Консультації з ЄС щодо повернення українців, які нелегально перетнули кордон тривають, - глава МВС Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Українські правоохоронці ведуть консультації з колегами з ЄС про можливість повернення українців, які нелегально перетнули кордон.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми проводимо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звісно, кожна країна ЄС діє за законами та правилами Єврокомісії. Ці переговори триватимуть - щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", - сказав міністр.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи правильно, що позиція ЄС зараз здебільшого зводиться до невидачі українців, які нелегально перетнули кордон із ЄС, Клименко сказав: "Так".

За словами глави МВС, тих, хто має намір нелегально перетнути кордон, затримують не лише в пунктах пропуску, а й на блокпостах, на пунктах за 5-10 км від кордону.

"Враховуючи те, що кордон із Румунією, Словаччиною, Польщею, Молдовою та Угорщиною з нашого боку мінімально захищений, технічно не обладнаний, є труднощі застосування великих сил прикордонників і поліції, щоб закрити кордон із ЄС для наших громадян, які хочуть нелегально пройти через кордон", - сказав він.

+29
Всі, кому пощастило вирватися мають бути примусово поверненими та йти воювати разом з рештою цивільних, бо пан Клименко та його підлеглі цього робити не збираються - у них гарне, не бідне життя, а попереду рання пенсія та пільги і хтось мусить за це померти чи стати калікою, але не вони.
20.06.2024 21:58 Відповісти
+20
Основний фронт тепер на заході, війна проти пересічних бажаючих просто жити.
20.06.2024 21:59 Відповісти
+19
Ви Нелегально не випускаєтє.
Бо немає такого Закону.
КНДР - 2☝️🤬🤬🤬
20.06.2024 21:59 Відповісти
20.06.2024 21:47 Відповісти
Якщо бикоту вчасно не привести до тями, то вона приведе до тями всіх інших. До тями підножного кому.
20.06.2024 21:55 Відповісти
ще не зрозуміли 73%, що обрали МАФІЮ 🤢🤬ПІТОРІВ , яка гірша на 100% РАШИСТІВ !Вони вбивають того , хто проти системи ,торгують навіть органами бійців , навмисно ділять громадян , залякуючи всіх хто може пікнити А журналісти і ЛСД, на 80 % підсмоктують,щоб не пов'язалище, і за три сребрянника Знахабніли , так , що не шефруються перед партнерами України
20.06.2024 22:25 Відповісти
Ну ніяк з голови не випаде 73%. В нас немає виборів і результат був відомий заздалегідь. Треба зарубати собі на носі, що це одне шобло і люди їм до фені. Розумні люди ділять горизонтально -влада, народ. В кого не вихходить думать ділять за пполітичнними угрупуваннями.
21.06.2024 07:15 Відповісти
Тільки після Голика, Наумова, Ахметова, Пінчукасинків Шуфрічей, Суркісів, Бойка, Данілова, Гетьманцева,ШМИГАЛЯ, суддів , прокурора Баканова, люські Абдрістовіча………
20.06.2024 22:29 Відповісти
Ключове - "нелегально". І то угри навіть таких повертати не будуть.
20.06.2024 21:53 Відповісти
Певна сума в доларах легалізує перетин.
20.06.2024 22:30 Відповісти
верните арестовича, верните детей чиновников, пы ..... сы вы ******ые
20.06.2024 22:00 Відповісти
Это просто очередные хотелки... Нелегально можно попасть в другую страну и это проблема другой страны, а не Украины. Я правда не понял, что такое "безвиз раздавали"?
20.06.2024 22:24 Відповісти
Не брите позорисько на посаді міністра. Такої стидоби не побачиш ні в одній країні світу.
20.06.2024 22:31 Відповісти
Та тут на яку посаду не тикни пальцем такі потвори.
21.06.2024 10:03 Відповісти
Як можна довести людині намір перейти кордон нелегально, якщо її зупинили за 10 км від кордону? "Намір перейти" і реальна спроба переходу це зовсім різні речі.
Коли я дивлюся на нашу зелену владу, то в мене в голові стільки "намірів" крутиться, що аж страшно
20.06.2024 22:36 Відповісти
"Нелегально", це ті, хто вам за довідку забошляв 2к-5к доларів?
20.06.2024 22:36 Відповісти
Мне больше интересно что конкретно государство делает по этому направлению. У нас есть реестр сбежавших, по каким документам они бежали, кто их выдавал и тд?
По минимуму государство должно обнулять паспорта и все документы сбежавших, арестовывать всю эту справочную мафию, имущество и тд. Для этого разрешение от Германии не нужно.
20.06.2024 22:55 Відповісти
Это даже не напрасный труд. Это просто пиар!
20.06.2024 22:57 Відповісти
Як кажуть фінни, "Саалуппуу!"
)
20.06.2024 23:57 Відповісти
Просто падаль. Які ж ви паскуди. Справжній совок.
21.06.2024 00:07 Відповісти
Залізний занавіс для бидла , а от у батальйонах Монако , Майамі ті інших славнозвісних , вільне пересування за кордон. Де туди записатись? Може хто підкаже!
21.06.2024 01:15 Відповісти
Выглядит странным что у нас так много внимания сил и средств выделяют на проблему со "сбежавшими", а на борьбу с коррупцией ноль. Ведь зависимость очевидна, не будет коррупции, на будет и сбежавших
21.06.2024 07:40 Відповісти
Всі граблі мають бути пройдені, і всі ідіотські рішення мають бути прийняті.. Якшо думати чисто прагматично - на шо розраховують? Шо якшо висмикнути чувака який правдами і неправдами втік в ЄС то з нього буде користь на фронті? Такий чувак здрисне при першій можливості, і то буде ше добре, бо може і реальної біди наробити.
Ніхто не думає наперед. Відмінна риса Гомо сапіенс в пристосуванні до умов і середовища. А в нас "кордони 91-го року", і пофіг шо ні умов ні середовища для дого нема і близько.
22.06.2024 12:48 Відповісти
 
 