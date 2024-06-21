Держдепартамент США про дозвіл бити ATACMS по РФ: Росія не зможе використовувати свою територію, щоб легко нападати на українців
Вашингтон дав Україні дозвіл завдавати удари по території Росії, але це "питання не географії, а здорового глузду".
Про це у Києві заявив заступник держсекретаря США Джон Басс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У Басса запитали, чи можуть США дозволити використовувати далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по Росії.
Він заявив, що не збирається вдаватися в подробиці, які могли б "сигналізувати щодо намірів США", але зазначив, що удари по РФ – це "питання здорового глузду, а не географії".
"Ми хочемо переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію як місце, з якого їй легко нападати на українців", – сказав заступник Блінкена.
А от Південна Корея вирішила дізнатися думку #уйла, дізналася - тепер засцить і нічого не надасть. Формально, звичайно, #уйло сказав про летальну зброю, засоби ППО стають летальною зброєю лише коли збивають пілотовану техніку, а ракети з дронами - непілотовані, тобто можна передати ППО з умовою застосування лише по ракетам/дронам.
Але то байдуже. Навіщо було питати реакції #уйла, щоб потім давати задню? Те саме з США - нащо ви взагалі публічно кажете, що ви там дозволили? Щоб звичайний Джон з якогось американського Мухосранська зайвий раз засцяв і побіг голосувати за Трампа, бо Байден, бачте, допомогою Україні затягує бідного Джона з американського Мухосранська у Третю світову війну? Мовчки все має бути.
?
Як казав Хайне (Гейне), "іхь вайс ніхьт, вас золль ес бедойтен!"
* У Басса запитали, чи можуть США дозволити використовувати далекобійні американські ракети для ударів по Росії - тобто зараз дозволу немає
* Він заявив, що не збирається вдаватися в подробиці, які могли б "сигналізувати щодо намірів США" - по суті сказав, що нічого не скаже, супер =(
Він не може виголошувати плани і наміри США, тим більше - в подробицях.
У кого є мізки - той почує.
Питання журналістів ніяк не означає наявність чи відсутність чогось.
Але чого 2+ роки до цього було нізя? Ну реально
Надо достать несколько бункеров сквозь скальную породу - вот тогда он прозреет.
Пока под ударом не будет лично его зад, он и не почешется.