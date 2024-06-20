Консультації з ЄС щодо повернення українців, які нелегально перетнули кордон тривають, - глава МВС Клименко
Українські правоохоронці ведуть консультації з колегами з ЄС про можливість повернення українців, які нелегально перетнули кордон.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми проводимо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звісно, кожна країна ЄС діє за законами та правилами Єврокомісії. Ці переговори триватимуть - щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", - сказав міністр.
Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи правильно, що позиція ЄС зараз здебільшого зводиться до невидачі українців, які нелегально перетнули кордон із ЄС, Клименко сказав: "Так".
За словами глави МВС, тих, хто має намір нелегально перетнути кордон, затримують не лише в пунктах пропуску, а й на блокпостах, на пунктах за 5-10 км від кордону.
"Враховуючи те, що кордон із Румунією, Словаччиною, Польщею, Молдовою та Угорщиною з нашого боку мінімально захищений, технічно не обладнаний, є труднощі застосування великих сил прикордонників і поліції, щоб закрити кордон із ЄС для наших громадян, які хочуть нелегально пройти через кордон", - сказав він.
Бо немає такого Закону.
КНДР - 2☝️🤬🤬🤬
Коли я дивлюся на нашу зелену владу, то в мене в голові стільки "намірів" крутиться, що аж страшно
По минимуму государство должно обнулять паспорта и все документы сбежавших, арестовывать всю эту справочную мафию, имущество и тд. Для этого разрешение от Германии не нужно.
)
Ніхто не думає наперед. Відмінна риса Гомо сапіенс в пристосуванні до умов і середовища. А в нас "кордони 91-го року", і пофіг шо ні умов ні середовища для дого нема і близько.