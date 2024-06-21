УКР
Росія погрожуватиме НАТО роками. Поразка РФ в Україні надзвичайно важлива, - командувач сил Альянсу в Європі Каволі

Командувач сил НАТО в Європі генерал армії Крістофер Каволі

Незалежно від того, чим закінчиться війна в Україні, Європа та Сполучені Штати протягом багатьох років матимуть справу з сильнішою та злішою Росією.

Про це заявив командувач сил НАТО в Європі генерал армії Крістофер Каволі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Поразка Росії в Україні надзвичайно важлива, але незалежно від того, як це закінчиться, ... ми побачимо Росію, армія якої буде відновлена ​​набагато швидше, ніж ми собі уявляли", - сказав військовий.

За його словами, російські лідери переконані, що НАТО є ворогом, і вони будуть звинувачувати Альянс та союзників України у власних поразках.

"Тож роками ми матимемо велику проблему з Росією, і я думаю, що ми повинні підготуватися до цього", - переконаний Каволі.

Він наголосив, що "Росія не одна", адже цього тижня правитель РФ Володимир Путін відвідав Північну Корею вперше за 24 роки, "щоб зміцнити їхній альянс". До цього він зміцнив відносини країни з Китаєм та Іраном.

На думку генерала, об’єднання чотирьох націй "викликає глибоке занепокоєння, і це створить набагато складніший набір проблем для нас як нації, Сполучених Штатів, Альянсу та для волелюбних людей, для всіх".

Він високо оцінив зусилля України, Сполучених Штатів і союзників по НАТО щодо збільшення виробництва зброї, але, за його словами, "воно має зростати".

"Уряд зіграє свою роль, приватний сектор, але найбільше я вважаю, що нам потрібно відновити відносини між ними", — підкреслив Каволі.

було б просто чудово, як би країни Західного світу дотримувалися б своїх економічних санкцій, які вони наклали на московський режим! Одне тіки сумлінне виконання своїх власних санкцій допомогло би вирішити всі проблеми шляхом руйнування московської економіки!
Натомість Захід вкладає в московський режим півтрільйона на рік, а Україні дає 50 мільярдів на рік... супроводжучи це все заявами "про важливість перемоги"! ПРИПИНІТЬ СПОНСОРУВАТИ московський режим!
Цим , так би мовити, паркетним генералам НАТО, навіть в голову не приходить подивитись на себе збоку - наскільки слабенько вони виглядають як НАТО -як військова сила найпотужніших країн світу. Навіть в словах. Їм не приходить, що можна і треба енергійно нагнути ту росію, перемогти її своїми потужними військовими засобами (Навіть дати їх всі Україні !) і диктувати їй свою волю. І не тремтіти постійно як осиковий лист. Дуже шкода, що Америка і їхнє НАТО до цього докотилось. А оцей Каволі з них всіх найбільший боягуз і опортуніст.
Бла, бла ,бла .
"глибоке занепокоєння" ta zajava horoša - čas podkrepiti ce delami ta vsjakimi horošimi podarunkami.
було б просто чудово, як би країни Західного світу дотримувалися б своїх економічних санкцій, які вони наклали на московський режим! Одне тіки сумлінне виконання своїх власних санкцій допомогло би вирішити всі проблеми шляхом руйнування московської економіки!
Натомість Захід вкладає в московський режим півтрільйона на рік, а Україні дає 50 мільярдів на рік... супроводжучи це все заявами "про важливість перемоги"! ПРИПИНІТЬ СПОНСОРУВАТИ московський режим!
Просто треба 10% бюджету НАТО виділяти Україні.В більшості зброєю.І трішки грошима.
проблема полягає в тому, що ніхто не шукає інших шляхів припинити війну, таке враження, що всім вигідне її продовження... окрім звичайних українців, які за цю війну платять найбільше!

всі забули мудрість "краще поганий мир, ніж гарна війна"!

натомість отримаємо забрудненні важкими металами, хімікатами, нерозірванними ************ территорії, які будуть непридатні для життя тисячи років!! почитайте, якось, про "зону Руж", для прикладу...

я розумію, зараз зʼявляться різні відбиті, які почнуть блєять про "а шо, здаццо?"
"здаццо" тут нідочого! до чого - варіанти вирішувати проблеми ІНШИМ шляхом, а не шляхом перетворення країни у безлюдніруїни
З такими можливостями війна закінчиться дуже швидко
не закінчиться! бо ціль куйла створити зовнішнього ворога для консолідації кацапського суспільства досягнуто! куйлу достатньо спалювати своїх кацапів кількасот тисяч в рік і час від часу обстрілювати Україну ракетами для підтримки "сплочьонності"! ціль куйла - руйнувати, руйнувати і ще раз руйнувати!
якщо Україна буде обстрілювати кацапію у відповідь - то це ще більший профіт для куйла! бо він буде мати наочні докази які "бандерівці злиє" і що треба знову "всєм сплатіццо"
І що тепер з цим робити?Пірістатьстрілять?
а у вас вибір лише "пірістатьстрілять" і "продовжуватибитисяголовоюобстінку"?
Можна Вашу версію вирішення цієї проблеми,яка сподобається всім???
Цим , так би мовити, паркетним генералам НАТО, навіть в голову не приходить подивитись на себе збоку - наскільки слабенько вони виглядають як НАТО -як військова сила найпотужніших країн світу. Навіть в словах. Їм не приходить, що можна і треба енергійно нагнути ту росію, перемогти її своїми потужними військовими засобами (Навіть дати їх всі Україні !) і диктувати їй свою волю. І не тремтіти постійно як осиковий лист. Дуже шкода, що Америка і їхнє НАТО до цього докотилось. А оцей Каволі з них всіх найбільший боягуз і опортуніст.
duže prosto obkakatj ļubovo , koli na tebe vydpovidaļnosti 0.
Они как раз выглядят великолепно. Дебилом выглядит кто-то совсем другой, впрочем как всегда.
Раз у 800 років гунни та їх потомки стараються прорватись в Європу і дати жару і спалити все. Потомки диких сибірських орд, розкиданих від Улан-уде до Кавказу просто хочуть передишки.
Мені от цікаво, цей пустопорожній піздьож про "росія має програти" колись припиниться і справді почнуть робити так, щоб раша програла, чи ця ***** безкінечна?
Зараз НАТО майже не напружуючись, фактично безкоштовно (вони просто оновлюють свої арсенали та економлять на утилізації) знищує свого історичного ворога - ссср. Не треба самих себе обманювати, саме так вони досі нас бачать. А різноманітна сволота, така як зеленський та єрмак, лише закріплює таке ставлення до нас. Адекватні заяви (так як ми це розуміємо) можуть собі дозволити лише різноманітні "екс-" на Заході, від яких вже нічого не залежить.
P.S. Буде важко...
Бла, бла ,бла .
Хорошие новости.Южная Корея будет производить поставки Украине военного оборудования.
