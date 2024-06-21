Саміт у Швейцарії став "стрибком до миру", але попереду ще дуже важкий шлях, - Кулеба
Проведенням Глобального саміту миру в Швейцарії було створено передумови для того, щоб у майбутньому РФ вела переговори не мовою ультиматумів.
В інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону в четвер, міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі поставили запитання, чи може Саміт миру стати стартом мирних переговорів. На що міністр відповів, що "Саміт став стрибком до миру", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це ще не мир. Попереду довгий шлях", - зазначив глава МЗС.
Він нагадав, що з 2014 по 2022 рік Україна провела з РФ близько 200 раундів переговорів, і росіяни "всіляко руйнували процес". За словами Кулеби, "ми цей урок вивчили".
"І президент із самого початку свого президентства говорив, що він не буде повторювати ці помилки. І ми їх і не повторюємо. Ми сформували коаліцію - і РФ побачила, що її ультиматуми не працюють, що Україна не користується підтримкою лише Європи та Америки, що на боці України набагато більша кількість країн. Тому ми створили цим самітом передумови для того, щоб РФ вела переговори не мовою ультиматумів, а сумлінно. І щоб ці ультиматуми не відбувалися за рахунок поступок України", - зазначив він.
Кулеба підкреслив, що "попереду ще дуже важкий шлях".
"Я хочу бути чесним з усіма, тому що, як то кажуть, чим глибше в ліс - тим більше дров. Буде багато ще проблемних питань. Але в нас немає іншого шляху, окрім як їх розв'язати - заради перемоги та відновлення нашої країни", - додав міністр.
У Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. За підсумками дводенного заходу 80 країн та чотири організації підписали спільне комюніке.
А у якому з 3 пунктів, що залишили Єрмаку з 10, є щось реально дієве щодо миру?
Окупація кремлем Криму, Донбасу і Півдня України ніколи миром не буде вважатися.
Документ підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і повторює вимогу до російської федерації «негайно, повністю і беззастережно» вивести всі свої збройні сили з території України й припинити бойові дії.
Генасамблея закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.
Крім того, резолюція містить заклик до негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України та нападів на цивільні об'єкти, зокрема на житлові будинки, школи й лікарні.
Документ наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному чи міжнародному рівні. Ії підписала 141 держава!!!
Що маємо зараз : Усього 3 малоэфективних пунктів які підписали 78 країн - Тобто мінус 8 пунктів та мінус 63 країни за майже 1,5 року. І це зелені вважають за досягнення?!
Це навіть не стрибок в нікуди - це стрибок в прірву......
