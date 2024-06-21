Міноборони Польщі повідомило про кардинальне погіршення ситуації на кордоні з Білоруссю: атакують озброєні й добре підготовлені групи
Ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю останнім часом кардинально погіршилася внаслідок нападів озброєних і добре підготовлених груп.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі із посиланням на віцепрем’єра, міністра національної оборони країни Владислава Косіняка-Камиша, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його інформацією, застосування зброї для попереджувальних пострілів стало частішим. Лише у травні цього року таку міру застосовували 770 разів, а за весь 2023 рік – близько 300 разів.
"Ситуація на кордоні складна. З іншого боку кордону маємо справу зі спеціалізованими групами, які атакують польський кордон, а не хочуть отримати притулок у Польщі", – заявив Косіняк-Камиш.
Він зазначив, що ситуація кардинально змінилася, адже польський кордон атакують озброєні й добре підготовлені групи.
"Це зовсім інша ситуація, ніж та, яка спостерігалася рік чи два тому", – резюмував він.
Не потрібно вважати путіна повним ідіотом. Якщо ти розумієш, що рф не спроможна конвенційною зброєю воювати із НАТО, то повір, путін це також розуміє.
І єдиний сценарій входу якоїсь країни, чи декількох країн заходу у війну- це відповідь конвенційною зброєю, на ядерний удар роісії по Україні.
Так, у войну України з рф НАТО вступить лише у разі ядерного удару рф по Україні - з цим не сперечаюсь і не сперечалася.
Але, якщо на країну НАТО (Польщу, наприклад) нападе Білорусія чи та ж рашка, НАТО буде повинна воювати з нападником, бо 5-та стаття! Це не другий фронт - це просто інша війна!
Але Україні від цього може полегшати, бо якісь сили її супротивника можуть бути відведені на ІНШУ (!) війну - війну з НАТО. Повторюю: війну не за Україну, а за свою країну-члена НАТО.
Ось про що йшлося.
А так все правильно...
бийте на ураження все що порушує кордон без розбору
Нам тут настіко лехше, аж невдобно!
Теперь Жечь ************* сеет панику!! Дурачье, пока держит Небо ВСУ вам нет угрозы, но границу охранять нада! Там где гопник не встречает сопротивления он идет дальше!!
Переведіть їх на цю ділянку - досвід блокування оффігенний...
НАТО два роки потужно намагається цього не помічати!
полшестоговялую реакцию покажет то будет ескалациядальше продолжение провокаций
20.06.2024
В районі державного кордону України на схід від н\п Зарічне (Рівненська, Україна) підрозділи сил спеціальних операцій ЗС Білорусі, вірогідно 382-й окремий дшб (в\ч в/ч 92800) силами 30-40 осіб спробували перетнути державний кордон України. Потрапивши під вогонь патрульного прикордонного наряду відійшов на територію Білорусі не відкриваючи вогонь у відповідь.". Сегодня на границе с Польшой.