УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5188 відвідувачів онлайн
Новини
3 075 24

Держдепартамент США про дозвіл бити ATACMS по РФ: Росія не зможе використовувати свою територію, щоб легко нападати на українців

Джон Басс у Києві

Вашингтон дав Україні дозвіл завдавати удари по території Росії, але це "питання не географії, а здорового глузду".

Про це у Києві заявив заступник держсекретаря США Джон Басс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У Басса запитали, чи можуть США дозволити використовувати далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмени-республіканці закликали Пентагон зняти усі заборони для України на використання ATACMS

Він заявив, що не збирається вдаватися в подробиці, які могли б "сигналізувати щодо намірів США", але зазначив, що удари по РФ – це "питання здорового глузду, а не географії".

"Ми хочемо переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію як місце, з якого їй легко нападати на українців", – сказав заступник Блінкена.

Автор: 

Держдепартамент США (1673) ATACMS (140)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Тобто нам дали "добро" на встановлення санітарної зони на всю глибину території Росії - куди досягатимуть "Атакамси"
показати весь коментар
21.06.2024 20:30 Відповісти
+5
Тому що взагалі не треба патякати, ви вже дали дозвіл і вам байдуже, що скажуть кацапи - то молодці, кацапи про ваш дозвіл все одно дізнаються, коли їм ATACMS на голову впаде.

А от Південна Корея вирішила дізнатися думку #уйла, дізналася - тепер засцить і нічого не надасть. Формально, звичайно, #уйло сказав про летальну зброю, засоби ППО стають летальною зброєю лише коли збивають пілотовану техніку, а ракети з дронами - непілотовані, тобто можна передати ППО з умовою застосування лише по ракетам/дронам.

Але то байдуже. Навіщо було питати реакції #уйла, щоб потім давати задню? Те саме з США - нащо ви взагалі публічно кажете, що ви там дозволили? Щоб звичайний Джон з якогось американського Мухосранська зайвий раз засцяв і побіг голосувати за Трампа, бо Байден, бачте, допомогою Україні затягує бідного Джона з американського Мухосранська у Третю світову війну? Мовчки все має бути.
показати весь коментар
21.06.2024 20:36 Відповісти
+3
сподіваємось що "довгі руки" атакамсів дістануть кожну рашистську потвору
показати весь коментар
21.06.2024 21:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто нам дали "добро" на встановлення санітарної зони на всю глибину території Росії - куди досягатимуть "Атакамси"
показати весь коментар
21.06.2024 20:30 Відповісти
Ракети малої дальності називаються тактичними, а середньої та міжконтинентальні - стратегічними. Балістичні ракети малої дальності здатні летіти від 250 до 1000 км. Балістика середньої дальності - від 1000 до 4500 км. Міжконтинентальні балістичні ракети (МБР)- від 4500 до 6000 км.
показати весь коментар
21.06.2024 20:37 Відповісти
Я знаю цю градацію... Що ти мені цим сказать хочеш?
показати весь коментар
21.06.2024 20:40 Відповісти
Те, що в нас ракети малої дальності називають ракетами великої дальності.
показати весь коментар
21.06.2024 20:59 Відповісти
Я "називаю"?
показати весь коментар
21.06.2024 21:06 Відповісти
Не ти. Україна отримала від Британії кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow перед контрнаступом. Про це повідомляє CNN із посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників. Варто зазначити, що Storm Shadow мають достатню дальність, щоб завдати удару вглиб окупованих Росією територій України.
показати весь коментар
22.06.2024 09:02 Відповісти
Так чого ж ти до мене звертаєшся?
показати весь коментар
22.06.2024 09:12 Відповісти
Щоб почути твою думку з цього приводу.
показати весь коментар
22.06.2024 09:18 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 10:59 Відповісти
Це градація ядерного договору про неросповсюдження, згідно нього в нас взагалі нема балістики, бо там від 500км починається...
показати весь коментар
22.06.2024 05:50 Відповісти
Тому що взагалі не треба патякати, ви вже дали дозвіл і вам байдуже, що скажуть кацапи - то молодці, кацапи про ваш дозвіл все одно дізнаються, коли їм ATACMS на голову впаде.

А от Південна Корея вирішила дізнатися думку #уйла, дізналася - тепер засцить і нічого не надасть. Формально, звичайно, #уйло сказав про летальну зброю, засоби ППО стають летальною зброєю лише коли збивають пілотовану техніку, а ракети з дронами - непілотовані, тобто можна передати ППО з умовою застосування лише по ракетам/дронам.

Але то байдуже. Навіщо було питати реакції #уйла, щоб потім давати задню? Те саме з США - нащо ви взагалі публічно кажете, що ви там дозволили? Щоб звичайний Джон з якогось американського Мухосранська зайвий раз засцяв і побіг голосувати за Трампа, бо Байден, бачте, допомогою Україні затягує бідного Джона з американського Мухосранська у Третю світову війну? Мовчки все має бути.
показати весь коментар
21.06.2024 20:36 Відповісти
Люто лайкаю!
показати весь коментар
21.06.2024 20:44 Відповісти
Росія не зможе використовувати свою територію, щоб легко нападати на українців

?
Як казав Хайне (Гейне), "іхь вайс ніхьт, вас золль ес бедойтен!"
показати весь коментар
21.06.2024 20:49 Відповісти
сподіваємось що "довгі руки" атакамсів дістануть кожну рашистську потвору
показати весь коментар
21.06.2024 21:02 Відповісти
Нда, як наговорити купу всьго і нічого не сказати =(
* У Басса запитали, чи можуть США дозволити використовувати далекобійні американські ракети для ударів по Росії - тобто зараз дозволу немає
* Він заявив, що не збирається вдаватися в подробиці, які могли б "сигналізувати щодо намірів США" - по суті сказав, що нічого не скаже, супер =(
показати весь коментар
21.06.2024 21:09 Відповісти
Сказав як має говорити дипломат.
Він не може виголошувати плани і наміри США, тим більше - в подробицях.
У кого є мізки - той почує.
показати весь коментар
21.06.2024 22:02 Відповісти
Їх просто багато хто нервує з тим питанням, чому не дають дозвіл. Вот США і займаються словесною еквілібрістікою, а дозвіл як не давали так і не дають =(
показати весь коментар
21.06.2024 22:07 Відповісти
А з чого ви взяли, що дозволу немає? Може там просто цілей поки немає для атакамсів, на кшталт аеродромів з купою літаків?

Питання журналістів ніяк не означає наявність чи відсутність чогось.
показати весь коментар
22.06.2024 05:53 Відповісти
Тому що до цього Байден чітко сказав, що дозволяємо бити у відповідь на атаки по прикордонній зоні по території рашки, но без ATACMS. Більше ніхто нічого внятного не говорив, тільки щось вот таке завивате. А для ATACMS цілей там просто валом.
показати весь коментар
22.06.2024 14:51 Відповісти
Оце вже діло. Крига скресла.
показати весь коментар
21.06.2024 21:59 Відповісти
зараз американці виставлять себе послідовними, розсудливи, розумними.

Але чого 2+ роки до цього було нізя? Ну реально
показати весь коментар
21.06.2024 22:21 Відповісти
реально надеялись, да некоторые и до сих пор надеются, что ***** наконец поймет, что его номер не пройдет и нужно потихому сворачиваться. Ну никак не хотят цивилизованные люди поверить в то, что в 21м веке срасией керует мерзавец из 19го.
показати весь коментар
21.06.2024 23:12 Відповісти
Путин сидит себе в бункере: разрешайте-разрешайте, ваши ATACMS МНЕ НЕ МЕШАЮТ.
Надо достать несколько бункеров сквозь скальную породу - вот тогда он прозреет.
Пока под ударом не будет лично его зад, он и не почешется.
показати весь коментар
21.06.2024 23:52 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
22.06.2024 04:06 Відповісти
 
 