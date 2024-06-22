Футбольний клуб Першої ліги "Хуст" змінює прописку через мобілізацію: Не хочуть гравці їхати на Закарпаття

Футбольний клуб "Хуст" з Першої ліги вирішив змінити прописку через мобілізацію. Футболісти бояться їздити на Закарпаття через активні дії ТЦК у регіоні.

Про це в коментарі Українському футболу сказав президент клубу Михайло Мадярчик, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з планом, у новому сезоні клуб базуватиметься у Тернополі та об’єднається з аматорським ФК "ФАТ-Подоляни" в єдиний колектив.

"Такий крок, як об'єднання, є вимушеним, Зараз, в умовах війни, Хуст не має можливості запрошувати до себе гравців. І мова не про фінанси. Клуб не може надати футболістам гарантій безпеки, отримати бронювання від армії. Через це сформувати колектив дуже складно. Не хочуть гравці їхати на Закарпаття, бо регіон у нас такий. Прикордонний. Занадто активний… Тут працівники ТЦК гребуть всіх підряд. Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин", – сказав Мадярчик.

Закарпатський клуб програв перехідні матчі й повинен був вилетіти у Другу лігу. Але чемпіон Другої ліги "Дружба" заявив, що знімається зі змагань через закон про мобілізацію. Як наслідок, "Хуст" зберіг місце у Першій лізі на сезон 2024/25.

Угода з "Хустом" дозволить "Подолянам" потрапити з аматорського чемпіонату одразу в Першу лігу.

Нагадаємо, у травні "Хуст" поскаржився, що його футболіста забрали у територіальний центр комплектування "прямо з вокзалу".