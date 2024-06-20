УКР
5 469 16

У Сухопутних військах повідомили номери для звернень у разі порушень з боку ТЦК

скарги на дії ТЦК

Сухопутні війська ЗСУ опублікували список контактних номерів, за якими громадяни можуть повідомити про протиправні дії представників ТЦК та СП.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У Командуванні Сухопутних військ діє гаряча лінія для оперативного реагування на протиправні дії представників ТЦК та СП та надання консультацій: 0 800 301 937.

тцк

Крім того, за рішенням Командувача Сухопутних військ окремі контактні номери діють також в областях.

телефони для скарг на ТЦК

Також читайте: Представники ТЦК не мають права затримувати громадян, - Міноборони

тцк

Як зазначається, у кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки.

телефони довіри для скарг на дії ТЦК
телефони довіри для скарг на дії ТЦК

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Міноборони пояснили, що робити, якщо під час оновлення даних виявилось, що ти "у розшуку"

мобілізація (3196) ТЦК та СП (774)
+16
Всі звернення будуть уважно розглянуті, після чого ті, хто зателефонував зі скаргами за вказаними номерами отримають окремий бонус - негайне відправлення у штурмові підрозділи на найнебезпечніші напрямки.
показати весь коментар
20.06.2024 21:26 Відповісти
+6
Але є одне але: я туда звертався. Вони використовують цю службу зщоби вчасно ліпити відмазки , а не карати винни
показати весь коментар
20.06.2024 21:56 Відповісти
+5
Так а деж з них номер спортлото ??..
показати весь коментар
20.06.2024 21:29 Відповісти
Так эти дегенераты уже имеют опыт подобного - жалобы от военнослужащих через службу поддержки МинОбр спускаются в часть военнослужащего, который жалуется, вниз по иерархии. Результат предсказуем - кто-то получит двойной нагоняй.
показати весь коментар
21.06.2024 00:38 Відповісти
зелені Підори нічого не зроблять для наведення порідку в ТЦК. Це вже зрозуміло. Прошу комбригів та комбатів об'єднатись та звернутись до працівників ТЦК !!!
показати весь коментар
20.06.2024 21:29 Відповісти
А куда звертатись коли котлєта тищенко і його собаки бють військових?
показати весь коментар
20.06.2024 21:30 Відповісти
Немає віри телефонам довіри. Після щоденного трешу так швидко змін не буде. Хоча після махачу дохтурів одеських начебто зашкварів дуже поменшало.
показати весь коментар
20.06.2024 21:31 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 21:34 Відповісти
буде реакція, за розумником Лаченом прийдуть в гості ТЦК
показати весь коментар
20.06.2024 21:39 Відповісти
Странно, а чего одни ТЦК круглосуточно работают, ну или какой то дежурный есть на телефоне, а у других нормированный рабочий день?
показати весь коментар
20.06.2024 21:35 Відповісти
ахахахах і додали можете телефонувати з полігонів, бо тицикашники ж не дурні телефони тільки там повертають.
показати весь коментар
20.06.2024 21:37 Відповісти
Жодних сумнівів.
показати весь коментар
20.06.2024 22:03 Відповісти
Пізно, довіру втрачено.
показати весь коментар
20.06.2024 22:24 Відповісти
Невже хтось відповість на телефонний дзвінок? Не вірю!
показати весь коментар
20.06.2024 23:22 Відповісти
Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка! (с)
показати весь коментар
20.06.2024 23:42 Відповісти
на тцкашніків жалітися в тцк, серйозно?
показати весь коментар
21.06.2024 09:52 Відповісти
 
 