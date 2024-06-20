У Сухопутних військах повідомили номери для звернень у разі порушень з боку ТЦК
Сухопутні війська ЗСУ опублікували список контактних номерів, за якими громадяни можуть повідомити про протиправні дії представників ТЦК та СП.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У Командуванні Сухопутних військ діє гаряча лінія для оперативного реагування на протиправні дії представників ТЦК та СП та надання консультацій: 0 800 301 937.
Крім того, за рішенням Командувача Сухопутних військ окремі контактні номери діють також в областях.
Як зазначається, у кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки.
