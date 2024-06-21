УКР
Україна отримає 1,5 млрд євро від заморожених активів Росії ще до літніх канікул у ЄС, - Домбровскіс

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс

Перші 1,5 млрд євро надходжень від заморожених активів РФ Європейський фонд миру може отримати ще до того, як органи ЄС підуть на літні канікули. До кінця року з цього джерела в Україну може надійти військове обладнання на суму до 3 млрд євро.

Про це у Люксембурзі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з економіки й фінансів заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

"У травні міністри погодилися використовувати надходження від заморожених (російських. – Ред.) активів на користь України. За нашою оцінкою, ці заходи можуть мобілізувати до 3 мільярдів євро, що будуть доступними цього року. Ми очікуємо здійснити перший платіж у 1,5 мільярда євро вже до "літніх канікул", - зазначив представник Єврокомісії.

Він окремо наголосив, що ЄС приділятиме негайну увагу, аби ці гроші від нарахувань на заблоковані російські активи, що потраплятимуть в Європейський фонд миру, безпосередньо спрямовувалися на військову підтримку України.

"Ми працюємо над цим з повною швидкістю, тож перші оборонні замовлення можуть бути зроблені вже невдовзі", - додав Домбровскіс.

Також він повідомив, що в рамках Українського фонду у 50 млрд євро, створеного в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки, Україна вже наступного тижня отримає 1,9 млрд євро так званого "попереднього фінансування". Наступний платіж у рамках реалізації Українського фонду буде здійснений пізно восени.

Автор: 

Извините, я не ослышался, точно Украина, а не ваш паханат
показати весь коментар
21.06.2024 23:09 Відповісти
заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії

Якого саме паханату?
показати весь коментар
21.06.2024 23:12 Відповісти
Описка,наш конечно
показати весь коментар
22.06.2024 00:10 Відповісти
Не факт, що до України хоч щось дійде з цієї суми через ЗЄрмака
показати весь коментар
21.06.2024 23:10 Відповісти
ти вкрав би більше.
показати весь коментар
21.06.2024 23:13 Відповісти
Тобто знову отримає з/п держохорона, прокурори, судді, поліцаї та інша гниль.
показати весь коментар
21.06.2024 23:28 Відповісти
НАМ ВІД ТОГО БАЙДУЖЕ. У нас ОПГ "Квартал"
показати весь коментар
21.06.2024 23:29 Відповісти
 
 