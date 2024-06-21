Міноборони Польщі повідомило про кардинальне погіршення ситуації на кордоні з Білоруссю: атакують озброєні й добре підготовлені групи

Ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю останнім часом кардинально погіршилася внаслідок нападів озброєних і добре підготовлених груп.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі із посиланням на віцепрем’єра, міністра національної оборони країни Владислава Косіняка-Камиша, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його інформацією, застосування зброї для попереджувальних пострілів стало частішим. Лише у травні цього року таку міру застосовували 770 разів, а за весь 2023 рік – близько 300 разів.

"Ситуація на кордоні складна. З іншого боку кордону маємо справу зі спеціалізованими групами, які атакують польський кордон, а не хочуть отримати притулок у Польщі", – заявив Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що ситуація кардинально змінилася, адже польський кордон атакують озброєні й добре підготовлені групи.

"Це зовсім інша ситуація, ніж та, яка спостерігалася рік чи два тому", – резюмував він.