:14 Відповісти
+8
Сусіди переживають, а їрмакака із своєю ручною мавпочкою - НІ!
показати весь коментар
20.06.2024 20:12 Відповісти
+4
Самое прикольное, что только вот ввели в эксплуатацию первую миниТЭС, подаренную США еще зимой 2022\23. Не прошло и два года. Осталось еще 13 из того подарка.
показати весь коментар
20.06.2024 20:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сусіди переживають, а їрмакака із своєю ручною мавпочкою - НІ!
показати весь коментар
20.06.2024 20:12 Відповісти
ППО ставте,ворюги!
показати весь коментар
20.06.2024 20:14 Відповісти
без знищення росії Україна завжди буде в небезпеці
показати весь коментар
20.06.2024 20:14 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
20.06.2024 20:31 Відповісти
Самое прикольное, что только вот ввели в эксплуатацию первую миниТЭС, подаренную США еще зимой 2022\23. Не прошло и два года. Осталось еще 13 из того подарка.
показати весь коментар
20.06.2024 20:28 Відповісти
ООН мабуть не дуже вірить в ЗЄлін гігіват.
показати весь коментар
20.06.2024 20:30 Відповісти
А ті, котрі залишаться, назвуть тих, хто виїде новими ухилянтами. І лише зелену владу не назвуть ніяк. А Зєлєнскому довірятиме більше 50 відсотків. Така сумна реальність.
показати весь коментар
20.06.2024 20:33 Відповісти
ЗЕскоти підготувалися - підняли тариф на світло, завдяки чому прогнозується збільшення цін на харчі приблизно на 15-30%, готують підвищення податків (що ще призведе до додаткового зростання).
показати весь коментар
20.06.2024 20:53 Відповісти
Готуйте українцям місце в Європі. З кожним днем все більше українців бажає виїхати з країни зе
показати весь коментар
20.06.2024 21:12 Відповісти
І все більше країн не може та не хоче приймати українців, ніхто не очікував такого розвитку подій ...
показати весь коментар
20.06.2024 23:07 Відповісти
Тих біженців, які працюють, не хочуть відпускати. Так само раді підприємцям, які інвестують і створюють робочі місця для місцевих. А ті, хто хоче жити на допомогу, їм не потрібні.
показати весь коментар
21.06.2024 00:02 Відповісти
Так а зараз як раз жінки з дітьми та особи похилого віку можуть потрапити у Європу. Взагалі що ті, що інші непрацездатні ...
показати весь коментар
21.06.2024 00:28 Відповісти
Так в цьому і план Риго-опешників. Зачистити територію по максимуму!
показати весь коментар
20.06.2024 22:28 Відповісти
З'єднування ланок комуніст-каббалізму.
показати весь коментар
21.06.2024 00:26 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 00:32 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 00:35 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 00:38 Відповісти
 
 