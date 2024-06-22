Росіяни спрямували КАР по Одещині. Ракета втратила боєздатність над акваторією Чорного моря, - Сили оборони Півдня

Ракета, випущена тактичною авіацією РФ на Одесу, втратила боєздатність над акваторією Чорного моря.

Про це повідомили у телеграмі Сили оборони Півдня України в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ.

"російські терористи не припиняють системний ракетний терор південних регіонів України.



Ввечорі з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, російські війська спрямували керовану авіаційну ракету по Одещині.

Над акваторією Чорного моря ракета втратила бойову спроможність", - сказано в повідомленні.