Росія погрожуватиме НАТО роками. Поразка РФ в Україні надзвичайно важлива, - командувач сил Альянсу в Європі Каволі
Незалежно від того, чим закінчиться війна в Україні, Європа та Сполучені Штати протягом багатьох років матимуть справу з сильнішою та злішою Росією.
Про це заявив командувач сил НАТО в Європі генерал армії Крістофер Каволі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Поразка Росії в Україні надзвичайно важлива, але незалежно від того, як це закінчиться, ... ми побачимо Росію, армія якої буде відновлена набагато швидше, ніж ми собі уявляли", - сказав військовий.
За його словами, російські лідери переконані, що НАТО є ворогом, і вони будуть звинувачувати Альянс та союзників України у власних поразках.
"Тож роками ми матимемо велику проблему з Росією, і я думаю, що ми повинні підготуватися до цього", - переконаний Каволі.
Він наголосив, що "Росія не одна", адже цього тижня правитель РФ Володимир Путін відвідав Північну Корею вперше за 24 роки, "щоб зміцнити їхній альянс". До цього він зміцнив відносини країни з Китаєм та Іраном.
На думку генерала, об’єднання чотирьох націй "викликає глибоке занепокоєння, і це створить набагато складніший набір проблем для нас як нації, Сполучених Штатів, Альянсу та для волелюбних людей, для всіх".
Він високо оцінив зусилля України, Сполучених Штатів і союзників по НАТО щодо збільшення виробництва зброї, але, за його словами, "воно має зростати".
"Уряд зіграє свою роль, приватний сектор, але найбільше я вважаю, що нам потрібно відновити відносини між ними", — підкреслив Каволі.
Натомість Захід вкладає в московський режим півтрільйона на рік, а Україні дає 50 мільярдів на рік... супроводжучи це все заявами "про важливість перемоги"! ПРИПИНІТЬ СПОНСОРУВАТИ московський режим!
всі забули мудрість "краще поганий мир, ніж гарна війна"!
натомість отримаємо забрудненні важкими металами, хімікатами, нерозірванними ************ территорії, які будуть непридатні для життя тисячи років!! почитайте, якось, про "зону Руж", для прикладу...
я розумію, зараз зʼявляться різні відбиті, які почнуть блєять про "а шо, здаццо?"
"здаццо" тут нідочого! до чого - варіанти вирішувати проблеми ІНШИМ шляхом, а не шляхом перетворення країни у безлюдніруїни
якщо Україна буде обстрілювати кацапію у відповідь - то це ще більший профіт для куйла! бо він буде мати наочні докази які "бандерівці злиє" і що треба знову "всєм сплатіццо"
P.S. Буде важко...