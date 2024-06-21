УКР
Кулеба про "відкликання" підписів під комюніке Саміту миру: До першого списку включили деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Ситуація з так званим "відкликанням" підписів під спільним комюніке за підсумками Глобального саміту миру виникла через те, що Швейцарія внесла до першого списку підписантів, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання, пояснив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання. І тому коли вони звернулися і сказали: "Зачекайте, ми ще розглядаємо цей документ", тому що він ще правився до останнього моменту на саміті, їх зняли з цього списку", - сказав Кулеба в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас міністр зазначив, що першою "хвилю" про відкликання підписів під комюніке почали розганяти російські медіа та російська пропаганда.

Говорячи про те, які країни розглядають можливість підписання комюніке, Кулеба сказав, що буде некоректно з його боку це озвучувати.

На уточнювальне запитання про регіон, де розташовані країни, потенційно готові приєднатися до комюніке, міністр зазначив, що "є кілька країн Африки, Латинської Америки, Карибського басейну, кілька країн з Океанії та Азії".

Також він підкреслив, що кількість учасників саміту миру - "це не результат тиску, а результат роботи, заснованої на повазі".

У Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. За підсумками дводенного заходу 80 країн та чотири організації підписали спільне комюніке.

Кулеба Дмитро (3605) Глобальний саміт миру (278)
+6
Ага. І Китай не приїхав тільки через те, що меню було не кошерне.

Обосралися - обтікайте. А не робіть вигляд, що все норм.
показати весь коментар
21.06.2024 01:33 Відповісти
+3
А скільки ще країн "остаточно не підписали"? 🤔 Той новояз задовбав. Країни або підписують, або не підписують, але ви видаєте бажане за дійсне. А такого поняття "остаточно не підписали" нема. Бо половину підпису ніхто ніде не ставить. Хіба що сам Кулєба.
показати весь коментар
21.06.2024 01:37 Відповісти
+3
Ця гнида досі мусоле про підписи якихось країн.А то,що він,єрмак,подоляк,посол в Сінгаппурі вунісон завалали після провалу цього форуму про перемовини з рашкою і Кітаєм не згадує.А блазень-недопрезідент в своїх відосіках вже роспінався,що наступний самит буде мирним і пройде восени.Ну і як вам подготовка лохов до капітуляціі і здачі України.
показати весь коментар
21.06.2024 05:42 Відповісти
Ага. І Китай не приїхав тільки через те, що меню було не кошерне.

Обосралися - обтікайте. А не робіть вигляд, що все норм.
показати весь коментар
21.06.2024 01:33 Відповісти
Шановний , ми тут надто давно та повинні вже волати правду: "Все не пішло по оманському плану, але досить собі навіювати, що "наш" віслюк, не діє по ньому в довгу".
показати весь коментар
21.06.2024 03:19 Відповісти
А скільки ще країн "остаточно не підписали"? 🤔 Той новояз задовбав. Країни або підписують, або не підписують, але ви видаєте бажане за дійсне. А такого поняття "остаточно не підписали" нема. Бо половину підпису ніхто ніде не ставить. Хіба що сам Кулєба.
показати весь коментар
21.06.2024 01:37 Відповісти
Чи не забагато кулєб на цензорі . я нарахував 5.
показати весь коментар
21.06.2024 01:49 Відповісти
Преступление века - Залужный лайкнул пост Олешко, а мер Садовой стал чемпионом по идиотским советам-Ничего святого з Поярковым

https://www.youtube.com/@Poyarkov
показати весь коментар
21.06.2024 05:10 Відповісти
Бажали красиво (велика цифра), а вийшло як завжди!
"Мільярд дерев" їх так нічому й не навчив.
показати весь коментар
21.06.2024 01:50 Відповісти
Коли ж цей зебанарій щезне? Куди не "пірни" там зепа в опі...
показати весь коментар
21.06.2024 03:14 Відповісти
З ярдом дерев все банально просто. В Україні до цього часу не проведений облік лісів, тобто земель під лісами. Останній кадастр був проведений у 1974 році. В звязку з скороченням площ с\г природньо ліси розростаються (самосів). Земельні ділянки лісів можна розширити тільки після висадки нових дерев. Заготовили схему - виділяються кошти з бюджету на нові земельні ділянки, а в кадастр включають самосівні землі. Підрахували для Хрипатого - на нових землях можна висадити 1 ярд дерев (який вже росте, і давно). А Хрипатий епатажно погнав волну. І скільки бабла лісники мали відстегнути.
показати весь коментар
21.06.2024 04:56 Відповісти
Ця гнида досі мусоле про підписи якихось країн.А то,що він,єрмак,подоляк,посол в Сінгаппурі вунісон завалали після провалу цього форуму про перемовини з рашкою і Кітаєм не згадує.А блазень-недопрезідент в своїх відосіках вже роспінався,що наступний самит буде мирним і пройде восени.Ну і як вам подготовка лохов до капітуляціі і здачі України.
показати весь коментар
21.06.2024 05:42 Відповісти
ВИСНОВОК:
ZEлені безталанні та тупі ушльопки не вміють працювати як шо підготували такій документ для підпису.
Ти, поц-лопатний, та главзапгосп - ларьочник дЕрьмак зі своім шутом обісрались.
показати весь коментар
21.06.2024 07:07 Відповісти
ваЗЕлін довів, що грати на "піанінє" можна без рук, а ще краще він довів, що керувати можна без голови, маючи сраку.
показати весь коментар
21.06.2024 08:26 Відповісти
 
 