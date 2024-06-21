Агенція оборонних закупівель з початку року замовила на Prozorro дронів на 2,5 млрд грн, - Міноборони

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України з початку 2024 року через торги на Prozorro закупила безпілотників на суму 2,5 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Агенція стала найбільшим замовником БПЛА у системі Prozorro. З початку 2024 року через конкурентні торги було закуплено дрони DJI Mavic 3E та 3T на суму 2,5 млрд грн. Це понад 40% від загальної суми угод на дрони у конкурентних закупівлях на Prozorro.

У середньому змагалися по 4 учасники. Чутлива інформація про учасників тендерів була прихована.

Як розповіла директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова, на Prozorro провели 94 тендери на невеликі партії "мавіків". За підсумками конкурентних торгів, постачальниками стали 18 компаній.

Своєю чергою заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков розповів, що під час торгів вдалося заощадити 187 мільйонів гривень.

"В умовах сучасної війни перевага часто визначає результат, тому закупівля безпілотників є одним з наших ключових пріоритетів. Для того, щоб наші військові мали все необхідне вчасно, ми повинні ефективно використовувати ресурси", - сказав заступник міністра.

Раніше директорка Агенції Марина Безрукова заявила, що підписання прямих контрактів з міжнародними виробниками озброєння в обхід посередників - приорітет для Агенції оборонних закупівель.

