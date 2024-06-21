УКР
Новини Санкції проти Росії
Євросоюз має ввести проти Білорусі такі ж санкції, як і проти Росії, - глава МЗС Латвії Браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже

Ухвалення в Європейському Союзі 14-го пакета санкцій проти Росії є успіхом, але аналогічні обмеження потрібно поширити і на Білорусь.

Про це сказала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже після засідання латвійських топпосадовців із питань зовнішньої політики 21 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Браже заявила, що латвійська сторона планує ініціювати дискусію стосовно додаткових санкцій проти Білорусії.

"Конкретно ті санкційні позиції в торгівлі з Росією, які є в списку – ми бажаємо, щоб вони застосовувались і до Білорусі. Тому що ми бачимо зі статистики, що групи товарів фактично йдуть через Білорусь до Росії, тому що там є митний союз", – пояснила голова МЗС Латвії.

Хоча ЄС запроваджує секторальні санкції проти Білорусі, забороняючи імпорт або експорт певних товарів, їхній список не такий широкий, як у випадку з Росією.

Білорусь (8029) Латвія (1398) санкції (12578)
+5
На третій день полону Зоркий Сокіл помітив, що у сараю нема однієї стіни.
21.06.2024 22:14
+4
Загроза "прямого вступу" Збройних сил Білорусі у війну на боці росіян нависає над північчю України з 24 лютого 2022 року.

Це, як і можливість повторної наземної атаки на Київ, - один зі сценаріїв, який змушена постійно враховувати українська армія.

Mожливість прямого вступу Білорусі у війну є. Вона не нульова. Перебувати в ілюзіях, що цього не станеться, тому що це ІПСО - загрозливо для України.

Саме тому Україна тримає вздовж кордону відповідні сили.
21.06.2024 22:14
+2
****** , ce ņedapomože - treba zahoditi voiskami nato ta vychistit cei klopovnik.
21.06.2024 22:22
21.06.2024 22:14
21.06.2024 22:14
21.06.2024 22:22
ce ņe gosudarstvo - ce okupovana teritorija. jejo trebo osvabaditj.

i ņet kaņešno - LV ņe ta sila kotoraja može ta bude ce robiti.
21.06.2024 23:05
https://www.lexilogos.com/keyboard/ukrainian.htm Ukrainian Keyboard Online LEXILOGOS
21.06.2024 23:09
djakuju ale netreba. ja ņebudu pisati kirilicei , ta nikovo ņezastavļaju čitati moju latiņicu.
21.06.2024 23:13
ви не государство! а якщо ЗСУ ризикне вжарити по вашому картопляному раю? до речі,21.06. ваші витязі спробували увійти на укртериторію але їх обстріляли і вони здриснули назад,до Шуріка.
показати весь коментар
22.06.2024 02:08
Как бывший белорус - на 1000% поддерживаю намерение изничтожить эту клоаку, грёбаное недоразумение, чирий на теле Европы.

И единственный вариант - только внешней агрессией, так как сами белорусы - это жалкое посмешище, даже имея многократное преимущество и трясущихся от страха ментов, закрывшихся в опорняках - всё равно умудрились слить гарантированную победу в 2020. Сцикуны сраные, флористы х%евы. Обнимашки, бл@дь и поцелуи ментам в ответ на палки в задницы. **@ный стыд
22.06.2024 02:28
živje Belarus !
22.06.2024 12:19
чому у здорового глузду так багато перешкод?
21.06.2024 23:25
Чухаются медлеенно!
Балтийские народы хорошо помнять наглых швайнехюнде!
22.06.2024 00:44
ОП дуже сильно намагається замовчати участь білорусі у війні. Щоб не оголошувати ворогом луку який поставляв бітум ЗЕленим слугам для крадівництва на дорогах. А їм ще разом 'відбудівництво' робити
22.06.2024 15:45
 
 