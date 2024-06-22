Міноборони: Допомога від союзників скорочує розрив між Україною та РФ, але треба більше ППО та засобів ураження далекого радіусу дії

Нові пакети військової допомоги, що надходять в Україну від союзників та партнерів, поступово скорочують розрив між спроможностями українських та російських сил, однак требабільше систем протиповітряної оборони і різних засобів ураження далекого радіусу дії.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гаврилюк наголосив, що військова допомога, яка надходить від США вже зміцнює потужність підрозділів Сил оборони України. Він підкреслив. що більше нових партій озброєння та техніки - більше можливостей швидше знизити "наступальний імпульс" російської армії.

"Попри потужний тиск росіян, введення нових резервів, перевагу в артилерії, техніці, солдатах, домінування у небі, Силам оборони вдається стримувати агресора та завдавати ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Нові пакети військової допомоги від союзників поступово скорочують розрив між спроможностями українських та російських сил", - повідомив генерал-лейтенант.

Він нагадав, що під час 23-го засідання у форматі "Рамштайн" було досягнуто домовленостей щодо надання Україні додаткових систем ППО та ракет до них.

"Зміцнення протиповітряної оборони України – це пріоритет серед пріоритетів. Дякуємо Німеччині та Італії, які вже передають нам нові системи", - додав Гаврилюк. За його словами, дуже важливо, щоб союзники оперативно реагували на нагальні потреби Сил оборони України. Швидкість ухвалення рішень під час війни – надважливий фактор, будь-яке зволікання – це підвищення ціни війни, підкреслив перший заступник міністра оборони.

Генерал-лейтенант зазначив, що найбільш ефективне рішення з військової точки зору у боротьбі з масованими ворожими ударами - знищувати носії ракет і бомб, тобто ворожі літаки у місцях базування, на їхніх аеродромах, знищувати пускові установки, арсенали з бомбами, ракетами та бази матеріально-технічного забезпечення росармії, де вони формують ударні угрупування, заправляються, поповнюють боєкомплект.

"Для широкої реалізації такої тактики боротьби нам потрібно більше різних засобів ураження далекого радіусу дії. Більше високоточної та далекобійної зброї в арсеналі Сил оборони дозволить компенсувати російську кількісну перевагу в артилерії, бронетехніці, живій силі", - вважає Гаврилюк.