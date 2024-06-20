УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9518 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 438 13

80% цілей в Україні знищують FPV-дрони, але ситуація може змінитися, - начальник штабу французької армії Шилль

FPV-дрон

Начальник штабу французької армії генерал П'єр Шилль заявив, що 80% цілей на лінії фронту в Україні знищують FPV-дронами.

Відповідну заяву він зробив на оборонній виставці Eurosatory в Парижі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Шилля, ситуація може змінитися вже в найближчі один-два роки через появу нових технологій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок удару росіян FPV-дроном по Куп’янську постраждали цивільний чоловік та двоє поліцейських. ФОТОрепортаж

Французький генерал зазначив, що масове застосування таких дронів – тимчасове рішення. Поки що засоби для боротьби з безпілотниками не можуть повністю закрити небо від літальних апаратів. Однак технології захисту поліпшуються, і вже зараз 75% безпілотників на полі бою в Україні падають і губляться через роботу систем радіоелектронної боротьби, наголосив він.

Як приклад Шилль навів турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які на початку повномасштабного вторгнення Росії ефективно застосовувалися українськими військами й стали "королями війни", але зараз уже не використовуються, адже росіяни навчилися їх збивати.

Автор: 

Франція (3145) fpv-дрон (151)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
20.06.2024 21:40 Відповісти
+6
155 калібр, дальністью 100 км, влучність - плюс-мінус метр. Ніякі реби з маршруту не зіб'ють.
показати весь коментар
20.06.2024 21:33 Відповісти
+5
НПЗ і дрони. Оце вечна тема.
показати весь коментар
20.06.2024 21:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вечная тема про "броню и пушку". Будет что-то другое.
показати весь коментар
20.06.2024 21:24 Відповісти
НПЗ і дрони. Оце вечна тема.
показати весь коментар
20.06.2024 21:27 Відповісти
155 калібр, дальністью 100 км, влучність - плюс-мінус метр. Ніякі реби з маршруту не зіб'ють.
показати весь коментар
20.06.2024 21:33 Відповісти
Мінус в тому, що це працює тільки по статичних цілях. По рухомих, ефективні тільки дрони.
показати весь коментар
20.06.2024 22:39 Відповісти
А розвідку чим робити будеш, щоб туди лупити? І нагадаю, шо все що вище 40км це реактивні ********** с коригуванням по GPS (саме вона у першу чергу і глушиться РЕБом).
Питання у тому, що зараз буде перехід дронов на ШІ з оптичним коригуванням по місцевості, та наведенням на конкретні об'єкти. І хто раніше це зробе, той отримає вигриш
показати весь коментар
21.06.2024 09:17 Відповісти
Розвідку - звісно будьоний буде робити. Якшо без сміху - то запитай у німців - вони вже випробовують такі снаряди на рашистах.
показати весь коментар
21.06.2024 09:23 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 21:40 Відповісти
"световой день" = 25 902 068 371,2 км
показати весь коментар
21.06.2024 09:11 Відповісти
в наш час час
кацапів можна вже прямо з космосу
лупасити
Але ніхто не хоче
Адже під час такої наземної війни
Стільки грошей на примітивній зброї
заробляється.
показати весь коментар
20.06.2024 22:02 Відповісти
Не тре фантастику дивитися - або сприймати відео з компютерних ігор за реальність ( якшо з космосу будуть колись стріляти то тим самим шо і на землі - фотоних торпед і фазерів ше не існує і не факт шо колись буде існувати ).
показати весь коментар
21.06.2024 01:22 Відповісти
Ще один ,, експерт" виліз!! Щоб ви всі вже у себе ,,аналітику" проводили!!!
показати весь коментар
20.06.2024 22:07 Відповісти
Але дрони теж вдосконалюють. Питання полягає в тому, що буде розвиватися швидше: РЕБ чи дрони.
показати весь коментар
20.06.2024 22:18 Відповісти
з яких 80% надонатив народ
показати весь коментар
20.06.2024 22:28 Відповісти
 
 