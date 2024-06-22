УКР
РФ контролює небо над Чорним і Азовським морями за допомогою гелікоптерів. Вони вирішили, що знайшли таку безпечну формулу для себе, - Плетенчук

Російський гелікоптер

Над Чорним і Азовським морями росіяни найчастіше застосовують для різних своїх цілей такі гелікоптери, як К-27, МІ-8, МІ-24 тощо.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, відповідаючи на питання, чи застосовує РФ для патрулювання гелікоптери К-52 над Чорним і Азовським морями, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Там (над цими морями. — Ред.) вони застосовують морські гелікоптери, які у них більше застосовуються саме на флоті. Це - К-27, МІ-8, МІ-24. Це вони застосовують для боротьби з дронами, для патрулювання, для викриття надводної обстановки. КА-52 — це, у принципі, більше машина для суходолу, це протитанковий гелікоптер", - поінформував Плетенчук.

За його словами, у акваторії Чорного моря раніше можна було спостерігати (різні гелікоптери. — Ред.) - від СУ-24, які росіяни застосовують як тактичну авіацію і навіть іноді як патрульну та розвідувальну, і закінчуючи сумнозвісними Су-57, які у РФ називають "літаками 5-го покоління".

"Вони вирішили, що знайшли таку безпечну формулу для себе — це перебування у Чорному морі, за рахунок насамперед авіації фактично вони присутні, і підводний човен як корабельний склад. Надводних кораблів у них жодних немає, не враховуючи невеличких катерів біля узбережжя, які займаються протидиверсійною обороною", - сказав речник.

За його інформацією, при цьому росіяни разом вивели протиударне угруповання, яке є досить серйозним.

"Це як мінімум 6 кораблів плюс кораблі забезпечення, такі як протимінні тральники. Тобто у середньому 6-8 кораблів у них перебуває у морі", - зазначив представник ВМС.

армія рф (18498) Чорне море (1689) Плетенчук Дмитро (183)
Топ коментарі
+5
Не слышно, потому что с Черного моря выбили все что возможно украинскими морскими дронами. Последним разом за катерами гонялись. Не принимает московитское нутро, что Украина разработала оружие, которое поставило раком черноморский пллот, да московитик?
показати весь коментар
22.06.2024 22:49 Відповісти
+2
Гелікоптери вдало борються з англійськими БЕКами. Ми вже місяць не чуємо добрих новин про нові нашi морські перемоги.
показати весь коментар
22.06.2024 22:10 Відповісти
+1
Вони контролюють не небо, а море. Дуже багато відео як розстрілюють морські дрони. Пора б вже І "Стінгери " на них ставити.
показати весь коментар
22.06.2024 22:15 Відповісти
в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пепепощувати це лайно - ганьба.
показати весь коментар
22.06.2024 21:55 Відповісти
Лайномет Зеленського - це не новини.
показати весь коментар
22.06.2024 23:21 Відповісти
Тобто, такі ж "новини", як ЗЄ президент.
показати весь коментар
22.06.2024 23:22 Відповісти
Вертолет Ми-14ПС принимал участие в учениях морских спасателей России и Японии по оказанию помощи терпящим бедствие судам и ликвидации разливов нефти. Во время отработки упражнения по подъему людей из лодки, при очередном взлете с воды, когда вертолет находился на высоте всего 5 м, он резко пошел на снижение и грубо приводнился.
показати весь коментар
22.06.2024 22:07 Відповісти
Тільки то відео на ютюбі дивився!))) КВС дятел конкретний.
показати весь коментар
22.06.2024 22:16 Відповісти
Гелікоптери вдало борються з англійськими БЕКами. Ми вже місяць не чуємо добрих новин про нові нашi морські перемоги.
показати весь коментар
22.06.2024 22:10 Відповісти
Не слышно, потому что с Черного моря выбили все что возможно украинскими морскими дронами. Последним разом за катерами гонялись. Не принимает московитское нутро, что Украина разработала оружие, которое поставило раком черноморский пллот, да московитик?
показати весь коментар
22.06.2024 22:49 Відповісти
Главные события идут не на морях, тому запускать можно и в Азовском, только смысла в этом полный ноль.
показати весь коментар
22.06.2024 23:26 Відповісти
Вони контролюють не небо, а море. Дуже багато відео як розстрілюють морські дрони. Пора б вже І "Стінгери " на них ставити.
показати весь коментар
22.06.2024 22:15 Відповісти
Тонехай ті гелікопиери підлітають ближче до нашого берега.
Нагодуємо.
показати весь коментар
23.06.2024 11:40 Відповісти
Ну ось і єфективність наших морських дронів діями кацапів зведена до нуля.Переправа працює,кримський міст стоїть,з кораблів калібрами обстрілюється Україну.Плетенчук тільки базікає багато.
показати весь коментар
23.06.2024 11:50 Відповісти
Переправа тільки паромна.
Міст - хіба як меблі і для поставок зброї непридатний.
Калібрами стріляють тільки підводні човни.
Йди нах тролляка.
показати весь коментар
23.06.2024 12:55 Відповісти
 
 