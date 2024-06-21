Держдепартамент США про дозвіл бити ATACMS по РФ: Росія не зможе використовувати свою територію, щоб легко нападати на українців

Вашингтон дав Україні дозвіл завдавати удари по території Росії, але це "питання не географії, а здорового глузду".

Про це у Києві заявив заступник держсекретаря США Джон Басс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У Басса запитали, чи можуть США дозволити використовувати далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по Росії.

Він заявив, що не збирається вдаватися в подробиці, які могли б "сигналізувати щодо намірів США", але зазначив, що удари по РФ – це "питання здорового глузду, а не географії".

"Ми хочемо переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію як місце, з якого їй легко нападати на українців", – сказав заступник Блінкена.