Україна отримає 1,5 млрд євро від заморожених активів Росії ще до літніх канікул у ЄС, - Домбровскіс

Перші 1,5 млрд євро надходжень від заморожених активів РФ Європейський фонд миру може отримати ще до того, як органи ЄС підуть на літні канікули. До кінця року з цього джерела в Україну може надійти військове обладнання на суму до 3 млрд євро.

Про це у Люксембурзі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з економіки й фінансів заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У травні міністри погодилися використовувати надходження від заморожених (російських. – Ред.) активів на користь України. За нашою оцінкою, ці заходи можуть мобілізувати до 3 мільярдів євро, що будуть доступними цього року. Ми очікуємо здійснити перший платіж у 1,5 мільярда євро вже до "літніх канікул", - зазначив представник Єврокомісії.

Він окремо наголосив, що ЄС приділятиме негайну увагу, аби ці гроші від нарахувань на заблоковані російські активи, що потраплятимуть в Європейський фонд миру, безпосередньо спрямовувалися на військову підтримку України.

"Ми працюємо над цим з повною швидкістю, тож перші оборонні замовлення можуть бути зроблені вже невдовзі", - додав Домбровскіс.

Також він повідомив, що в рамках Українського фонду у 50 млрд євро, створеного в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки, Україна вже наступного тижня отримає 1,9 млрд євро так званого "попереднього фінансування". Наступний платіж у рамках реалізації Українського фонду буде здійснений пізно восени.