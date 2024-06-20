Ми налаштовані на те, щоб другий Саміту миру пройшов в одній з країн Глобального півдня, - Кулеба

Другий Саміт миру може відбутися в одній з країн Глобального півдня.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми дійсно налаштовані на те, щоб другий саміт пройшов в одній з країн так званого Глобального півдня. Тут є декілька якісно сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім", – розповів глава МЗС.

Кулеба додав, що президент Володимир Зеленський домовився у Швейцарії про проведення між першим і другим самітом тематичних заходів за кожним пунктом формули миру для формування переговорної позиції, щоб вийти на другий саміт із максимально сильною позицією, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.