Прорив росіян на Торецьк. Оборонних споруд знову нема, - "слуга народу" Безугла

"Черговий злочин керівника східним фронтом генерала Содоля: прорив на Торецьк. Зараз ми втратили позиції, які були з 2014 року. Розвідка попереджала. За добу до можливого прориву Содоль знімає з місця бригаду і заводить підрозділ, який вже поніс втрати і має знижену боєздатність. Наразі події розвиваються так, що недалеко до виходу на трасу. Підготовлених фортифікацій знову немає! Бої в Шумах.

Це вже у мережі, але не в брехливих штабних доповідях.

Брехня штабів = наша поразка.

Брехня = смерть.

Виглядає так, що генерал Содоль не просто проявляє злочинну недбалість, а й умисел, працює на ворога.

Сирський - спільник чи не контролює ситуацію?" - заявила Безугла.