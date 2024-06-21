Саміт у Швейцарії став "стрибком до миру", але попереду ще дуже важкий шлях, - Кулеба

Проведенням Глобального саміту миру в Швейцарії було створено передумови для того, щоб у майбутньому РФ вела переговори не мовою ультиматумів.

В інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону в четвер, міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі поставили запитання, чи може Саміт миру стати стартом мирних переговорів. На що міністр відповів, що "Саміт став стрибком до миру", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це ще не мир. Попереду довгий шлях", - зазначив глава МЗС.

Він нагадав, що з 2014 по 2022 рік Україна провела з РФ близько 200 раундів переговорів, і росіяни "всіляко руйнували процес". За словами Кулеби, "ми цей урок вивчили".

"І президент із самого початку свого президентства говорив, що він не буде повторювати ці помилки. І ми їх і не повторюємо. Ми сформували коаліцію - і РФ побачила, що її ультиматуми не працюють, що Україна не користується підтримкою лише Європи та Америки, що на боці України набагато більша кількість країн. Тому ми створили цим самітом передумови для того, щоб РФ вела переговори не мовою ультиматумів, а сумлінно. І щоб ці ультиматуми не відбувалися за рахунок поступок України", - зазначив він.

Кулеба підкреслив, що "попереду ще дуже важкий шлях".

"Я хочу бути чесним з усіма, тому що, як то кажуть, чим глибше в ліс - тим більше дров. Буде багато ще проблемних питань. Але в нас немає іншого шляху, окрім як їх розв'язати - заради перемоги та відновлення нашої країни", - додав міністр.

У Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. За підсумками дводенного заходу 80 країн та чотири організації підписали спільне комюніке.