Євросоюз має ввести проти Білорусі такі ж санкції, як і проти Росії, - глава МЗС Латвії Браже
Ухвалення в Європейському Союзі 14-го пакета санкцій проти Росії є успіхом, але аналогічні обмеження потрібно поширити і на Білорусь.
Про це сказала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже після засідання латвійських топпосадовців із питань зовнішньої політики 21 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Браже заявила, що латвійська сторона планує ініціювати дискусію стосовно додаткових санкцій проти Білорусії.
"Конкретно ті санкційні позиції в торгівлі з Росією, які є в списку – ми бажаємо, щоб вони застосовувались і до Білорусі. Тому що ми бачимо зі статистики, що групи товарів фактично йдуть через Білорусь до Росії, тому що там є митний союз", – пояснила голова МЗС Латвії.
Хоча ЄС запроваджує секторальні санкції проти Білорусі, забороняючи імпорт або експорт певних товарів, їхній список не такий широкий, як у випадку з Росією.
Це, як і можливість повторної наземної атаки на Київ, - один зі сценаріїв, який змушена постійно враховувати українська армія.
Mожливість прямого вступу Білорусі у війну є. Вона не нульова. Перебувати в ілюзіях, що цього не станеться, тому що це ІПСО - загрозливо для України.
Саме тому Україна тримає вздовж кордону відповідні сили.
