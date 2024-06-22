Футбольний клуб Першої ліги "Хуст" змінює прописку через мобілізацію: Не хочуть гравці їхати на Закарпаття
Футбольний клуб "Хуст" з Першої ліги вирішив змінити прописку через мобілізацію. Футболісти бояться їздити на Закарпаття через активні дії ТЦК у регіоні.
Про це в коментарі Українському футболу сказав президент клубу Михайло Мадярчик, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з планом, у новому сезоні клуб базуватиметься у Тернополі та об’єднається з аматорським ФК "ФАТ-Подоляни" в єдиний колектив.
"Такий крок, як об'єднання, є вимушеним, Зараз, в умовах війни, Хуст не має можливості запрошувати до себе гравців. І мова не про фінанси. Клуб не може надати футболістам гарантій безпеки, отримати бронювання від армії. Через це сформувати колектив дуже складно. Не хочуть гравці їхати на Закарпаття, бо регіон у нас такий. Прикордонний. Занадто активний… Тут працівники ТЦК гребуть всіх підряд. Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин", – сказав Мадярчик.
Закарпатський клуб програв перехідні матчі й повинен був вилетіти у Другу лігу. Але чемпіон Другої ліги "Дружба" заявив, що знімається зі змагань через закон про мобілізацію. Як наслідок, "Хуст" зберіг місце у Першій лізі на сезон 2024/25.
Угода з "Хустом" дозволить "Подолянам" потрапити з аматорського чемпіонату одразу в Першу лігу.
Нагадаємо, у травні "Хуст" поскаржився, що його футболіста забрали у територіальний центр комплектування "прямо з вокзалу".
Прав був майже 100 років потому Петлюра шодо українських гнид.
Ви вважаєте шо влада вона з Мельмака чи це вихідці з звичайних людей?
Вихідці з Мельмака - чоткі чуваки! Про одного навіть цілий серіал у Штатах змайстрували. А наш Олекса Негребецький здійснив для нього чудову адаптацію українською мовою.
Але є правда одна несправедливість - військові пенсіонери в тилу - які все життя жили коштом держави , РОЗікрали та про ..іпали техніку та військове майно - а тепер сидячи на дивані розповідають ,що вони своє
ОТБУХАЛИвідвоювали - і як і кому ЗА НИХ треба йти воювати ....
Йди лягай спати, дитинка, вже твій дитячий час закінчився, пора спати.
Капєц. Володимир, тобі не соромно? Повір мені. Не бійся. ЗСУ, особливо коли на нулі - це велика сім'я, родина. Ти ніколи в своєму житті не бачив до себе подібного ставлення.
Ми усі максимально близькі побратими.
Бачиш, поки ти дома - ведеш себе агресивно, думаєш, що можеш наїхати на ветерана. Наїжджай, хто ж тебе зупинить? Але, коли опинишся на війні - ти змінишся.
Ну тут как повезёт.
Что она кого то замучила литературный оборот.
Вот жаба, эт совсем другое. Та задушит нп раз
Як в індусів.
В Україні вже навіть не "всі рівні, але деякі рівніші", а прямим текстом "боярє і холопи".
Крім "Кривбасу", броню від мобілізації отримали гравці "Динамо", "Шахтаря", "Дніпра-1" та "Оболоні".
Але бляха, футбольний клуб Хуст? Хто вони взагалі такі? Я теж м'ячика в дитинстві пинав. Можна мене теж до пантеону обраних, щоб на простих смертних зверху плювати?
уважно прочитай статтю, те що на Закарпатті та одесчині самі відбиті тицика це факт.
Давайте тоді кожен про себе так буде казати "сантехнік чи пересічний громадянин", "зварювальник та пересічний громадянин". Хто він той "пересічний"?
Коли вже навіть не держава ділить людей на сорти, а самі люди - це пздць. В усіх життя одне. І усі професії важливі для країни. А деякі - навіть об'єктивно, набагато важливіші, ніж футбольний клуб.
просто читати потрібно і розуміти прочитане.
Оцей вислів "Тут працівники ТЦК гребуть всіх підряд. Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин" це млять як? І це каже не представник ТЦК, не президент країни, не депутат а президент якогось другосортного клубу. А який це "пересічний громадянин"?? В нього фаху нема? Він менш важливий для країни? Він жити не хоче? В нього життів більше? Який це "пересічний громадянин" сферичний в вакуумі? Лікар? Сантехнік? Водій? І чим він має бути гірший за "еліту" з футбольного клубу? Хто він той, хто має піти здохнути бо він не футболіст?
Про це йде мова, а не про те, що ті футболісти мають піти та померти.
Хуст вони на усе клали!
А футболіст вже не пересічний громадянин? Біла кістка? Чи хтось особливо цінний для оборони?
От коли ТЦК стоять ввечері на прохідній оборонного підприємства і там гребуть людей - от це - ЗЛОЧИН і Державна зрада працівників ТЦК, а футболісти, ще й клубу першої лігі - це взагалі - відділення готове у штурмовий бат - бігають вони добре, більше нічого не вміють.
================
Так і вся проблема в тому, що гребуть не всіх підряд. Один пивасик глушить - йому 25 немає ще, він генофонд нації, інший термін відмотав, барсетки крав - теж генофонд нації, хто багатший - відкупилися, родичі та інші - на фіктивних посадах і бронях. А всі інші, хто не вписався в це і кому не пощастило народитися в Україні чоловіком - на фронт борги відпрацьовувати...
