В Одесі чоловік "протягнув" на капоті авто двох працівників ТЦК, водія розшукують

Одеський обласний ТЦК та СП повідомив про наїзд водія на одному з блокпостів на двох працівників військкомату.

Про це йдеться у заяві пресслужби Одеського обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"20 червня в Приморському районі міста Одеси стався прикрий інцидент: внаслідок агресивної поведінки водія, на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення.

Водій "протягнув" двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, в результаті чого, один із них отримав травму голови. Постраждалим військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу.

Поліція оголосила розшук невідомого водія. Потерпілі надали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію. Особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України", - йдеться у заяві ТЦК.