Угорщина не блокувала 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ в обмін на захист АЕС "Пакш-2", яка будується "Росатомом", - ЗМІ
Угорщина підтримала 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії. В обмін на це Будапешт отримав гарантії, що санкції не повпливають на будівництво атомної електростанції "Пакш-2".
Про це пише угорська служба "Радіо Свобода" з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
27 країн Європейського Союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії, які зачіпають поставки російського скрапленого газу (СПГ). Угорщина теж підтримала цей пакет санкцій.
Як зазначають джерела, в обмін на це уряд Віктора Орбана отримав виняток із санкцій на реалізацію проєкту будівництва атомної електростанції "Пакш-2". Видання пише, що, схоже, ядерний проєкт назавжди захищений від усіх нинішніх і майбутніх потенційних санкцій.
Крім цього, угорському уряду вдалося виключити проєкт "Пакш-2" зі сфери дії санкцій з попередніх пакетів.
Однак те, що Угорщина підтримала 14-й пакет санкцій не означає зміну позиції її уряду. Будапешт і надалі виступає проти всіх санкцій, пов'язаних з ядерними питаннями, включаючи санкції проти керівників "Росатому" за їхню роль у російській окупації та експлуатації Запорізької атомної електростанції.
Та все ж журналісти називають такий крок угорського уряду значною подією, оскільки раніше країна виключала можливість підтримки будь-яких каральних заходів проти російського газового сектору.
Що відомо про проєкт "Пакш-2"?
"Пакш-2" - це розширення єдиної угорської атомної електростанції "Пакш". Для Угорщини її будує російська державна енергетична компанія "Росатом". Угорщина має на меті розширити станцію "Пакш" двома реакторами ВВЕР (водно-водяний енергетичний реактор, - ред.) російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен. Цю угоду з РФ Угорщина підписала у 2014 році.
Наші давно на мастило мерикосівське перейшли, а тепер вже й паливо..бо раніше все їх слухали, що типу по ТУ можна тільки їх мастило..
Був Чернобіль, буде Пакш - 2.
гітлер будує АЕС під Лондоном