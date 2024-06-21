Перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених активів РФ буде виділено Україні до літніх канікул, - Домбровскіс
Перший платіж Україні в розмірі 1,5 млрд євро з непередбачених доходів від заморожених російських активів буде виділено до "початку літніх канікул".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.
У Люксембурзі на пресконференції після засідання Ради ЄС з економічних питань Домбровскіс сказав: "У травні держави-члени погодилися використовувати непередбачені доходи від російських заморожених активів на користь України. За нашими оцінками, цього року наші заходи дадуть змогу виділити до 3 млрд євро, і ми очікуємо здійснення першого платежу розміром 1,5 млрд євро до літніх канікул".
Також він нагадав про вже відомі плани Єврокомісії спрямувати ці кошти для військової підтримки України: "Ми працюємо повним ходом, щоб перші закупівлі могли бути здійснені якомога швидше".
Домбровскіс також привітав угоду, укладену минулого тижня в рамках G7, про надання Україні кредитів на суму близько $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.
"Як ви знаєте, велика частина цих активів - понад 200 млрд євро - заблокована в ЄС. Заява G7 передбачає надання Україні додаткових кредитів до кінця року. "Велика сімка" тепер реалізує ці зобов'язання, використовуючи майбутні потоки зовнішніх доходів для обслуговування і погашення кредитів. Також на рівні ЄС ми обговорюємо майбутні кроки, включно з розміром та умовами кредиту ЄС", - зазначив він.
Водночас Домбровскіс зауважив, що ЄС працюватиме над мобілізацією більшого фінансування для України, використовуючи надзвичайні доходи від заморожених російських активів.
"Тому замість того, щоб за руйнування, завдані Росією, платили би платники податків ЄС, платити буде сама Росія", - підсумував він.
Раніше повідомлялось, що країни G-7 погодились видати Україні кредит в 50 млрд євро за рахунок заморожених активів РФ.
Наприклад, у США завдяки трампістам постійно проблема з фінансуванням безкоштовної передачі зброї Україні. Хто мені прокукурікає про ленд-ліз - пропливе слідом за вашим кацапсячим кораблем, на ленд-ліз теж треба виділяти фінансування з американського бюджету, лише тупим куркам це не зрозуміло.
То купіть в США ракети ATACMS, наприклад. Чи в нас всього вистачає? Ні, краще відправте нам живі гроші, які ОП розкраде.
Реально, краще б наглядача з закордонних спеців й ті гроші - на конкретні дії/ проекти. А у зелені щоб доступу не було..
Россияне не могут вернуть валюту.