Україна зможе отримати $50 млрд від G7 до кінця року, - міністр фінансів Бельгії Ван Петегем

Міністри фінансів країн ЄС розглянули практичні питання щодо реалізації рішення G7 про виділення України кредиту на $50 мільярдів за рахунок заморожених російських активів, і продовжать роботу у липні, щоб Україна змогла отримати гроші вже до кінця року.

Про це сьогодні у Люксембурзі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з економіки й фінансів заявив віцепрем’єр-міністр, міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми провели внутрішню дискусію, як імплементувати угоду між лідерами G7 додатково надати Україні підтримку на 50 мільярдів доларів США. Ці гроші можуть надійти в Україну вже до кінця цього року, і цей кредит буде сплачуватися з використанням майбутніх надходжень, що згенеровані від заблокованих російських активів. Зараз ми, Європейський Союз, почнемо працювати над виконанням цього важливого завдання на технічному рівні. Ця дискусія, безумовно, буде продовжена за угорського головування в ЄС", - зазначив бельгійський урядовець.

За його словами сьогоднішня зустріч європейських міністрів, як і місяць тому, розпочалася із обговорення фінансових впливів, що спричинені російською агресією проти України. У цій розмові в режимі телеконференції взяв участь міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Це був дуже корисний обмін поглядами з тими, хто прямо стикаються із викликами цієї війни. Ми завірили міністра Марченка у наших непохитних зобов’язаннях та у продовженні нашої підтримки", - сказав бельгійський міністр.

Відповідаючи на запитання журналістів, Вінсент Ван Петегем підкреслив, що для Бельгії, на території якої знаходиться значна частина заблокованих російських активів, є дуже важливими два елементи спільної роботи: дотримання міжнародного законодавства та розподіл ризиків.

"Перш за все, ми не чіпаємо самі активи, оскільки зміна права власності могла б мати наслідки з правової точки зору. По друге, дуже важливим у цьому наборі фінансових інструментів є розподіл ризиків. Це був ключовий елемент у нашому обговоренні", - зазначив міністр.

Він зауважив, що міністри дали доручення своїм заступникам та технічним командам опрацювати модальності оформлення кредиту за ініціативою G7, та надати відповідні пропозиції до наступної зустрічі міністрів у липні поточного року.

Як заявив міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті в кулуарах зустрічі європейських міністрів фінансів у Люксембурзі, країни ЄС мають намір надати до 60 відсотків кредиту в $50 мільярдів, який раніше "Група семи" пообіцяла виділити Україні за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

"Ми почнемо обговорювати частку США, Канади, Японії та Великої Британії", - додав Джорджетті.

Водночас Reuters зазначає, що його заява фактично суперечить словам прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, котра наприкінці саміту G7 в Італії цього місяця оголосила, що країни ЄС поки що не братимуть безпосередньої участі у наданні кредиту на $50 мільярдів.

План G7 щодо України передбачає виділення Києву багаторічної позики з використанням майбутніх надходжень від близько $300 мільярдів заморожених російських активів, більша частина яких заблокована в ЄС.

Резерви російського Центробанку та інші активи були заморожені в рамках санкцій G7, запроваджених через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Близько 190 мільярдів євро цих активів зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, що робить ЄС ключовим гравцем у будь-якому плані використання цих активів. Сполучені Штати зберігають близько 5 мільярдів доларів.

Нагадаємо, країни G-7 погодились видати Україні кредит в 50 млрд євро за рахунок заморожених активів РФ.