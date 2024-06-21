УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4795 відвідувачів онлайн
Новини Війна
31 318 133

Прорив росіян на Торецьк. Оборонних споруд знову нема, - "слуга народу" Безугла

безуглая

Про це нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла пише на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий злочин керівника східним фронтом генерала Содоля: прорив на Торецьк. Зараз ми втратили позиції, які були з 2014 року. Розвідка попереджала. За добу до можливого прориву Содоль знімає з місця бригаду і заводить підрозділ, який вже поніс втрати і має знижену боєздатність. Наразі події розвиваються так, що недалеко до виходу на трасу. Підготовлених фортифікацій знову немає! Бої в Шумах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Те, що робить Безугла, називається ІПСО. За цитованістю у росЗМІ вона вже змагається з пропагандистом соловйовим, - Тарута

Це вже у мережі, але не в брехливих штабних доповідях.

Брехня штабів = наша поразка.

Брехня = смерть.

Виглядає так, що генерал Содоль не просто проявляє злочинну недбалість, а й умисел, працює на ворога.

Сирський - спільник чи не контролює ситуацію?" - заявила Безугла.

Нардепка від Слуги народу Мар'яна Безугла про ситуацію в районі Торецька

Автор: 

Торецьк (543) Содоль Юрій (28) Безугла Мар’яна (311)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
військові відповідають за оборонні споруди тільки !!!! першої лінії, а друга і третя це військові адміністрації і сам !!! верховний

 гарно, маріаночка !
огонь по штабам ставки верховного головнокомандуючого !!!
показати весь коментар
21.06.2024 17:08 Відповісти
+46
Заткніть...плятььььь цю...цього трансвистіта
показати весь коментар
21.06.2024 16:56 Відповісти
+37
Знов питання до безглуздої-а хто в Україні головнокомандувач???...
показати весь коментар
21.06.2024 16:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
кацапи вже заняли околиці Гуляйполя. Хтось бачив десь про це в зведеннях???
показати весь коментар
21.06.2024 20:41 Відповісти
ШТО ©
показати весь коментар
21.06.2024 20:59 Відповісти
в твоей паралельной реальностти они могут и до чопа с львоввом уже дошли? 🤣
показати весь коментар
21.06.2024 22:25 Відповісти
від мене до Гуляйполя 25 км, так що знаю, що кажу
показати весь коментар
22.06.2024 08:12 Відповісти
пока такие дебилы как живут в розовом мире, то война будет долго идти.
показати весь коментар
09.08.2024 19:01 Відповісти
ты дура тупая. шобла диванная, сиди и не воняй. а то пока ты веришь марафону пол страны нету, а ты веришь. клоун.
показати весь коментар
09.08.2024 18:58 Відповісти
Розбудіть коли ця мавпа нарешті вийде на себе
показати весь коментар
21.06.2024 20:54 Відповісти
Это как понимать ???
Ермачатина провалила фронт своими интригами (перестановками генералов?) а Безумная информационно прикрывает - вешает весь "негатив" на генерелов???
показати весь коментар
21.06.2024 20:58 Відповісти
мар'яна розумниця!
не смійте зиткати їй рота!
хай говорить та пише!
а ми, все, запам'ятовуємо!
показати весь коментар
21.06.2024 21:00 Відповісти
Дай угодаю. Проклятый Порошенко сново не построил оборонительные линии ?
показати весь коментар
21.06.2024 21:05 Відповісти
Проклятые порохоботы... И тут снова они виноваты 😄
показати весь коментар
22.06.2024 02:14 Відповісти
порох потратил миллиона на войну, а получил миллиарды. так что бот, иди рошенку получи.
показати весь коментар
09.08.2024 19:00 Відповісти
Ну так а хто повинен робити оборонні споруди? - хто замовник і хто виконувач? Каб.Мін в обличчі Мін.оборони, інших міністерств, та адміністрацій є виконувацем робіт по влаштуванню оборонних споруд, а ген.штаб замовником і це питання до Каб.Міну, а то що на важливих ділянках, висотах ставлять послаблні частини, або з некомпетентним керівництвом - це питання і факт і наврядчи Содль робить це самостійн.,Так проти КАБів крім Петротів немає чим захиститися і це питання знову до влади -чому нам іх не дають в достатній кількості і не своєчасно в обмін на зничення Україною третього ядерного потенціалу націленого на Захід на вимогу і в угоду того ж Заходу згідно будапештського меморандуму , тому українські захисники виконуючі свої обовязки несуть на жаль великі втрати.
показати весь коментар
21.06.2024 21:52 Відповісти
..советую депуТыне отдать зарплату за год на нужды обороны....
показати весь коментар
21.06.2024 22:03 Відповісти
Зачем самим себя бичевать, какая длина границы, можно ли везде построить сооружения. Наверно при наших возможностях тяжело. Но подняла б эта депутатка Раду и повела б строить строить сооружения,хоть какая то польза была б.
показати весь коментар
21.06.2024 22:26 Відповісти
ВОТ МАВПЕНЯТКО !)
показати весь коментар
21.06.2024 22:38 Відповісти
Під Торецьком прориву касапів нема. Їхнє минулотижневе вклинення від н/п Дружба на відстань 2км шириною до 3км - це не прорив. Це вклинення; нічого хорошого, але не катастрофа.
Натомість під Покровськом - *******: території, хоч і по мізеру але територію в полях і по дрібним селам ЗСУ здають...
https://www.youtube.com/watch?v=Rv1OioABXUQ Читайте і слухайте об'єктивний огляд бойових дій, канал їх робить щодн я
показати весь коментар
21.06.2024 22:39 Відповісти
Що ж ти там політична хвойда у Раді робиш, якщо на Торецьку ще немає захисних споруд?
показати весь коментар
21.06.2024 22:41 Відповісти
Скабезумна скажи це в очі своєму *барю дєрьмаку! Ви пдрси нічого на зроюили коли вам дали час щоб збудувати оброну! Це ти скабезмуна і твої кореша-із-слугурода нічого не зробили для цього! Кого ти звинувачуєш? Сама себе? Так застрелись пдло і не заважай!
показати весь коментар
21.06.2024 22:44 Відповісти
...зате "зраду на Чонгарі" ініціативна дурепа не бачить в упор, ось вже як третій рік пішов..
взагалі-то, що у Безумної на язиці, те у дермака в штанях.., а саме - іпсо, інструкції, наративи кремля, списки неугодних..
показати весь коментар
21.06.2024 22:47 Відповісти
Обережно на поворотах: так і на ермака можна вийти,автора кадрових рішень в армії.
показати весь коментар
21.06.2024 22:51 Відповісти
ця безумна навіть коментує котлету тищенка і його банду зі злочинами сьогодні в Дніпрі. Прямо зараз в прямому етері телепрограми "Радіо Свобода" на телеканалі Еспресо...
Ну вже дура...
показати весь коментар
21.06.2024 23:14 Відповісти
Якби по суті вона права. Але що її партія слуг народу на чолі з зеленим головномандувачем і Єрмаком зробили, щоб цього не трапилось?? Вони все скидають на військових. Хоча не тільки військові повинні відповідати за захисні споруди. І хто убрав Залужного і поставив Сирського, чи не Мар'яна брала у цьому участь?
показати весь коментар
22.06.2024 01:21 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 01:26 Відповісти
Жабогадюкинг, поиск крайнего...
показати весь коментар
22.06.2024 02:46 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 04:18 Відповісти
Невже й досі вона не зрозуміла, що проект "слуга народа" є спецоперацією кремля і вона в ньому просто сліпий виконавець по знищенню України.
показати весь коментар
22.06.2024 07:03 Відповісти
про тих 5-6 головних менеджерів зеБiла, які керують Україною!

- Андрій Єрмак підписав акт капітуляції у Стамбулі 2022 року.

В березні 2020 року в Мінську, Єрмак та заступник керівника АП рф дмитро козак підписали документ, яким окуповані райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) визначені як суб'єкт, а паРаші присвоєно статус гаранта-спостерігача. По суті відбулася легалізація «ДНР» та «ЛНР». Це саме те, чого так хотіли кацапи.

Єрмак це той хто максимально посприяв розмінуванню, завдяки якому паРаша швидко захопила південь. Цитата з Єрмака: "Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.

" Єрмак був помічником і носив портфель Эльбруса Тедеєва, голови тітушок януковича у Верховній Раді. Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ «Медійна група Європейського партнерства» в той час, як її співвласником був Рахамім Емануїлов. Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови ради ********* - верхньої палати росіянського парламенту.
Борис Єрмак батько керівника Офісу Президента працював у Головному розвідувальному управлінні росіянської *********.
Також оприлюднено відео, на якому брат голови ОП Денис Єрмак пропонує продаж посад в органах влади.

- Олег Татаров був заступником начальника головного слідчого управління МВС України при януковичу.
Під час Майдану та Революції Гідності, янукович особисто нагородив Татарова за "видатні досягнення" у боротьбі з проукраїнськими патріотами.
Татаров стверджував що патріоти-майданівці самі стріляли по своїм, у спину.
Татаров захищав "беркутівців", казав що протестуючі напали на них першими.

- Андрій Смірнов, товариш одіозного головного діяча "антимайдану" та зрадника Андрія Портнова, який втік до паРаші.
Смірнов захищав впливових регіаналів-українофобів, у тому числі колишнього міністра юстиції Олену Лукаш і колишнього главу фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, обидва втекли до паРаші.

- Ростислав Шурма, він більше 10 років був членом Партії регіонів (ОПЗЖ).
Його батько Ігор Шурма це особа наближена до медведчука.

- Михайло Подоляк був помічником Сергія Льовочкіна, голови адміністрації Януковича. Його рідний брат Володимир Подоляк живе у паРаші та працює у ГРУ РФ.
Михайло Подоляк прославляв та працював на головного бандита донетчини Юрія Іванющенко на прізвисько "Юра Єнакієвський", який перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу. Подоляка навіть депортували з Білорусі за занадто велику любов до паРаші і її пропаганду!
Це було в ті часи коли лукашенко ще не ліг під пуйла.

- Данило Гетманцев був дуже багато років помічником у одіозного агента ФСБ РФ Володимира Сівковича, який перебуває під санкціями США та втік до паРаші.
23 травня 2022 року Гетманцев зневажливо назвав підприємців "гусаками, яких потрібно обскубувати", а їхню ініціативу щодо зміни економічної політики - проплаченою акцією. Гетманцев наполягав на торгівлі з росією. Гетманцев сказав: "Треба обирати не патріотизм, а математику грошей".

- Ну і "найвеличніший" 4-разовий зеухилянт, який привселюдно ржав з повісток, України та української Армії.

Називав ополчєнцамі донецьких сепаратистів та терористів.
Знищив найкращу та найефективнішу частину керівництва ЗСУ, зараз донищує те що залишилось. Зізнавався у любові до паРаші. Та викладав відео! Казав: "Я не буду виділяти 50 міль'ярдів на Армію, бо я не зможу "будувати" дороги", "ґлавноє пєрєстать стрєлять", "братскій народ", "заґлянуть путєну в ґлаза" ...
Як хтось сказав: "Один чесний аналіз сечі міг би врятувати цілу країну"! ***

В Українців є два найголовніших ворога. Перший це звісно рашистська паРаша, а другий це зелена влада, яка по своїй суті і діям була,а можливо i є дотепер союзником паРаші. Бо з 2019 по 2022 рік на будівництво доріг (*** для росіянських танків?!) було витрачено в 10 разів більше грошей ніж на усю Армію та оборону!
Були закриті усі військові програми з ракетобудування.
Було розміновано дуже багато ділянок, завдяки цьому паРаша неймовірно швидко захопила південь, та майже дійшла до столиці.

ЗеВлада знищила найкращу та найефективнішу частину керівництва ЗСУ, зараз донищує те що залишилось.

Повернула до влади дуже багато регіаналів януковича, та відновила усі їхні "схеми".

ЗеВлада заводить кримінальні справи та засуджує справжніх Героів України таких як Роман Червінський, Тетяна Чорновол, Сергій Кривонос, та багатьох інших найдостойніших людей, завдяки яким Україна змогла встояти проти паРаші. А такі як Ваня Баканов, Мар'яна Безугла, той же Юрій Бойко (*** ще досі залишається офіційним героєм України) та інші ######## ще досі непокарані, навіть навпаки, захищаються та заохочуються ЗеВладою!!!

ЗеВлада навмисно погіршує відносини з нашими справжніми західними друзями і навпаки тягнеться до Китаю, союзника паРаші. І все це в той час коли іде війна з рашистською паРашею!

Українці перемагають зовнішнього ворога, але програють внутрішньому ворогу, союзнику зовнішнього.

*** Ці чотири відео повинен побачити КОЖЕН Українець! І тоді зникнуть усі питання про те хто намагався здати Україну у 2022 році !!! нiхто та нiщо не будуть забутi !!!
просто вбийте в пошук, прошу панове !

1. Партія "СН" реанімована партія регіонів януковича Факти (Біла Вовчиця)

2. Хто здав Гостомель і північ України (Біла Вовчиця)

3. Хто найкраще готувався до війни Повне та жорстке розслідування (Шоубісики)

4. Ми не маємо права забути це! Завтра буде війна! Україна напередодні агресії (Георгий Тука)
показати весь коментар
22.06.2024 08:01 Відповісти
Цікаво піде за пушкіним чи лермонтовим.
показати весь коментар
23.06.2024 00:20 Відповісти
А все прчалось в Золотому,де зсу вийшли з бетону першої лігії оборони і відійшли у відкрите поле.Пуціну сподобалось таке.
показати весь коментар
23.06.2024 23:23 Відповісти
она начела своих же топить ? топит зеленых Зе и Ермачатину. паляться и не краснеет.
показати весь коментар
09.08.2024 18:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 