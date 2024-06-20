Перемога ультраправих на парламентських виборах у Франції призведе до зменшення підтримки України, - прем’єр-міністр Атталь

У разі перемоги ультраправого "Національного об'єднання" на парламентських виборах у Франції може серйозно скоротитися допомога Україні.

Такі перспективи прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь окреслив, представляючи програму президентського табору, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо переможе "Національне об'єднання", відбудуться дуже серйозні зміни, на наслідки яких повинен зважити кожен. Учора Жордан Барделла оголосив, що перегляне підтримку Франції, зокрема, щодо постачання ракет SCALP, які сьогодні дають змогу українцям захищатися від російського агресора", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відправлення французьких інструкторів до України не є питанням табу, - прем’єр Атталь

На думку Атталя, через це Україна не зможе оборонятися так, як робить це зараз. Окрім того, ультраправі почнуть процес виходу Франції з ЄС, оскільки вже багато років виношують свій план Frexit.

"Наступний крок дуже зрозумілий, це буде блокування Європейського Союзу. Жордан Барделла вже пропонує фінансувати свої нездійсненні обіцянки частково за рахунок вилучення з Європи наших внесків", - сказав прем’єр.

Перемога таких політиків, за його словами, означає ризик "підпорядкування Росії, а також примножить маніпуляції, втручання і дестабілізації з її боку". Атталь також знову звинуватив "Національне об’єднання" у бажанні створити альянс зі своїми кремлівськими союзниками.

"Національне об’єднання" візьме курс на вихід з інтегрованого командування НАТО, що є "абсолютно фундаментальним для безпеки Франції", - застеріг Атталь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Політична ситуація у Франції може відбитися на рішеннях щодо України, - Bloomberg

Окрім того, він розкритикував ліві сили за неадекватну оцінку місця Франції у світі, та за відсутність слова "оборона" в їхній програмі.

Очільник уряду закликав вибрати сильну Європу та сильну Францію - з подвоєним бюджетом на збройні сили до 2030 року, країну, яка залишається членом НАТО та відстоює свої цінності в міжнародних організаціях.