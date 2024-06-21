В Одесі чоловік "протягнув" на капоті авто двох працівників ТЦК, водія розшукують
Одеський обласний ТЦК та СП повідомив про наїзд водія на одному з блокпостів на двох працівників військкомату.
Про це йдеться у заяві пресслужби Одеського обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
"20 червня в Приморському районі міста Одеси стався прикрий інцидент: внаслідок агресивної поведінки водія, на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення.
Водій "протягнув" двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, в результаті чого, один із них отримав травму голови. Постраждалим військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу.
Поліція оголосила розшук невідомого водія. Потерпілі надали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію. Особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України", - йдеться у заяві ТЦК.
Ще не було випадків в історії війн світу, коли більшість армії країни роками не приймає участі у бойових діях, при умові коли бойові дії ведуться на території цієї країни.
Верховний головнокомандувач Зеленський, перший в світі головнокомандувач за всю історію людства, який воює лише 20-25% від всієї чисельності армії а решта 75% військових тримає в тилу і взагалі не використовує їх по призначенню.
Ну не має такого аналога в світі , не було і не буде, щоб абсолютна більшість солдат не приймала участі в бойових діях, на своїй території за мацже 3 роки війни.
Це феномен Зеленського. Будуть вивчати у всіх військових академіях світу )
Ага. Ну да. Виключно оповіщення.
Чекати, коли узкіє проломлять фронт, прийдуть, і візьмуть таких хероїв, як ти, за коки ?:
Командування не чіпає їх для фронту, чекає коли прорвуть фронт рашисти?
А може це договорняк оманський в дії?
А може й не сидять.
Це не відміняє необхідність мобілізації.
І це не ухилянтам вирішувати.
Амінь, опариш.
Всіх обзиваєш тут ухилянтами і посилаєш на фронт.
А сам ти боїшся))
На думку охлоса, воювати мають:
1. Депутати
2.Порошенко
3.Судді
4.Поліція
5.Військові пенсіонери
І лиш потім, обдристані, і обісцяні "прастиє люді"!
А губа у прастих не трісне ????????????
Що ти мене дорікаєш тими могилами, наче то я їх повбивав, обісране ти!
Що ти хочеш???
Щоб воювали "ХТОСЬ", аби не ти, опариш ?
Так не буде.
Підеш воювати, або в тюрму.
Або втопишся у Тисі.
Не вийде.
Іди на фронт, опариш.
Тільки , на жаль, наші самці не хочуть усвідомити це.
Щоб не мати великих проблем із законом, не ігноруйте п'ять основних правил:
1.не можна вести фото- та відеознімання військових, блокпостів та інших об'єктів;
2.діставати телефон;
3.робити різкі рухи під час огляду машини;
4.не коритися проханням військових зупинити машину;
5.користуватись відеореєстратором.
Інші взагалі хочуть щоб вже нікого не призивали.... а як будуть поповняти втрати? чи ви думаєте що втрат немає...
Найбільша біда в цьому всьому куди зникли черги... а зникли вони через те що до одних можна приводити незаконні затримання і це покривають як правоохоронні органи так і суди а щодо корупціонерів повна буква закону до останньої коми, що реально шкодять зараз державі тому що гроші, які вони крадуть, це все гроші які могли бути використані на озброєння або на мотивацію військових..... і кожен мілон це чиясь смерть або каліцтво
І друга причина це повний бардак з цим призивом і те що корупціонерів воєнк.... відпускають із штрафами і вони або повертаються до роботи або переводяться в теплі тилові місця... що провокуює на нові порушення