Тишлек досі числиться в Нацполіції, - Клименко

Колишній заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек, який був фігурантом журналістського розслідування щодо ймовірних зв'язків із Росією, досі числиться у Нацполіції.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Він числиться в Національній поліції. Він, по-моєму, ад'юнкт чи докторант, не знаю", - сказав Клименко.

За йоо словами, Тишлек сам ухвалював рішення про звільнення з посади заступника голови Нацполіції.

"Він розумів, що ситуація настільки негативна для системи Міністерства внутрішніх справ, для Національної поліції, що він має піти. У нас були розмови з головою Національної поліції, з колективом Національної поліції. Я не можу про все сказати вам, але це було достатньо болісне рішення, та це було справедливо як зі сторони Тишлека, так і зі сторони керівництва Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції", - вважає Клименко.

Говорячи про результати перевірки Тишлека після журналістського розслідування, у якому йшлося про його зв'язки з ростовським кримінальним світом, Клименко зазначив, що "у даному випадку, що стосується зв'язків, то це дружба ще з дитинства і ніякого стосунку до служби в правоохоронній системі, ми це перевіряли, не було".

"Але взаємодія, товариські або дружні стосунки, дійсно, були. І якби, мабуть, був би кримінал, то ми про це знали б. А оскільки це на рівні дружби, то, звичайно, це залишилося поза інформацією, яка в нас була", - додав міністр.

Водночас він заявив на необхідності вживати заходів, щоб у подальшому таких випадків у не було. "Ні з паспортами, ні з можливими зв'язками з криміналітетом", - сказав Клименко.

Розслідування журналістів щодо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні Цензор.НЕТ, у 2005 році дружина Тишлека Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки РФ, що і було зроблено. Саме цей паспорт громадянки РФ, згідно з розслідуванням журналістів Bihus.info, досі залишається чинним. Крім того, за даними джерел, у 2015-2017 роках вона регулярно їздила до Росії та в окупований РФ Крим.

У відповідь заступник голови Нацполіції Тишлек заявив, що ЗМІ "спотворили факти" в розслідуванні про російський паспорт його дружини. А також, що він збирається звертатися до ДБР щодо цієї ситуації.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Тишлека.

Також у МВС України на запит Цензор.НЕТ, повідомили, що Тишлек повернувся до виконання своїх обов’язків, оскільки проведене службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі згадуваними в журналістському розслідуванні. Також перевірка не виявила й інших підстав для звільнення Тишлека з посади.