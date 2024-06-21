Євросоюз має ввести проти Білорусі такі ж санкції, як і проти Росії, - глава МЗС Латвії Браже

Ухвалення в Європейському Союзі 14-го пакета санкцій проти Росії є успіхом, але аналогічні обмеження потрібно поширити і на Білорусь.

Про це сказала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже після засідання латвійських топпосадовців із питань зовнішньої політики 21 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Браже заявила, що латвійська сторона планує ініціювати дискусію стосовно додаткових санкцій проти Білорусії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції працюють: Китайський постачальник обладнання для "Роснєфті" і "Новатеку" припинив роботу в Росії

"Конкретно ті санкційні позиції в торгівлі з Росією, які є в списку – ми бажаємо, щоб вони застосовувались і до Білорусі. Тому що ми бачимо зі статистики, що групи товарів фактично йдуть через Білорусь до Росії, тому що там є митний союз", – пояснила голова МЗС Латвії.

Хоча ЄС запроваджує секторальні санкції проти Білорусі, забороняючи імпорт або експорт певних товарів, їхній список не такий широкий, як у випадку з Росією.