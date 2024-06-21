Пріоритет у постачанні дозволить швидше оновлювати запаси боєприпасів для ППО України, - Пентагон

Надання Україні пріоритету в постачанні боєприпасів до Patriot і NASAMS означатиме, що Україна отримуватиме ці ракети пришвидшеними темпами.

Про це сказав речник Пентагону Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"На практиці це означатиме, що запаси України будуть поповнюватись швидше, щоб надати їм змогу і надалі захищати свою критичну інфраструктуру та цивільне населення із наближенням зими", – пояснив Райдер.

На запитання, чому це рішення ухвалили зараз, а не раніше, речник Пентагону відповів, що це повʼязано із посиленням атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

"Росія знову намагається знищити українську енергетичну систему та інфраструктуру перед зимою, тому українці терміново потребують додаткових засобів протиповітряної оборони. Це те, про що також говорив міністр Остін. Тож пришвидшена поставка Україні додаткових ракет – це про виживання. Саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну", – сказав Райдер.

