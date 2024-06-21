Переговори про вступ України в Євросоюз проходитимуть на основі кластерної моделі, - ОП

Переговори про вступ України до Євросоюзу відбуватимуться на основі кластерної моделі.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Угода про приєднання України до Європейського Союзу містить 35 глав, по кожній з них буде створена делегація. Україна буде працювати по вступу до Європейського Союзу на основі нової моделі, коли не буде відкриватися лише одна глава, і поки вона не буде закрита, друга не відкривається, а буде застосовано кластерний підхід, який до нас майже ніхто не випробовував. Згідно з ним одночасно можуть відкриватися переговори по декількох главах, так звані кластери. І, сподіваємося, що перший кластер вже буде відкритий незабаром", - розповів Жовква.

Він нагадав, що ухвалення 21 червня Радою ЄС переговорної рамки для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу - це останній бюрократичний крок Брюсселя, який уможливлює початок фактичних перемовин про входження Української держави до ЄС.

"Наступний крок - це 25 червня, проведення міжурядової конференції, коли, власне, і розпочнуться переговори", - пояснив заступник керівника ОП.

За його словами, на конференції від України буде присутня офіційна переговорна делегація, і так само буде переговорна делегація від Європейського Союзу. "Це обов’язковий атрибут початку переговорів. Буде повідомлено про переговорну рамку Європейського Союзу, буде зачитана відповідна вступна заява з боку ЄС. Свою заяву оголосить і делегація України. Це і буде початок переговорів про вступ. А далі — самі переговори", - зазначив Жовква.

Він також спрогнозував, що переговори по деяких главах можуть бути доволі інтенсивними. "Ми бачимо, як деякі держави-члени ЄС реагують на певні економічні активності України. Але важливо зафіксувати, що від сьогодні шлях України до Європейського Союзу вже незворотній", - акцентував Жовква.