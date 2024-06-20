УКР
Новини
Перемога ультраправих на парламентських виборах у Франції призведе до зменшення підтримки України, - прем’єр-міністр Атталь

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь

У разі перемоги ультраправого "Національного об'єднання" на парламентських виборах у Франції може серйозно скоротитися допомога Україні.

Такі перспективи прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь окреслив, представляючи програму президентського табору, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо переможе "Національне об'єднання", відбудуться дуже серйозні зміни, на наслідки яких повинен зважити кожен. Учора Жордан Барделла оголосив, що перегляне підтримку Франції, зокрема, щодо постачання ракет SCALP, які сьогодні дають змогу українцям захищатися від російського агресора", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відправлення французьких інструкторів до України не є питанням табу, - прем’єр Атталь

На думку Атталя, через це Україна не зможе оборонятися так, як робить це зараз. Окрім того, ультраправі почнуть процес виходу Франції з ЄС, оскільки вже багато років виношують свій план Frexit.

"Наступний крок дуже зрозумілий, це буде блокування Європейського Союзу. Жордан Барделла вже пропонує фінансувати свої нездійсненні обіцянки частково за рахунок вилучення з Європи наших внесків", - сказав прем’єр.

Перемога таких політиків, за його словами, означає ризик "підпорядкування Росії, а також примножить маніпуляції, втручання і дестабілізації з її боку". Атталь також знову звинуватив "Національне об’єднання" у бажанні створити альянс зі своїми кремлівськими союзниками.

"Національне об’єднання" візьме курс на вихід з інтегрованого командування НАТО, що є "абсолютно фундаментальним для безпеки Франції", - застеріг Атталь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Політична ситуація у Франції може відбитися на рішеннях щодо України, - Bloomberg

Окрім того, він розкритикував ліві сили за неадекватну оцінку місця Франції у світі, та за відсутність слова "оборона" в їхній програмі.

Очільник уряду закликав вибрати сильну Європу та сильну Францію - з подвоєним бюджетом на збройні сили до 2030 року, країну, яка залишається членом НАТО та відстоює свої цінності в міжнародних організаціях.

Топ коментарі
+8
Там перемагають праві виключно тому що евро лідери масово напустили арабів і африканців які скоюють злочини кожен божий день ґвалтування, вбивства і тд. простому народу це вже нетерпимо але пичалька в тому що нічого для них вже не змінеця. Половина а то і не більше тої шушери було заслано х*йлом а праві це його люди в европі на кшталт МаГа дегенератів в США.
20.06.2024 23:19 Відповісти
+4
перемогу французьких ультраправих, сміливо ожна буде прирівняти до перемоги в Україні "зелених"
20.06.2024 23:10 Відповісти
+3
Єдина європейська країна яка має ЯО це Франція. Там десь 276 одиниць. Якщо у Франції відбудеться фрекзіт (вихід з ЄС) то ***** може здатися що його вже нікому спиняти і можна кошмарити все крім Франції. Безядерна Німеччина (за Трампа) і ***** може перетворитися на таку собі "угорщину" або навіть "калінінградську область", а всім країнам екс варшавського договору повний гаплик.
20.06.2024 23:22 Відповісти
Західний світ управляється слабохарактерними ЛГБТ лібералами, котрі не можуть приймати швидкі серйозні рішення. Людям на Заході набридло це.

Ліберали не можуть вигравати війни, не можуть закрити кордони він варварів. Вони все розтягують, вони довго думають.

Ліберали це люди з Бета-енергією, вони слабохарктерні і туповаті, безініціативні.
21.06.2024 00:01 Відповісти
"Людям на Заході набридло це" - ах як потягнуло совковим горбачовим 90-х: "народ єто нє поймет"
Як влучно іронізував покійник задронов: "А ВЫ У НАРОДА СПРАШИВАЛИ?"
21.06.2024 13:12 Відповісти
Взагалі-то, ще Британія є, але якщо говорити саме про ЄС, то так, в ЄС - єдина, яка має свою ядерну зброю. Кепські справи, якщо так дійсно станеться
20.06.2024 23:32 Відповісти
Британія має 215 одиниць ЯО і у неї вликий фронт роботи в Британській Співдружності. Ну от не Європи їм по великому рахунку. Їх Брюссель так задовбав всілякими обмеженнями і тупим диктатом, який буквально знищував економіку Британії, що повертатися в підлеглий стан "паротяга ЄС" їм навряд чи захочеться...
20.06.2024 23:37 Відповісти
ультраправі переможуть всюди!
це, зветься віток історії!
рівно, сто років тому, теж саме.
бо заїбали лєваки пацифісти! бо зібали популісти!
араби знищують європу!
українці, їм, не до вподоби......
то, ви ж, самі собі, зростили марксистку гретту тумберг. то жріть!
20.06.2024 23:22 Відповісти
я, не радію, я, констатую.
це наша найближча реальність.
а ще, 30% випускників, не здали мінімум з математики.
п'ять років, правління єрмачини, у фактах!
20.06.2024 23:42 Відповісти
Ну звичайно, а що ще можна було почути вiд полiтичних ворогiв тих самих "правих"? Тiльки що вони дуже паганi та не будуть допомагати... Але iсторично саме правi полiтичнi сили завжди буди ворожi до паРаши та Совка...
20.06.2024 23:38 Відповісти
Сидят там как обосранные и ни чего не могут сделать с пятой колонной. Противно читать.
20.06.2024 23:43 Відповісти
У нас в Украине лучше с этим справляются? Эрмачело на х*ю вертел все ветви нашей власти
21.06.2024 00:00 Відповісти
Ну ты сравнил х... с пальцем.
21.06.2024 11:12 Відповісти
Для чого макрону треба було достроково розпускати парламент, який нормально працював і міг ще працювати два роки? Показати який він великий демократ і підкласти свиню своїм партнерам та союзникам, в тому числі Україні?
20.06.2024 23:48 Відповісти
То хто просив Макрона оголошувати дострокові вибори? Що він курив?
20.06.2024 23:51 Відповісти
Лідер ультраправого "Національного об'єднання" Джордан Барделла заявив, що продовжить постачати Україні **********, але не має наміру відправляти в країну ні французькі війська, ні далекобійні ракети, якщо стане прем'єр-міністром.

У Макрона є достатньо часу поставити Україні на два роки вперед все що потрібно. Було б бажання.
20.06.2024 23:58 Відповісти
 
 