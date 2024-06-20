У Сухопутних військах повідомили номери для звернень у разі порушень з боку ТЦК

Сухопутні війська ЗСУ опублікували список контактних номерів, за якими громадяни можуть повідомити про протиправні дії представників ТЦК та СП.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У Командуванні Сухопутних військ діє гаряча лінія для оперативного реагування на протиправні дії представників ТЦК та СП та надання консультацій: 0 800 301 937.

Крім того, за рішенням Командувача Сухопутних військ окремі контактні номери діють також в областях.

Також читайте: Представники ТЦК не мають права затримувати громадян, - Міноборони

Як зазначається, у кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Міноборони пояснили, що робити, якщо під час оновлення даних виявилось, що ти "у розшуку"