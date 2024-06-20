Консультації з ЄС щодо повернення українців, які нелегально перетнули кордон тривають, - глава МВС Клименко

Українські правоохоронці ведуть консультації з колегами з ЄС про можливість повернення українців, які нелегально перетнули кордон.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми проводимо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звісно, кожна країна ЄС діє за законами та правилами Єврокомісії. Ці переговори триватимуть - щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", - сказав міністр.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи правильно, що позиція ЄС зараз здебільшого зводиться до невидачі українців, які нелегально перетнули кордон із ЄС, Клименко сказав: "Так".

За словами глави МВС, тих, хто має намір нелегально перетнути кордон, затримують не лише в пунктах пропуску, а й на блокпостах, на пунктах за 5-10 км від кордону.

"Враховуючи те, що кордон із Румунією, Словаччиною, Польщею, Молдовою та Угорщиною з нашого боку мінімально захищений, технічно не обладнаний, є труднощі застосування великих сил прикордонників і поліції, щоб закрити кордон із ЄС для наших громадян, які хочуть нелегально пройти через кордон", - сказав він.