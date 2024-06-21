Росія погрожуватиме НАТО роками. Поразка РФ в Україні надзвичайно важлива, - командувач сил Альянсу в Європі Каволі

Незалежно від того, чим закінчиться війна в Україні, Європа та Сполучені Штати протягом багатьох років матимуть справу з сильнішою та злішою Росією.

Про це заявив командувач сил НАТО в Європі генерал армії Крістофер Каволі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Поразка Росії в Україні надзвичайно важлива, але незалежно від того, як це закінчиться, ... ми побачимо Росію, армія якої буде відновлена ​​набагато швидше, ніж ми собі уявляли", - сказав військовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО вважатиме Росію довготерміновою загрозою навіть після перемоги України, - командувач сил Альянсу в Європі Каволі

За його словами, російські лідери переконані, що НАТО є ворогом, і вони будуть звинувачувати Альянс та союзників України у власних поразках.

"Тож роками ми матимемо велику проблему з Росією, і я думаю, що ми повинні підготуватися до цього", - переконаний Каволі.

Він наголосив, що "Росія не одна", адже цього тижня правитель РФ Володимир Путін відвідав Північну Корею вперше за 24 роки, "щоб зміцнити їхній альянс". До цього він зміцнив відносини країни з Китаєм та Іраном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не мають достатньої кількості сил для стратегічного прориву на Харківщині, - командувач сил НАТО в Європі Каволі

На думку генерала, об’єднання чотирьох націй "викликає глибоке занепокоєння, і це створить набагато складніший набір проблем для нас як нації, Сполучених Штатів, Альянсу та для волелюбних людей, для всіх".

Він високо оцінив зусилля України, Сполучених Штатів і союзників по НАТО щодо збільшення виробництва зброї, але, за його словами, "воно має зростати".

"Уряд зіграє свою роль, приватний сектор, але найбільше я вважаю, що нам потрібно відновити відносини між ними", — підкреслив Каволі.