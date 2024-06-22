Україна через третіх осіб отримає боєприпаси з Сербії на 800 млн євро, - Financial Times

Сербія активно продає боєприпаси на Захід, розуміючи, що вони потім опиняться в Україні

За оцінками газети, мова йде про постачання на суму приблизно 800 млн євро.

Президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю FT підтвердив, що його країна активно експортує снаряди.

"У нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з ними зрештою роблять – це їхня справа", – сказав Вучич.

"Навіть якщо я знаю [куди потрапляють снаряди], це не моя справа. Моя справа полягає в тому, щоб ми дотримувалися закону з нашими боєприпасами, щоб ми продавали їх... Я маю піклуватися про своїх людей, і все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі в Києві й у Москві. Це наші брати-слов’яни", – сказав сербський президент.

Він фактично підтвердив оцінку FT у 800 млн євро, але уточнив, що вона охоплює майбутні постачання: "Можливо, через два-три роки, щось подібне".

Після розпаду Югославії Сербії дісталась потужна оборонна промисловість. Там виробляють снаряди радянських калібрів, які використовуються в Збройних Силах України.

Нагадаємо, Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею. Водночас Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні й не блокує продаж боєприпасів через посередників Україні.

У серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з Александаром Вучичем, президентом Сербії, в кулуарах саміту Україна – Балкани в Афінах. На початку квітня 2024 року стало відомо, що Сербія надала фінансову допомогу Україні на суму понад мільярд гривень.