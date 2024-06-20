Ми налаштовані на те, щоб другий Саміту миру пройшов в одній з країн Глобального півдня, - Кулеба
Другий Саміт миру може відбутися в одній з країн Глобального півдня.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми дійсно налаштовані на те, щоб другий саміт пройшов в одній з країн так званого Глобального півдня. Тут є декілька якісно сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім", – розповів глава МЗС.
Кулеба додав, що президент Володимир Зеленський домовився у Швейцарії про проведення між першим і другим самітом тематичних заходів за кожним пунктом формули миру для формування переговорної позиції, щоб вийти на другий саміт із максимально сильною позицією, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щось я не знайшла інфи про договір між Україною й саудитами - про екстрадицію..
Таке враження, що він колись таки звалить..