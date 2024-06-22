РФ контролює небо над Чорним і Азовським морями за допомогою гелікоптерів. Вони вирішили, що знайшли таку безпечну формулу для себе, - Плетенчук

Над Чорним і Азовським морями росіяни найчастіше застосовують для різних своїх цілей такі гелікоптери, як К-27, МІ-8, МІ-24 тощо.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, відповідаючи на питання, чи застосовує РФ для патрулювання гелікоптери К-52 над Чорним і Азовським морями, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Там (над цими морями. — Ред.) вони застосовують морські гелікоптери, які у них більше застосовуються саме на флоті. Це - К-27, МІ-8, МІ-24. Це вони застосовують для боротьби з дронами, для патрулювання, для викриття надводної обстановки. КА-52 — це, у принципі, більше машина для суходолу, це протитанковий гелікоптер", - поінформував Плетенчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі запускали "Калібри" з ракетоносіїв в Азовському морі, - ВМС

За його словами, у акваторії Чорного моря раніше можна було спостерігати (різні гелікоптери. — Ред.) - від СУ-24, які росіяни застосовують як тактичну авіацію і навіть іноді як патрульну та розвідувальну, і закінчуючи сумнозвісними Су-57, які у РФ називають "літаками 5-го покоління".

"Вони вирішили, що знайшли таку безпечну формулу для себе — це перебування у Чорному морі, за рахунок насамперед авіації фактично вони присутні, і підводний човен як корабельний склад. Надводних кораблів у них жодних немає, не враховуючи невеличких катерів біля узбережжя, які займаються протидиверсійною обороною", - сказав речник.

За його інформацією, при цьому росіяни разом вивели протиударне угруповання, яке є досить серйозним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти відновили роботу Керченської поромної переправи, - Плетенчук

"Це як мінімум 6 кораблів плюс кораблі забезпечення, такі як протимінні тральники. Тобто у середньому 6-8 кораблів у них перебуває у морі", - зазначив представник ВМС.