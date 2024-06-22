УКР
Україна через третіх осіб отримає боєприпаси з Сербії на 800 млн євро, - Financial Times

Боєприпаси

Сербія активно продає боєприпаси на Захід, розуміючи, що вони потім опиняться в Україні

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За оцінками газети, мова йде про постачання на суму приблизно 800 млн євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол Сербії повернеться до Києва найближчим часом. Домовилися з Україною про покращення двосторонніх відносин, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю FT підтвердив, що його країна активно експортує снаряди.

"У нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з ними зрештою роблять – це їхня справа", – сказав Вучич.

"Навіть якщо я знаю [куди потрапляють снаряди], це не моя справа. Моя справа полягає в тому, щоб ми дотримувалися закону з нашими боєприпасами, щоб ми продавали їх... Я маю піклуватися про своїх людей, і все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі в Києві й у Москві. Це наші брати-слов’яни", – сказав сербський президент.

Він фактично підтвердив оцінку FT у 800 млн євро, але уточнив, що вона охоплює майбутні постачання: "Можливо, через два-три роки, щось подібне".

Після розпаду Югославії Сербії дісталась потужна оборонна промисловість. Там виробляють снаряди радянських калібрів, які використовуються в Збройних Силах України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall отримав рекордне замовлення на постачання боєприпасів. Частину отримає Україна

Нагадаємо, Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею. Водночас Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні й не блокує продаж боєприпасів через посередників Україні.

У серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з Александаром Вучичем, президентом Сербії, в кулуарах саміту Україна – Балкани в Афінах. На початку квітня 2024 року стало відомо, що Сербія надала фінансову допомогу Україні на суму понад мільярд гривень.

боєприпаси (2338) Сербія (388) Вучич Александр (103)
Топ коментарі
+16
Специально ради того, чтобы "сообщить эту новость" ты и зарегистрировался сегодня на Цензоре, ботяра?
показати весь коментар
22.06.2024 19:06 Відповісти
+9
Єта удар в псіну?
показати весь коментар
22.06.2024 18:41 Відповісти
+8
Ніт...трохи нижче
показати весь коментар
22.06.2024 18:45 Відповісти
Єта удар в псіну?
показати весь коментар
22.06.2024 18:41 Відповісти
Ніт...трохи нижче
показати весь коментар
22.06.2024 18:45 Відповісти
непоганий бізнес - біля міліарда євро !!!

Бог в поміч, сербські братушки!
показати весь коментар
22.06.2024 19:04 Відповісти
В какого х*ра они нам братушки, просто бизнес.
показати весь коментар
22.06.2024 19:25 Відповісти
мабуть він "братушкі" з іронією сказав, відносно кацапів...бо ми їх так ніколи не називали
показати весь коментар
22.06.2024 21:38 Відповісти
Що за звичка розтрубити перед поставкою?! Мабуть щоб ворог встиг спланувати диверсії?
показати весь коментар
22.06.2024 18:44 Відповісти
Це тому, що влада Сербії Цензор читає і моніторить як деякі гадять їхню країну в коментах. Ось і виправляються).
показати весь коментар
22.06.2024 18:49 Відповісти
Моніторять вони моніторять - зараз це не складно і не дорого .
показати весь коментар
22.06.2024 19:04 Відповісти
там контракт на три роки.Так що можно планувати і планувати.
показати весь коментар
22.06.2024 18:57 Відповісти
це що війна ще має три роки тривати?
показати весь коментар
22.06.2024 19:18 Відповісти
так. Але це не точно. Може п'ять.
показати весь коментар
22.06.2024 19:26 Відповісти
Поставки з Сербії до нас їдуть ще з 2022 року.
Русня ще тоді нила, коли по ним прилітали пакети сербських реактивних снарядів для Граду
показати весь коментар
22.06.2024 19:26 Відповісти
Поставки здійснюються ще з 2022 року. І про це вже писали раніше. Так що секрету вже ні для кого немає, хіба що для виборців Вучича
показати весь коментар
22.06.2024 20:57 Відповісти
шось дивно.може браковані
показати весь коментар
22.06.2024 18:47 Відповісти
Хто ж в них потім щось купить.
показати весь коментар
22.06.2024 20:08 Відповісти
Специально ради того, чтобы "сообщить эту новость" ты и зарегистрировался сегодня на Цензоре, ботяра?
показати весь коментар
22.06.2024 19:06 Відповісти
Я так розумію ви потрапили не туди - крім того ви напевно з тих шо кричали "Кто не скачет тот хач" десь в мухосранську.
показати весь коментар
22.06.2024 19:08 Відповісти
В армии волонтеров называют "гражданские интенданты"?Тогда вопрос-в какой армии?
показати весь коментар
22.06.2024 19:11 Відповісти
Сдрыснул нах. козлопикое.
показати весь коментар
22.06.2024 19:29 Відповісти
кацап, ты попалился на шибболетах.
Лучше озаботься о заимке поглубже в тайге.
показати весь коментар
22.06.2024 19:30 Відповісти
Я тоже встретил, гаварил шо земля плоска
Той шо Віримо?
Той шо Віримо?
показати весь коментар
22.06.2024 21:27 Відповісти
Весь прикол у тому, що пересічні серби майже на 100% підтримують росію у війні з нами. А тут така несподіванка: сербія автивно продає снаряди, якими потім будуть вбивати їхніх братушок
показати весь коментар
22.06.2024 19:53 Відповісти
Як росіяни підтримали Вірменію, серби в курсі. Навіщо їм така "підтримка"? Краще євро в руках, ніж кацапська "підтримка" в небі
показати весь коментар
22.06.2024 20:15 Відповісти
це єрмак замовляє такі статті у ФТ?
показати весь коментар
22.06.2024 20:07 Відповісти
серби все одно с.ки, від братушек з орди не відмитися
показати весь коментар
22.06.2024 20:42 Відповісти
Скажіть хто-небудь Вучичу, що кацапи не слов'яни.
показати весь коментар
22.06.2024 20:53 Відповісти
Ви по мові словянин - а шодо іншого ви може поляно - половецько - литовець.
показати весь коментар
22.06.2024 21:19 Відповісти
Тріпілець - деревлянин 😁
показати весь коментар
23.06.2024 10:00 Відповісти
Кокутено- трипіло - древлянин - в нас трипільців називають трипільцями а ось десь вже кокутенцями .
показати весь коментар
23.06.2024 22:09 Відповісти
На території ******** України жило купа племен, хто від кого пішов не розбереш.
показати весь коментар
24.06.2024 00:24 Відповісти
Сербы это кацапы Балкан, однако когда дело упирается в грОши, своя рубаха сразу же липнет к телу. Бо одно дело волать "нас с роисей - 150 миллионов!" и совсем другое сосать писю из-за какого-то масковского недоумка вместо того, что бы положить в карман серьезный пресс.
показати весь коментар
22.06.2024 21:14 Відповісти
Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею. "ДАЄМ НАФТУ І ГАЗ АЗАМІН НА ЗБРОЮ І ********** "(Ваш куйло" )
показати весь коментар
22.06.2024 23:01 Відповісти
Серба на Верба
показати весь коментар
23.06.2024 00:22 Відповісти
 
 