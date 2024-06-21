УКР
В Одесі чоловік "протягнув" на капоті авто двох працівників ТЦК, водія розшукують

Одеський ТЦК

Одеський обласний ТЦК та СП повідомив про наїзд водія на одному з блокпостів на двох працівників військкомату.

Про це йдеться у заяві пресслужби Одеського обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"20 червня в Приморському районі міста Одеси стався прикрий інцидент: внаслідок агресивної поведінки водія, на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення.

Водій "протягнув" двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, в результаті чого, один із них отримав травму голови. Постраждалим військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу.

Поліція оголосила розшук невідомого водія. Потерпілі надали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію. Особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України", - йдеться у заяві ТЦК.

Одеський ТЦК про наїзд на військовослужбовців

+39
А по відео,виглядає як бандитський напад на авто, в стилі аля 90 хх. Озброєнні невідомі люди, нападають на автомобіль,вискакують на капот, пробують незаконно зупинити автівку. А казали, що військові немають права зупиняти цивільніх, то тоді або брешуть в МО, або люди в формі вчинили кримінальне правопорушення.
21.06.2024 00:23 Відповісти
+37
Як пояснило Міноборони, ТЦК не має права самостійно затримувати громадян.
Тим більше, зупиняти автомобілі, скакати на капот, і взагалі вчиняти протиправні дії щодо цивільних людей.
Тому, захотіли прокатитися на капоті чужої машини... це їх проблеми.
Порушили інструкції міноборони, законодавство, та й ще мали би заплатити чоловіку за пошкоджений капот.
21.06.2024 00:22 Відповісти
+35
Мирні ТЦКашники "оповіщували" громадян, що зараз будуть їх хапати та бити!
...але, щось пішло не так.
21.06.2024 00:22 Відповісти
Зеленський увійде в історію всіх війн і народів.
Ще не було випадків в історії війн світу, коли більшість армії країни роками не приймає участі у бойових діях, при умові коли бойові дії ведуться на території цієї країни.
Верховний головнокомандувач Зеленський, перший в світі головнокомандувач за всю історію людства, який воює лише 20-25% від всієї чисельності армії а решта 75% військових тримає в тилу і взагалі не використовує їх по призначенню.
Ну не має такого аналога в світі , не було і не буде, щоб абсолютна більшість солдат не приймала участі в бойових діях, на своїй території за мацже 3 роки війни.
Це феномен Зеленського. Будуть вивчати у всіх військових академіях світу )
21.06.2024 01:14 Відповісти
Не тільки за це "досягнення", також як єдиний ********* країни, який побудував ворогу дороги на шляху наступів, розмінував проходи, відвів свої війська перед наступаючим ворогом, здав ворогу свої АЕС, знищує свою армію надмірною забюрократизованістю процесу ведення бойових дій, руйнуванням загальновійськової організаційної структури збройних сил, заміною ефективних боєздатних офіцерів й збройних формувань виставленням у напрямку наступу ворога новоспечених,ненавчених, небоєздатних новобранців для забезпечення гарантованого просування ворога в глибину ще неокупованої території, забороною місцевим органам влади фінансування будівництва укріплень у прикордонних регіонах, тощо
21.06.2024 02:04 Відповісти
Простіше сказати цей "папіздєнт" - шпигун ворожий. Але ж неначасі. Нехай ще пошпигує до перемоги.
21.06.2024 05:37 Відповісти
І ще як мінімум 1 млн. підготовлених силовиків у резерві
21.06.2024 01:49 Відповісти
Знаю реальний випадок з 90 хх , як бандити,переодіті в міліцейську форму, таким чином ,серед ночі, пробували зупинити автівку, водій тоді втік, а як виявилось на наступний день, він врятував своє життя, міліціонери були не справжні.
21.06.2024 00:26 Відповісти
В середині та наприкінці 90х, переодягнені у форму так фури грабували і тих хто тачки на продаж з Європи ганяв. Тому вони караванами їздили.
21.06.2024 00:35 Відповісти
Так,пам"ятаю, здавалося що ті часи вже давно в минулому, а тут як глянув відео, то аж мороз по шкірі, ніби лихі часи повертаються.
21.06.2024 00:39 Відповісти
Работа в тцк становится очень опасной. Интересно почему же это?
21.06.2024 00:28 Відповісти
Ухилянты все наглей и изощренней ухиляются с каждым днем. Казалось бы, прийди как нормальный человек, заплати деньги и гуляй спокойно, но нет, нужно, чтобы люди бегали за ним, а у многих геморрой
21.06.2024 01:00 Відповісти
Постанови 1456 иа 1456 дають вичерпне визначення блок-посту, і всередині міста посеред дороги він не передбачений, як і не містить поняття мобільного блок-посту. Все, що ми бачили на відео, можна класифікувати як озброєний напад, скоєний групою осіб за попередньою змовою. Наказ кидатись під колеса, до речі - це доведення до самогубства. І, так, статтю ККУ 36 ніхто не скасовував, хоч і раз на століття користуються
21.06.2024 00:37 Відповісти
Оскільки на відео Ланос, навряд чи у водія вистачить матеріального натхнення для доведення 36 ККУ й усього іншого. От якби вони так якусь Мазераті обліпили, то там би адвокат довів, що працівники ТЦК були під речовинами і в футболках з портретом Путіна, а також вчора написали рапорти про бажання перевестися на "нуль". Тому Мазераті вони й не обліплюють.
21.06.2024 00:43 Відповісти
які виконували оповіщення

Ага. Ну да. Виключно оповіщення.
21.06.2024 00:44 Відповісти
Які пропозиції?
Чекати, коли узкіє проломлять фронт, прийдуть, і візьмуть таких хероїв, як ти, за коки ?:
21.06.2024 01:23 Відповісти
1 мільйон військових сидить в тилу, більшість з яких не брали участі в бойових діях за весь час війни.
Командування не чіпає їх для фронту, чекає коли прорвуть фронт рашисти?
А може це договорняк оманський в дії?
21.06.2024 01:49 Відповісти
Може й сидять.
А може й не сидять.
Це не відміняє необхідність мобілізації.
І це не ухилянтам вирішувати.
21.06.2024 02:00 Відповісти
Всі беруть приклад з тебе, злісного узилянта )
21.06.2024 02:02 Відповісти
Щоб ти ВСЕ ЖИТТЯ так ухилялось, як я.
Амінь, опариш.
21.06.2024 02:04 Відповісти
Ухилянт, ти де воюєш, виключно тут на цензорі? )
21.06.2024 02:16 Відповісти
Я себе з усілякою шарлотою не обговорюю.
21.06.2024 02:17 Відповісти
Всіх обговорюєш тут, а себе не хочеш? )
Всіх обзиваєш тут ухилянтами і посилаєш на фронт.
А сам ти боїшся))
21.06.2024 03:21 Відповісти
може то були охоронці колі?
21.06.2024 00:49 Відповісти
особиста гвардія Зелі
21.06.2024 00:52 Відповісти
Так тцк не мають ніякого права так лізти ні по якому законі.Про це і міністерство оборони заявляло.
21.06.2024 01:57 Відповісти
До речі,жодного відео немає,де би представники тцк,так робили з якимись Крузаками,чи іншими дорогими автівками.
21.06.2024 01:59 Відповісти
Ну так.
На думку охлоса, воювати мають:
1. Депутати
2.Порошенко
3.Судді
4.Поліція
5.Військові пенсіонери

І лиш потім, обдристані, і обісцяні "прастиє люді"!

А губа у прастих не трісне ????????????
21.06.2024 02:21 Відповісти
Воюють якраз навпаки прості люди.Вам мало могил з прапорами? Багаті,хіба що добровольці і то дуже мало.
21.06.2024 02:23 Відповісти
А могили з прапорами тільки у простих???
Що ти мене дорікаєш тими могилами, наче то я їх повбивав, обісране ти!
Що ти хочеш???
Щоб воювали "ХТОСЬ", аби не ти, опариш ?
Так не буде.
Підеш воювати, або в тюрму.
Або втопишся у Тисі.
21.06.2024 02:52 Відповісти
Це якраз ти хочеш, щоб хтось воював за тебе...
Не вийде.
Іди на фронт, опариш.
21.06.2024 03:23 Відповісти
Ти чого так розмовляєш? Ти хто взагалі такий? Рот взагалі закрий,бо можуть слова боком вилізти.Саме ти і хочеш,щоб за тебе воювали.А могили практично тільки з бідних складаються.
21.06.2024 12:24 Відповісти
Є і правила перетину блокпостів: на окупованих кремлем українських територіях. Де їх навіть ніхто і не намагався порушити, не зупиниться або поїхати без дозволу окупантів. Але все одно тисячі авто були конфісковані, а їх господарі тисячами розстріляні і посаджені. А з такою підтримкою ЗСУ не виключено, що вся Україна може стати величезним кацапським блоком постом і кривавою колоніальною в'язницею.
21.06.2024 02:56 Відповісти
Підтримую.
Тільки , на жаль, наші самці не хочуть усвідомити це.
21.06.2024 03:28 Відповісти
Їм здається, що вони будуть "качати права" перед окупантами
21.06.2024 03:29 Відповісти
А на наших блокпостах п'янючі судді вбивають нацгвардію. Відчуйте різницю.
21.06.2024 08:09 Відповісти
Як правильно проїжджати блок пост? Під'їжджаючи до блокпоста Ви помітите знак "СТОП" - біля нього потрібно зупинитися, а потім вимкнути фари та увімкнути аварійні вогні. Зачекайте, поки військові подадуть Вам сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під'їжджайте до них, руки водія та пасажирів мають бути у зоні видимості перевіряючих. Не можна заходити за спини військових під час огляду машини. Без необхідності виходити з автомобіля також заборонено
Щоб не мати великих проблем із законом, не ігноруйте п'ять основних правил:

1.не можна вести фото- та відеознімання військових, блокпостів та інших об'єктів;
2.діставати телефон;
3.робити різкі рухи під час огляду машини;
4.не коритися проханням військових зупинити машину;
5.користуватись відеореєстратором.
21.06.2024 02:24 Відповісти
Пощастило водієві - залишиться жити. Відсидить звичайно пару років у в'язниці, але житиме і вийде не калікою.
21.06.2024 02:33 Відповісти
А може ще і з НАТО за расєюшку повоює.
21.06.2024 05:25 Відповісти
Ого, пан забіг. Чи то такий розгончик?
21.06.2024 05:44 Відповісти
То у пана старлінк до США прив'язаний, пан на штабі чергує. Зараз в роту повернеться і вже під польським прапорцем писатиме.
21.06.2024 06:30 Відповісти
Ну хто ж так давить?
21.06.2024 06:08 Відповісти
Хто їх прив'язував до капота ?
21.06.2024 07:13 Відповісти
Простолюдинок из низжей касты сорвался с крючка,держслужбовцы на брони весело смеялись из окон своих роскошных офисов за этой охотой.
21.06.2024 07:26 Відповісти
Одеське ТЦК лідер по порушенню прав громадян.хулі тут вони кичатся з своїм йо..ним блокпостом ?
21.06.2024 07:44 Відповісти
Яктільки розмова про ТЦК,мобілізацію,то збігаються на цензор вся кацапська бидлота,боти,малороси-риги,різного роду "адвокати",скикуни і просто вороги України. Ви вже так задовбали ,завоняли,що ваші приписи ніхто не хоче навіть читати ,бо ви варитесь в своєму лайні. Призиваи вас до совісті,пояснювати щось вам --також безперспективно--бо ви ПРОСТО ГНИЛА БІОМАСА,
21.06.2024 07:46 Відповісти
Ого, стільки епітетів про ТЦК-шників та їхніх захисників нафронтників я ще не чув, гарно ви їх описали
21.06.2024 07:52 Відповісти
Почитав коментарі і висновок один розділяй і володарюй.... одні тилові щурі і ті хто сидить під бронню, що ніколи не збираються самі воювати.... захищають це порушення закону... адже на відео явно перевищення повноваження і незаконне затримання транспортного засобу причому групою осіб що є обтяжуючою обставиною....

Інші взагалі хочуть щоб вже нікого не призивали.... а як будуть поповняти втрати? чи ви думаєте що втрат немає...

Найбільша біда в цьому всьому куди зникли черги... а зникли вони через те що до одних можна приводити незаконні затримання і це покривають як правоохоронні органи так і суди а щодо корупціонерів повна буква закону до останньої коми, що реально шкодять зараз державі тому що гроші, які вони крадуть, це все гроші які могли бути використані на озброєння або на мотивацію військових..... і кожен мілон це чиясь смерть або каліцтво

І друга причина це повний бардак з цим призивом і те що корупціонерів воєнк.... відпускають із штрафами і вони або повертаються до роботи або переводяться в теплі тилові місця... що провокуює на нові порушення
21.06.2024 09:19 Відповісти
ТЦК молодці. Ухилянти вкрай знахабніли!
21.06.2024 09:29 Відповісти
