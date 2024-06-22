УКР
2 442 15

Угорщина не блокувала 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ в обмін на захист АЕС "Пакш-2", яка будується "Росатомом", - ЗМІ

Угорщина не блокувала 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ в обмін на захист АЕС

Угорщина підтримала 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії. В обмін на це Будапешт отримав гарантії, що санкції не повпливають на будівництво атомної електростанції "Пакш-2".

Про це пише угорська служба "Радіо Свобода" з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

27 країн Європейського Союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії, які зачіпають поставки російського скрапленого газу (СПГ). Угорщина теж підтримала цей пакет санкцій.

Як зазначають джерела, в обмін на це уряд Віктора Орбана отримав виняток із санкцій на реалізацію проєкту будівництва атомної електростанції "Пакш-2". Видання пише, що, схоже, ядерний проєкт назавжди захищений від усіх нинішніх і майбутніх потенційних санкцій.

Крім цього, угорському уряду вдалося виключити  проєкт "Пакш-2" зі сфери дії санкцій з попередніх пакетів.

Однак те, що Угорщина підтримала 14-й пакет санкцій не означає зміну позиції її уряду. Будапешт і надалі виступає проти всіх санкцій, пов'язаних з ядерними питаннями, включаючи санкції проти керівників "Росатому" за їхню роль у російській окупації та експлуатації Запорізької атомної електростанції.

Та все ж журналісти називають такий крок угорського уряду значною подією, оскільки раніше країна  виключала можливість підтримки будь-яких каральних заходів проти російського газового сектору.

Що відомо про проєкт "Пакш-2"?

"Пакш-2" - це розширення єдиної угорської атомної електростанції "Пакш". Для Угорщини її будує російська державна енергетична компанія "Росатом". Угорщина має на меті розширити станцію "Пакш" двома реакторами ВВЕР (водно-водяний енергетичний реактор, - ред.) російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен. Цю угоду з РФ Угорщина підписала у 2014 році.

Автор: 

Угорщина (2419) санкції (12578) Євросоюз (14012) Росатом (226)
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
22.06.2024 17:15 Відповісти
+2
Угорщина не блокувала і це маленька перемога. А всякі там гарантії ми скасуємо коли ми будемо в ЄС. А це буде незабаром.
показати весь коментар
22.06.2024 17:14 Відповісти
+2
Ага,Парашу вам добудуєт.
Був Чернобіль, буде Пакш - 2.
показати весь коментар
22.06.2024 17:24 Відповісти
В них все баш на баш
показати весь коментар
22.06.2024 17:08 Відповісти
а Вестингауз вже потирає ручки на майбутню заміну ТВЕЛів

показати весь коментар
22.06.2024 18:06 Відповісти
Отак в цьому світі все і робиться. НАПІВШИШЕЧКИ. А розгрібати Україні.
показати весь коментар
22.06.2024 17:13 Відповісти
Знаєте, т.я. мокши будували більшість АЕС, в тому й числі мадьярам. То будуть залежні від орків через паливо-мастильний й всілякі ремонти..ще наздожене їх карма.

Наші давно на мастило мерикосівське перейшли, а тепер вже й паливо..бо раніше все їх слухали, що типу по ТУ можна тільки їх мастило..
показати весь коментар
22.06.2024 17:34 Відповісти
22.06.2024 17:14 Відповісти
Росатом в обмін на санкції проти приватних перельотів кацапів. Бугага.
показати весь коментар
22.06.2024 17:15 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 17:15 Відповісти
Ага,Парашу вам добудуєт.
Був Чернобіль, буде Пакш - 2.
показати весь коментар
22.06.2024 17:24 Відповісти
Цікаво як ********* завозить комплектуючі для будівництва АЕС в Угорщину....
показати весь коментар
22.06.2024 17:27 Відповісти
Без бл@дорусі не обійшлось, мабудь..
показати весь коментар
22.06.2024 17:42 Відповісти
Без Білорусі можливо власне і обходяться - але якась країна з ЄС точно пропускає вантажі ( географія вона така її не відміниш - до появи кротових дір або космічних вантажівок ).
показати весь коментар
22.06.2024 20:41 Відповісти
Ну що, знайшовся болт з лівою різьбою?
показати весь коментар
22.06.2024 17:27 Відповісти
гниле, продажне, мерзотне.....і чимось нагадує зільонського з єрмаком !
показати весь коментар
22.06.2024 17:33 Відповісти
1939 рік

гітлер будує АЕС під Лондоном
показати весь коментар
22.06.2024 20:32 Відповісти
 
 