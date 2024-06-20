80% цілей в Україні знищують FPV-дрони, але ситуація може змінитися, - начальник штабу французької армії Шилль
Начальник штабу французької армії генерал П'єр Шилль заявив, що 80% цілей на лінії фронту в Україні знищують FPV-дронами.
Відповідну заяву він зробив на оборонній виставці Eurosatory в Парижі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами Шилля, ситуація може змінитися вже в найближчі один-два роки через появу нових технологій.
Французький генерал зазначив, що масове застосування таких дронів – тимчасове рішення. Поки що засоби для боротьби з безпілотниками не можуть повністю закрити небо від літальних апаратів. Однак технології захисту поліпшуються, і вже зараз 75% безпілотників на полі бою в Україні падають і губляться через роботу систем радіоелектронної боротьби, наголосив він.
Як приклад Шилль навів турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які на початку повномасштабного вторгнення Росії ефективно застосовувалися українськими військами й стали "королями війни", але зараз уже не використовуються, адже росіяни навчилися їх збивати.
Питання у тому, що зараз буде перехід дронов на ШІ з оптичним коригуванням по місцевості, та наведенням на конкретні об'єкти. І хто раніше це зробе, той отримає вигриш
кацапів можна вже прямо з космосу
лупасити
Але ніхто не хоче
Адже під час такої наземної війни
Стільки грошей на примітивній зброї
заробляється.