УКР
Новини
1 887 42

Ми налаштовані на те, щоб другий Саміту миру пройшов в одній з країн Глобального півдня, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Другий Саміт миру може відбутися в одній з країн Глобального півдня.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми дійсно налаштовані на те, щоб другий саміт пройшов в одній з країн так званого Глобального півдня. Тут є декілька якісно сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім", – розповів глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні продовжиться, - Кулеба

Кулеба додав, що президент Володимир Зеленський домовився у Швейцарії про проведення між першим і другим самітом тематичних заходів за кожним пунктом формули миру для формування переговорної позиції, щоб вийти на другий саміт із максимально сильною позицією, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3605) Глобальний саміт миру (278)
Топ коментарі
+16
Ваш глобальний півень ніх*я не рішить і нічим вам не допоможе. Капітуляцію яку Єлдак з зелеп*даром хочуть пропихнути Українцям і в Стамбулі можна підписати але не думайте що вам це зійде з рук
показати весь коментар
21.06.2024 00:04 Відповісти
+11
Що таке Глобальний південь? Поясніть, бо я не зебіл, а людина проста
показати весь коментар
21.06.2024 00:05 Відповісти
+8
Глобальний півлень це Оман - країна віслюків небесної краси
показати весь коментар
21.06.2024 00:56 Відповісти
Ваш глобальний півень ніх*я не рішить і нічим вам не допоможе. Капітуляцію яку Єлдак з зелеп*даром хочуть пропихнути Українцям і в Стамбулі можна підписати але не думайте що вам це зійде з рук
показати весь коментар
21.06.2024 00:04 Відповісти
Й пидписати там О МАНСЬКУ ЗДАЧУ -ви ж уХйла там хочет бачити ? Кулебяко, тобі вже після служіння з кишені Єрмака нічого й не залишається...
показати весь коментар
21.06.2024 04:54 Відповісти
Долю війни вирішує ЗСУ! А не глобальні саміти…
показати весь коментар
21.06.2024 09:26 Відповісти
А ще краще у Китаї чи Ірані.
показати весь коментар
21.06.2024 00:05 Відповісти
Та чого церемонитися - зразу у Кацапії Гулять, так гулять.
показати весь коментар
21.06.2024 00:26 Відповісти
Що таке Глобальний південь? Поясніть, бо я не зебіл, а людина проста
показати весь коментар
21.06.2024 00:05 Відповісти
https://focus.ua/uk/politics/582280-ne-tilki-chid-zahid-shcho-ukrajina-mozhe-zaproponuvati-krajinam-globalnogo-pivdnya
показати весь коментар
21.06.2024 00:13 Відповісти
КНДР або В'єтнам, на крайняк Китай. Короче союзник путіна.
показати весь коментар
21.06.2024 03:32 Відповісти
Це Антарктида.
показати весь коментар
21.06.2024 00:41 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 03:20 Відповісти
Глобальний півлень це Оман - країна віслюків небесної краси
показати весь коментар
21.06.2024 00:56 Відповісти
куйло налаштовує здачу України "зеленими зрадниками" ,на глобальий Південь
показати весь коментар
21.06.2024 00:10 Відповісти
кулєба взірець, правління, зе!чувирла, котрий не вміє рахувати до п'яти!
показати весь коментар
21.06.2024 00:12 Відповісти
Ну ходят слухи что он будет в Саудовской Аравии проходить... Не зря же туда летал Ермак с Умеровым. Ну и Зеленского заодно выгуляли.
показати весь коментар
21.06.2024 00:12 Відповісти
ТО д"Єрмак команду дав - бо тоді ж Путіна можна буде привезти У Європу ж йому дорога закрита - бо арештувать можуть!
показати весь коментар
21.06.2024 04:21 Відповісти
У Північній Кореї?
показати весь коментар
21.06.2024 00:13 Відповісти
В омане
показати весь коментар
21.06.2024 00:13 Відповісти
Пиня і Иня на фашистському автомобілі

показати весь коментар
21.06.2024 00:14 Відповісти
Із "зовсім згнилого" заходу машинка
показати весь коментар
21.06.2024 00:48 Відповісти
два дебіла- це вже сила? Чи зебілів трясовина?
показати весь коментар
21.06.2024 03:27 Відповісти
Ідіот + Зрадник = Зе-типіл!
показати весь коментар
21.06.2024 00:19 Відповісти
Ідіоти та зрадники це- ху&ло та ким.
показати весь коментар
21.06.2024 09:28 Відповісти
Які там ще переговорні позиції? Невтікач, ти ж божився на суку страшную, що жодних перемовин з куйлом не буде ...
показати весь коментар
21.06.2024 00:23 Відповісти
Може воно пальці за спиною схрещувало..
показати весь коментар
21.06.2024 00:37 Відповісти
Та воно бреше як дихає. Підкилимні договорняки і не припинялись, ось тільки недавно єрмак мотався в білорашку до кураторів.
показати весь коментар
21.06.2024 00:42 Відповісти
А як там втікачу "юристу правильному", не складно служити у швейцарському батальйоні? окоп глибокий , надійний ?
показати весь коментар
21.06.2024 07:22 Відповісти
Ще одне вилізло ...я непризовного віку, 65, та ще з титановим протезом у нозі, так що вгамуйся, сам то з якого окопу комменти пишешь? І судячи по риториці підтримувач зеленої наволочі ...
показати весь коментар
21.06.2024 09:39 Відповісти
А, ну зрозуміло - ось такі бойові півні, як ти, тільки і взмозі кукарекати зза бугра
показати весь коментар
21.06.2024 20:25 Відповісти
Пішов накуй гребень ...
показати весь коментар
22.06.2024 11:04 Відповісти
"Вторая часть Марлезонского балета!" (с)

Щось я не знайшла інфи про договір між Україною й саудитами - про екстрадицію..

Таке враження, що він колись таки звалить..
показати весь коментар
21.06.2024 00:24 Відповісти
Мабуть в китаї, зелені арахламідіїї його **********. Ще можна в ірані чи північній кореї. Коротше зелених так і тягне до диктатур, бо свій свояка пізнає здалека, та й про корупцію там не натякають.
показати весь коментар
21.06.2024 00:39 Відповісти
ГіДіОтИ ! 😁 Замість займатись зброєю вигулють вісляка вояжами позакордонах. Мерзотники !
показати весь коментар
21.06.2024 01:21 Відповісти
З окопа строчиш?
показати весь коментар
21.06.2024 07:23 Відповісти
Тобто рощвинуті країни на ще одну пустопорожню фотосесію найближчим часом не поведуться і власних площадок не нададуть? 🤔 А Єрмак знає, що якій-небудь Буркіна-Фасо за площадку і охорону треба платити не скляними бусами, а твердою валютою? А якщо Штати долярів не дадуть? 🤔
показати весь коментар
21.06.2024 01:28 Відповісти
Глобальний Південь - це остаточний діагноз зільоної влади !!! Шизофренія !
показати весь коментар
21.06.2024 01:46 Відповісти
Дерьмак не коментує, довірив нести пургу своєму телефону з штучним інтелектом. А не жарковато буде в кедах в Африці ?. Кишені бережіть, в враз обчистять і навчіться від мух цеце відмахуватись.
показати весь коментар
21.06.2024 05:01 Відповісти
добре! аое чи пан «3,14дар» Кулєба вже оновив свої облікові дані в ТЦК і СП?!
показати весь коментар
21.06.2024 05:57 Відповісти
Вдарім самітамі по агрессору...? Фронт, фронтом, а саміти самітами ? Якраз літо, курортні сезони. Не в столиці Йемену ж саміт?
показати весь коментар
21.06.2024 06:49 Відповісти
Уже решили и не фиг тут мастерство криворожской дипломатии показывать зебилы.А кто же помощь то давал?
показати весь коментар
21.06.2024 08:35 Відповісти
Невже в омані проведуть?
показати весь коментар
21.06.2024 08:37 Відповісти
Якщо це саміт миру і ми мали результати від попереднього, то пропоную провести цей саміт в місті Вовчанськ. Можна у Херсоні, все-тки більше місто і можна скупнутися в Чорному морі.
показати весь коментар
21.06.2024 08:56 Відповісти
👍🤣
показати весь коментар
21.06.2024 10:12 Відповісти
 
 