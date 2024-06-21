У Німеччині затримали трьох осіб за підозрою у шпигунстві: Збирали інформацію "про людину з України"

У Німеччині у місті Франкфурт-на-Майні затримали трьох осіб, серед яких українець, яких підозрюють у шпигунстві на користь іноземної спецслужби – вони збирали інформацію про "людину з України".

Про це повідомили у Федеральній прокуратурі Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, затриманими є громадянин України Роберт А., громадянин Вірменії Вардгес І. та громадяднин Росії Арман С. Їх звинувачують у зборі інформації про "людину з України".

"Троє обвинувачених прямували до Німеччини за дорученням іноземної секретної служби для збору інформації про людину з України, яка перебувала тут. З цією метою 19 червня 2024 року вони відвідали кафе у Франкфурті-на-Майні, де мала перебувати ця людина", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський дипломат у Швейцарії намагався придбати зброю незадовго до Глобального саміту миру

Повідомляється, що трьох підозрюваних напередодні затримали, за клопотанням прокуратури суддя постановив узяти їх під арешт.

Чоловіки підозрюються у роботі на іноземну секретну службу.

Також читайте: Столтенберг: НАТО у відповідь на диверсії діятиме жорсткіше проти російських шпигунів