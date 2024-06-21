Кулеба про "відкликання" підписів під комюніке Саміту миру: До першого списку включили деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання
Ситуація з так званим "відкликанням" підписів під спільним комюніке за підсумками Глобального саміту миру виникла через те, що Швейцарія внесла до першого списку підписантів, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання, пояснив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання. І тому коли вони звернулися і сказали: "Зачекайте, ми ще розглядаємо цей документ", тому що він ще правився до останнього моменту на саміті, їх зняли з цього списку", - сказав Кулеба в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас міністр зазначив, що першою "хвилю" про відкликання підписів під комюніке почали розганяти російські медіа та російська пропаганда.
Говорячи про те, які країни розглядають можливість підписання комюніке, Кулеба сказав, що буде некоректно з його боку це озвучувати.
На уточнювальне запитання про регіон, де розташовані країни, потенційно готові приєднатися до комюніке, міністр зазначив, що "є кілька країн Африки, Латинської Америки, Карибського басейну, кілька країн з Океанії та Азії".
Також він підкреслив, що кількість учасників саміту миру - "це не результат тиску, а результат роботи, заснованої на повазі".
У Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. За підсумками дводенного заходу 80 країн та чотири організації підписали спільне комюніке.
