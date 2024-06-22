УКР
Футбольний клуб Першої ліги "Хуст" змінює прописку через мобілізацію: Не хочуть гравці їхати на Закарпаття

ФК Хуст

Футбольний клуб "Хуст" з Першої ліги вирішив змінити прописку через мобілізацію. Футболісти бояться їздити на Закарпаття через активні дії ТЦК у регіоні.

Про це в коментарі Українському футболу сказав президент клубу Михайло Мадярчик, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з планом, у новому сезоні клуб базуватиметься у Тернополі та об’єднається з аматорським ФК "ФАТ-Подоляни" в єдиний колектив.

"Такий крок, як об'єднання, є вимушеним, Зараз, в умовах війни, Хуст не має можливості запрошувати до себе гравців. І мова не про фінанси. Клуб не може надати футболістам гарантій безпеки, отримати бронювання від армії. Через це сформувати колектив дуже складно. Не хочуть гравці їхати на Закарпаття, бо регіон у нас такий. Прикордонний. Занадто активний… Тут працівники ТЦК гребуть всіх підряд. Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин", – сказав Мадярчик.

Закарпатський клуб програв перехідні матчі й повинен був вилетіти у Другу лігу. Але чемпіон Другої ліги "Дружба" заявив, що знімається зі змагань через закон про мобілізацію. Як наслідок, "Хуст" зберіг місце у Першій лізі на сезон 2024/25.

Угода з "Хустом" дозволить "Подолянам" потрапити з аматорського чемпіонату одразу в Першу лігу.

Нагадаємо, у травні "Хуст" поскаржився, що його футболіста забрали у територіальний центр комплектування "прямо з вокзалу".

футбол (1592) мобілізація (3197) Закарпатська область (2132)
+25
А чого футболістів не можна відправляти до ТЦК? Критична бл...інфраструктура?
22.06.2024 20:15
+22
Ше одна купка гівна сцикливих слимаків. Матінка Божа, як рясно отаким гівном засрана Україна.
Прав був майже 100 років потому Петлюра шодо українських гнид.
22.06.2024 20:08
+21
Петлюра говорив про українські гниди при владі а не про простих людей.
22.06.2024 20:11
наступним етапом попливуть.
22.06.2024 20:07
Ше одна купка гівна сцикливих слимаків. Матінка Божа, як рясно отаким гівном засрана Україна.
Прав був майже 100 років потому Петлюра шодо українських гнид.
22.06.2024 20:08
Петлюра говорив про українські гниди при владі а не про простих людей.
22.06.2024 20:11
Де я про це можу прочитати?
Ви вважаєте шо влада вона з Мельмака чи це вихідці з звичайних людей?
показати весь коментар
22.06.2024 20:18
Перше покоління вихідці - а далі починається шось на кшталь монархії і кастової системи .
показати весь коментар
22.06.2024 20:27
А оці кончені гниди дристуни-футбольори вони шо, предстааники монархічної влади?
показати весь коментар
22.06.2024 21:29
сьогоднішня українська так звана "влада " на 90% представники так званого "богом обраного народу", писати офійну, справжню його назву наприклад як в ті же Польщі, заборонено на цьому форумі, вони ж як правило діти, внуки кацапо-совків, комуняк і нквдистів !!!



22.06.2024 20:27
Но-но!
Вихідці з Мельмака - чоткі чуваки! Про одного навіть цілий серіал у Штатах змайстрували. А наш Олекса Негребецький здійснив для нього чудову адаптацію українською мовою.
показати весь коментар
23.06.2024 02:29
А що - "гнида" проста чимось відрізняється від "гниди при владі"? Чим відрізняється? Наявністю владних повноважень! Я бачив гниду - простого солдата Він за зимову куртку афганку дав брехливі свідчення А ці свідчення трохи не привели до приховання вбивства його ж співслужбовця І таких гнид набагато більше ніж "привладних"
показати весь коментар
Влада-відображення суспільства.
показати весь коментар
22.06.2024 22:20
Петлюра мав на увазі гниду як стан душі, совісті, національної гідності а не як соціальний прошарок суспільства.
показати весь коментар
до тебе навіть їм далеко, ти ж тут главухилянт
22.06.2024 20:13
Прийде кислоока кацапня,то будуть вони грати у чемпіонаті Сахаліну,або Магаданської області.
показати весь коментар
22.06.2024 21:00
Та ні, ці гниди сдристнуть до Румунії залишаючи за собою смердючий коричниво-ЗЕлений слід.
показати весь коментар
Шоколадно-Зелений.
показати весь коментар
Зульдат, а ти в якому окопі зараз?
показати весь коментар
22.06.2024 21:49
Особисто я у окопі на Печерських Липках, а мої 2 сини під Часиком. А ви зараз де тримаєте оборону?
показати весь коментар
22.06.2024 22:11
Зрозуміло, ваш окоп під спідницею вашой бабусі або матусі. Шо там, глибина окопу велика та рясно рослинністю порос бруствер?
показати весь коментар
Бував на Закарпатті безліч разів, коли ще жив в Україні. Хлопці, це реально держава в державі. Особливо район Тячів-Хуст, де великі населені пункти підходять прямо до кордону. Мафія. Свої правила. Будь-які закони не діють.
показати весь коментар
22.06.2024 20:09
як колись Крим в Україні
показати весь коментар
це ухилянти, чи ще ні?
показати весь коментар
Згідно провдладної пропаганди, всі хто не в армії, ті ухилянти.
22.06.2024 20:13
Яка мерзота. А хто буде захищати державу? Молоді бикі--гуляють,а 50+ гинуть Де справедливість.
22.06.2024 20:13
ти будеш
показати весь коментар
А ти будеш в жінки під спідницею чекати бурятів?
показати весь коментар
ага, поряд з тобою, клоун
показати весь коментар
Ну правильно,у нас же тільки мусара не навчані у окопах сидіти, як каже міністр МВС. А футболісти, слюсаря, зварювальники, електрики, то ж всі навчані. Вася, Вася...
показати весь коментар
Я думаю справедливість трохи є - бо це ті кому за 50 + ПРОСРАЛИ АРМІю ,державу та ВПК.

Але є правда одна несправедливість - військові пенсіонери в тилу - які все життя жили коштом держави , РОЗікрали та про ..іпали техніку та військове майно - а тепер сидячи на дивані розповідають ,що вони своє ОТБУХАЛИ відвоювали - і як і кому ЗА НИХ треба йти воювати ....
показати весь коментар
Судячи з того,що ти вже освоїв комп'ютер, і напевно вже є "виборцем",то логічно теж вже трохи встиг прикластися до просеру і про#бу держави.
22.06.2024 22:31
Ну, не всі люди дибіли і голосують за Зє, Яника чи Кучму (особливо у першому турі). От, наприклад, мені під 50 і тільки раз президентом став той, за кого я голосував - Ющенко у 3му турі. Хабарі ніколи не брав, податки завжди платив, спілкувався українською, багато чого робив для просування української мови. І що? Тупорила більшість все одно все просрала..
22.06.2024 22:57
В мене приблизно схожа історія - але чогось ми народилися саме в цей час ,саме в цьому місці . Не випадково . Я думаю і надалі більшість невігласів буде обирати умовних зеленсько-януковичів . Тому або ми згортаємо загальне виборче право - і перходимо до обмеженого , або дупа буде тільки поглиблюватися . Але це стосується не тільки України - але й світу в цілому
показати весь коментар
Тупорила більшість не могла все не просрати,бо по-перше,на те вона і більшість,а по друге-безпрограшних варіантів для влади не було ніколи за всі постсовкові роки,бо це були "вибори" мародерів,включаючи нібито "руки,які нічого не крали" з "любими друзями". І навіть усіма революціями скористалися покидьки,включаючи *********,з його камарільєю. Кожна дія має свою відповідальність і причинну послідовність.Про це треба задуматись "мудрому " наріду,а не шукати причини всіх негараздів тільки у владі,або в зовнішніх ворогах.Ну а ті,хто дійсно все бачив і розумів,або давно вже влаштували своє життя в цивілізованому світі,або залишились в Україні і стали заручниками ситуації,на яку не заслужили.На жаль така правда життя.
22.06.2024 23:31
Був один варіант - Чорновіл. Але просрали.
22.06.2024 23:51
Ось з цим я згоден на 100%.
23.06.2024 05:36
А чого футболістів не можна відправляти до ТЦК? Критична бл...інфраструктура?
показати весь коментар
можете сообщить реальное количество военных в Украине? и сколько из них воюет? такое впечатление, что призывать можно всех, кроме циркачей, ментов и самих военных!
показати весь коментар
От як взагалі можна жити, розуміючі, що ти кончений сцикун?
показати весь коментар
Цікаво, ну поясни як ти з цим живеш, ухилянт?
показати весь коментар
Володя, де я був, там вовки срати боялися. А от ти б точно обісрався. Йди, гуляй собі, нещастя.
показати весь коментар
Під спідницею у своєї мамки ти ховався.
Йди лягай спати, дитинка, вже твій дитячий час закінчився, пора спати.
показати весь коментар
Ох, блін, звідки беруться такі як ти? Я не буду тобі розказувати, хто я та де був. Це буде зайвим. Ти намагаєшся тролити. Це з за-того, що ти боїшся.

Капєц. Володимир, тобі не соромно? Повір мені. Не бійся. ЗСУ, особливо коли на нулі - це велика сім'я, родина. Ти ніколи в своєму житті не бачив до себе подібного ставлення.
Ми усі максимально близькі побратими.

Бачиш, поки ти дома - ведеш себе агресивно, думаєш, що можеш наїхати на ветерана. Наїжджай, хто ж тебе зупинить? Але, коли опинишся на війні - ти змінишся.
показати весь коментар
Здається валодзя скуштував . уя
показати весь коментар
Это если комроты нормальный.
Ну тут как повезёт.
показати весь коментар
Валодья просто бот. Йому дали мктодичку, де на всі закиди відповідь про окоп і мамину спідницю. Це недоросль, яка підробляє ботами. Для них війна почалася не у 2014, а 24.02.2024. Тому їм дивно, що існують якісь ветерани, якщо війна не закінчилась. Вони не знають, шо ветеранами стають після важких поранень, після виповнення 60 років, після народження 3-ї дитини і ще з декількох законних причин. А перші добровольці пішли у тоді де воєнкомати весною 2014, і тоді черги справді вражали.
22.06.2024 22:19
Человека проще всего договориться со своей совестью.
Что она кого то замучила литературный оборот.
Вот жаба, эт совсем другое. Та задушит нп раз
показати весь коментар
Ну живуть же якось люди, які бояться з парашуту стрибнути, правда? Вони теж свого роду сцикуни, але в більшості своїй спокійно живуть. І так, я розумію, що це різні речі, що у випадку війни сцикунство прямо загрожує існуванню держави і життю рідних, але… Але рідних можна вивезти за кордон (або вони постійно на низькому старті, готові хоч завтра їхати), а на державу може бути просто похер. І в такому випадку сцикуну залишиться врятувати лише власне життя. А значить для нього не буде жодної різниці між стрибком з парашуту і фронтом, бо і перше, і друге для нього - це непотрібний ризик для життя і не більше. Якось так..
показати весь коментар
Потрібно виключити цій хуст з розіграшу назавжди!
показати весь коментар
Виключай! Назавжди виключай!
показати весь коментар
22.06.2024 20:36
показати весь коментар
"футболіст чи пересічний громадянин" - не о.уїло це чмо? Грульки в м'ячик це вже якісь обрані???
показати весь коментар
Кастова система.
Як в індусів.
В Україні вже навіть не "всі рівні, але деякі рівніші", а прямим текстом "боярє і холопи".
показати весь коментар
Футболісти українського клубу "Кривбас" із Кривого Рогу отримали бронь від мобілізації. Гравців із прифронтового міста не відправлятимуть на фронт.

Крім "Кривбасу", броню від мобілізації отримали гравці "Динамо", "Шахтаря", "Дніпра-1" та "Оболоні".
22.06.2024 20:29
Це не футболісти, це український сором. 👎Знимайте спідниці та йдіть захищати своїх дітей, жінок, батьків.
показати весь коментар
ну вони бояться. прийдеться тобі йти.
показати весь коментар
В Тисі місця для під@рів стане?
показати весь коментар
Для тебе стане ))
показати весь коментар
Нехай ще розкаже скільки чоловіків з Закарпаття незаконно кордон перетнули і інших водять.)))
показати весь коментар
фк "Х.йст"
показати весь коментар
Правильно тож не мєнтам , прокурорам ,митникам ,військовим пєнсам ,бебам ,дбеерам та іншим силовикам йти воювати - хай салаги -футболісти воюють
показати весь коментар
футболіст чи пересічний громадянин --- э ?
показати весь коментар
Я б ще зрозумів якби вони були чемпіонами світу чи хоча б Європи.
Але бляха, футбольний клуб Хуст? Хто вони взагалі такі? Я теж м'ячика в дитинстві пинав. Можна мене теж до пантеону обраних, щоб на простих смертних зверху плювати?
показати весь коментар
чим той футболіст відрізняється від тебе ? оновляй дані в "Резерві" отримуй повістку і покажи як правильно має бути, або не *****.
показати весь коментар
А. От бачиш, тебе обурює що хтось мусить йти воювати, а хтось ні. То чому ти на мене тобі стрибаєш, а не на президента клубу, який ділить людей на "футболіст чи пересічний громадянин". Хто такий "пересічний громадянин" і чим він гірше став ніж футболіст що його ТЦК забирає - то ок, а футболіста - ні?
показати весь коментар
Через це сформувати колектив дуже складно. Не хочуть гравці їхати на Закарпаття, бо регіон у нас такий. Прикордонний. Занадто активний… Тут працівники ТЦК гребуть всіх підряд. Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин Джерело:
уважно прочитай статтю, те що на Закарпатті та одесчині самі відбиті тицика це факт.
показати весь коментар
Я читав статтю. І якби він сказав, що на Закарпатті ******* в ТЦК і вони бояться туди їхати- це одне. Це їх діло, їх вибір та їхнє життя. Мене бісить коли хтось проводить межу між футболістами та "пересічними громадянами". Це я не знаю... Футболіст - це вже не пересічний громадянин? Небожитель?
Давайте тоді кожен про себе так буде казати "сантехнік чи пересічний громадянин", "зварювальник та пересічний громадянин". Хто він той "пересічний"?
Коли вже навіть не держава ділить людей на сорти, а самі люди - це пздць. В усіх життя одне. І усі професії важливі для країни. А деякі - навіть об'єктивно, набагато важливіші, ніж футбольний клуб.
показати весь коментар
саме так він і написав, на закарпатті тицека ******* і сюди ніхто не хоче їхати.
просто читати потрібно і розуміти прочитане.
показати весь коментар
Козаки пля.
22.06.2024 21:04
Перша ліга, і цим все сказано. Це як в кацапському/радянському фільму про воротаря "Ти ещьо под стол ходил когда я в Пищевике в третей команде запаснім на воротах стоял".
показати весь коментар
дивні люди! сруть на футболістів, натомість причинно-наслідковий зв'зок подій, не усвідомлюють. І кореня проблеми з провалом мобілізації і саботаж захисту країни від влади, не намагаються побачити
показати весь коментар
Цікаво, а тут на футболістів ллють як на вентилятор ухилянти чи патріоти? Або два в одному).
показати весь коментар
Скоріше в більшості підгоріло не тому, що вони хочуть відправити саме футболістів воювати замість себе. Нема нічого дивного, що вони не хочуть помирати. Ніхто не хоче. А на те, як з групи людей роблять обраних, хоча вони нічим від решти не відрізняються. І робить це не якийсь там уряд, а така сама людина, як інші, ставлячи себе і футболістів з якогось дива на щабель вище за інших.

Оцей вислів "Тут працівники ТЦК гребуть всіх підряд. Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин" це млять як? І це каже не представник ТЦК, не президент країни, не депутат а президент якогось другосортного клубу. А який це "пересічний громадянин"?? В нього фаху нема? Він менш важливий для країни? Він жити не хоче? В нього життів більше? Який це "пересічний громадянин" сферичний в вакуумі? Лікар? Сантехнік? Водій? І чим він має бути гірший за "еліту" з футбольного клубу? Хто він той, хто має піти здохнути бо він не футболіст?

Про це йде мова, а не про те, що ті футболісти мають піти та померти.
показати весь коментар
Бачу поналазило подоляцьке лайно, із Канади, Штатів.....Ви де, гон****ни в окопі? Вони перш за все не футболісти, а люди і не вам, під****рам тут патякати.
показати весь коментар
Мгм...
Хуст вони на усе клали!
показати весь коментар
Ну эти хотя бы здоровые, бегают хорошо и возраст не 50 лет...
показати весь коментар
"Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин"

А футболіст вже не пересічний громадянин? Біла кістка? Чи хтось особливо цінний для оборони?
От коли ТЦК стоять ввечері на прохідній оборонного підприємства і там гребуть людей - от це - ЗЛОЧИН і Державна зрада працівників ТЦК, а футболісти, ще й клубу першої лігі - це взагалі - відділення готове у штурмовий бат - бігають вони добре, більше нічого не вміють.
показати весь коментар
Ще не так давно гравці збірних країн Люксембургу чи Ліхтенштейну були простими аматорами офісниками в повсякденному житті. А тут бл... гравці 2 ліги вважають себе суперпрофі що мають себе прирівнювати до таких що мають мати захист від мобілізації
показати весь коментар
Тут працівники ТЦК гребуть всіх підряд. Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин", - сказав Мадярчик.
================

Так і вся проблема в тому, що гребуть не всіх підряд. Один пивасик глушить - йому 25 немає ще, він генофонд нації, інший термін відмотав, барсетки крав - теж генофонд нації, хто багатший - відкупилися, родичі та інші - на фіктивних посадах і бронях. А всі інші, хто не вписався в це і кому не пощастило народитися в Україні чоловіком - на фронт борги відпрацьовувати...
показати весь коментар
14 російських і 11 білоруських атлетів, які зможуть виступити в чотирьох дисциплінах на Олімпійських іграх в Парижі.

Про це https://olympics.com/cio/paris-2024-athletes-individuels-neutres повідомили на офіційному сайті МОК.
показати весь коментар
