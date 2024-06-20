Якщо ми демобілізуємо людей, то в нас "просяде фронт". Ми зараз маємо оновити боєздатність підрозділів, - глава МВС Клименко

Демобілізація за нинішньої ситуації на фронті може обернутися "просіданням фронту".

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Іньерфакс-Україна.

"Я спілкувався з командирами, які перебувають на лінії вогню, на цю тему. Якщо ми демобілізуємо людей, які, приміром, відслужили 2 роки, то в нас "просяде фронт", і підрозділи будуть неповноцінними", - сказав міністр, висловлюючи особисту позицію щодо відсутності визначених законом термінів служби та можливості демобілізації.

Він додав: "Ми зараз маємо оновити боєздатність підрозділів, у нас має бути щонайменше рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів".

Очільник МВС наголосив, що загалом це питання радше слід адресувати військовим. "У військових, думаю, така сама думка: ми не маємо права "валити фронт", - зазначив Клименко.

Міністр висловив думку, що ситуацію ускладнить "будь-яка демобілізація, як би це крамольно не звучало".

"Я розумію, що хлопці хочуть демобілізуватися, але є ситуація на фронті, в державі, яку необхідно утримати. А щоб утримати, нам потрібні досвідчені військові", - підсумував глава МВС.