Перемога ультраправих на парламентських виборах у Франції призведе до зменшення підтримки України, - прем’єр-міністр Атталь
У разі перемоги ультраправого "Національного об'єднання" на парламентських виборах у Франції може серйозно скоротитися допомога Україні.
Такі перспективи прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь окреслив, представляючи програму президентського табору, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо переможе "Національне об'єднання", відбудуться дуже серйозні зміни, на наслідки яких повинен зважити кожен. Учора Жордан Барделла оголосив, що перегляне підтримку Франції, зокрема, щодо постачання ракет SCALP, які сьогодні дають змогу українцям захищатися від російського агресора", - заявив він.
На думку Атталя, через це Україна не зможе оборонятися так, як робить це зараз. Окрім того, ультраправі почнуть процес виходу Франції з ЄС, оскільки вже багато років виношують свій план Frexit.
"Наступний крок дуже зрозумілий, це буде блокування Європейського Союзу. Жордан Барделла вже пропонує фінансувати свої нездійсненні обіцянки частково за рахунок вилучення з Європи наших внесків", - сказав прем’єр.
Перемога таких політиків, за його словами, означає ризик "підпорядкування Росії, а також примножить маніпуляції, втручання і дестабілізації з її боку". Атталь також знову звинуватив "Національне об’єднання" у бажанні створити альянс зі своїми кремлівськими союзниками.
"Національне об’єднання" візьме курс на вихід з інтегрованого командування НАТО, що є "абсолютно фундаментальним для безпеки Франції", - застеріг Атталь.
Окрім того, він розкритикував ліві сили за неадекватну оцінку місця Франції у світі, та за відсутність слова "оборона" в їхній програмі.
Очільник уряду закликав вибрати сильну Європу та сильну Францію - з подвоєним бюджетом на збройні сили до 2030 року, країну, яка залишається членом НАТО та відстоює свої цінності в міжнародних організаціях.
Ліберали не можуть вигравати війни, не можуть закрити кордони він варварів. Вони все розтягують, вони довго думають.
Ліберали це люди з Бета-енергією, вони слабохарктерні і туповаті, безініціативні.
Як влучно іронізував покійник задронов: "А ВЫ У НАРОДА СПРАШИВАЛИ?"
це, зветься віток історії!
рівно, сто років тому, теж саме.
бо заїбали лєваки пацифісти! бо зібали популісти!
араби знищують європу!
українці, їм, не до вподоби......
то, ви ж, самі собі, зростили марксистку гретту тумберг. то жріть!
це наша найближча реальність.
а ще, 30% випускників, не здали мінімум з математики.
п'ять років, правління єрмачини, у фактах!
У Макрона є достатньо часу поставити Україні на два роки вперед все що потрібно. Було б бажання.