УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9376 відвідувачів онлайн
Новини
1 357 34

Саміт у Швейцарії став "стрибком до миру", але попереду ще дуже важкий шлях, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Проведенням Глобального саміту миру в Швейцарії було створено передумови для того, щоб у майбутньому РФ вела переговори не мовою ультиматумів.

В інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону в четвер, міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі поставили запитання, чи може Саміт миру стати стартом мирних переговорів. На що міністр відповів, що "Саміт став стрибком до миру", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це ще не мир. Попереду довгий шлях", - зазначив глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми налаштовані на те, щоб другий Саміту миру пройшов в одній з країн Глобального півдня, - Кулеба

Він нагадав, що з 2014 по 2022 рік Україна провела з РФ близько 200 раундів переговорів, і росіяни "всіляко руйнували процес". За словами Кулеби, "ми цей урок вивчили".

"І президент із самого початку свого президентства говорив, що він не буде повторювати ці помилки. І ми їх і не повторюємо. Ми сформували коаліцію - і РФ побачила, що її ультиматуми не працюють, що Україна не користується підтримкою лише Європи та Америки, що на боці України набагато більша кількість країн. Тому ми створили цим самітом передумови для того, щоб РФ вела переговори не мовою ультиматумів, а сумлінно. І щоб ці ультиматуми не відбувалися за рахунок поступок України", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США заохочують якнайбільше країн долучитися до комюніке Глобального саміту миру, - Карпентер

Кулеба підкреслив, що "попереду ще дуже важкий шлях".

"Я хочу бути чесним з усіма, тому що, як то кажуть, чим глибше в ліс - тим більше дров. Буде багато ще проблемних питань. Але в нас немає іншого шляху, окрім як їх розв'язати - заради перемоги та відновлення нашої країни", - додав міністр.

У Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. За підсумками дводенного заходу 80 країн та чотири організації підписали спільне комюніке.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3605) Глобальний саміт миру (278)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
А не можна конкретно звідки і куди стрибнули?
показати весь коментар
21.06.2024 00:52 Відповісти
+15
Стрибнули не вперед а на місці...
Але ж піару - огого...!
показати весь коментар
21.06.2024 00:59 Відповісти
+12
Потужним!!!! Дуже потужним. 😁

А у якому з 3 пунктів, що залишили Єрмаку з 10, є щось реально дієве щодо миру?
показати весь коментар
21.06.2024 00:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А не можна конкретно звідки і куди стрибнули?
показати весь коментар
21.06.2024 00:52 Відповісти
Стрибнули не вперед а на місці...
Але ж піару - огого...!
показати весь коментар
21.06.2024 00:59 Відповісти
Саме так. Все заради фото дЄрьмака. Розглядали другорядні питання. Головне питання - припинення війни вирішується на полі бою. Капітуляціі росісі ще не видно.
показати весь коментар
21.06.2024 10:12 Відповісти
А сегодня конкретно откуда и куда стрибнули не все смогут увидеть. Вернее увидеть могут не только лишь все, мало кто может это делать
показати весь коментар
21.06.2024 01:03 Відповісти
Классику подражаете?
показати весь коментар
21.06.2024 06:53 Відповісти
так стрибнули , що навіть імітація міністра Кулеба з кишені Єрмака вискочив
показати весь коментар
21.06.2024 07:03 Відповісти
Стрибали з ОПи і стрибнули у гівно.
Нажаль цім гівном замурзали Україну.
показати весь коментар
21.06.2024 07:27 Відповісти
стрибнули в гімно обома ногами. потужно перднувши. Но то *****, головне дірьмак пофоткався, позорисько. Як сказав Макрон він не повинен був фоткатись але Бубочка попросив щоб його друга сфоткали, це називається іспанський стид.
показати весь коментар
21.06.2024 09:02 Відповісти
І ні в кого не вистачило духу сказати зечму, що тут не фоткаються завідуючі олівцями і туалетним папером.
показати весь коментар
21.06.2024 10:46 Відповісти
питання задавав Макрон але ваван сказав що це його друг. ****, гандон фоткайся зі своїими друзями в колі сімї.
показати весь коментар
22.06.2024 11:00 Відповісти
А рейтинг зелідора від цього піар-шоу сильно підстрибнув?
показати весь коментар
21.06.2024 00:55 Відповісти
Це ті зайці стрибають, що з Сердючкою на поїзді їхали на день Незалежності?
показати весь коментар
21.06.2024 00:56 Відповісти
Потужним!!!! Дуже потужним. 😁

А у якому з 3 пунктів, що залишили Єрмаку з 10, є щось реально дієве щодо миру?
показати весь коментар
21.06.2024 00:57 Відповісти
Потужний стрибок "найвялічнєйшаго хєрпіду" у ширину.....
показати весь коментар
21.06.2024 03:03 Відповісти
Стрибком куди? Мабуть стрибком на місті , типу хто не скаче той москаль. Задовбала ця показуха та велике крадівництво на урові людей.
показати весь коментар
21.06.2024 01:02 Відповісти
Переклад: Саміт був стрибком за грошима, але денверський суд виявився спритнішим. Тож тепер їдемо до Оману
показати весь коментар
21.06.2024 01:13 Відповісти
Кулеба, відкрию тобі Велику Таємницю:
Равлики стрибати НЕ ВМІЮТЬ!
показати весь коментар
21.06.2024 01:05 Відповісти
І президент із самого початку свого президентства говорив, що він не буде повторювати ці помилки. І ми їх і не повторюємо.

Так он же с самого начала своего "президентства" и даже до него, рассказывал что война лишь выгодна тем кто на ней наживается... Что надо договариваться, надо "посмотреть в глаза", надо разминировать территорий, запускать шаттлы...
показати весь коментар
21.06.2024 01:15 Відповісти
Нафіга показувати всім тн, що Кулєба говорить для Єрмака, його Зєлєнского і декількох юродивих, які справді в це повірять? Ви ж розумієте, шо це як мінімум - смішно, як максимум - бісить?
показати весь коментар
21.06.2024 01:23 Відповісти
Саміт у Швейцарії став "стрибком до миру", але попереду ще дуже важкий шлях, - Кулеба Джерело:
ЯКИЙ МИР ДУРАЧОК ЗЕЛЕНИЙ.

Окупація кремлем Криму, Донбасу і Півдня України ніколи миром не буде вважатися.
показати весь коментар
21.06.2024 03:17 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 03:18 Відповісти
Всі ж чудово розуміють що це- стрибок в нікуди! Ну хай таки знову наш великий й нйвеличніший пояснить- яким чином декларація про зерновий коридор, атомну безпеку і поверненя дітей та військовополонених наблизить мир. Та звісно- ніяк. НАШ АКТОР ТАК ЛЮБИТЬ ОРГАНІЗОВУВАТИ ВЕЧІРКИ-ЗУСТРІЧИ ТА БУТИ НА НИХ У ЦЕНТРІ УВАГИ. Ось і все. До слова: 23.02.2023 надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила резолюцію «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Резолюція, що складається з одинадцяти пунктів, «наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН» і закликає держави-члени та міжнародні організації «подвоїти підтримку дипломатичних зусиль», спрямованих на це.
Документ підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і повторює вимогу до російської федерації «негайно, повністю і беззастережно» вивести всі свої збройні сили з території України й припинити бойові дії.
Генасамблея закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.
Крім того, резолюція містить заклик до негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України та нападів на цивільні об'єкти, зокрема на житлові будинки, школи й лікарні.
Документ наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному чи міжнародному рівні. Ії підписала 141 держава!!!
Що маємо зараз : Усього 3 малоэфективних пунктів які підписали 78 країн - Тобто мінус 8 пунктів та мінус 63 країни за майже 1,5 року. І це зелені вважають за досягнення?!
Це навіть не стрибок в нікуди - це стрибок в прірву......
показати весь коментар
21.06.2024 04:57 Відповісти
ідіот...
показати весь коментар
21.06.2024 06:31 Відповісти
Як може бути "стрибком до миру" подія, на якій говорили про що завгодно, але не про мир? І взагалі, одна розумна людина казала, що наразі вже реба проводити саиіти війни, а не саміти миру
показати весь коментар
21.06.2024 06:45 Відповісти
Стрибком у гівно він став а не до миру.
показати весь коментар
21.06.2024 07:09 Відповісти
Саміт провели і зганьбились поставивши секретута єрмака поряд зі світовими лідерами. Макрон казав що зеля наполіг щоб його "друга пустили сфоткатись"... Ідіоти... Що там взагалі робив єрмак? Яка ганьба...
показати весь коментар
21.06.2024 07:22 Відповісти
Разбег, толчок и стыдно подниматься. (В. Высоцкий.)
показати весь коментар
21.06.2024 07:44 Відповісти
Фландерці спало на думку взяти на службу громадського пастуха, якого прозивали Пепіку-підстрибни.
Це був кретин, природою і людьми скривджений каліка, який завжди на цей заклик підстрибував.

(Я. Гашек, "Пригоди бравого вояка Швейка")
показати весь коментар
21.06.2024 07:50 Відповісти
Зелений коник-стрибунець кудись стрибнув!
показати весь коментар
21.06.2024 08:02 Відповісти
Коли ви вже настрибаєтеся.,.
показати весь коментар
21.06.2024 09:03 Відповісти
"Стрибок до миру"? Кулєбкін піздить. Це епохальна подія - 1 раз на 1000000 років. Епохальніше була тільки "Кримська платформа"! (*пішов ґуґлити шо то за ***** така)
показати весь коментар
21.06.2024 09:38 Відповісти
Стрибок в ширину. Штани можуть тріснути.
показати весь коментар
21.06.2024 10:42 Відповісти
 
 