Росіяни спрямували КАР по Одещині. Ракета втратила боєздатність над акваторією Чорного моря, - Сили оборони Півдня
Ракета, випущена тактичною авіацією РФ на Одесу, втратила боєздатність над акваторією Чорного моря.
Про це повідомили у телеграмі Сили оборони Півдня України в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ.
"російські терористи не припиняють системний ракетний терор південних регіонів України.
Ввечорі з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, російські війська спрямували керовану авіаційну ракету по Одещині.
Над акваторією Чорного моря ракета втратила бойову спроможність", - сказано в повідомленні.
Боєзда́тність або Бойова́ зда́тність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Боеспособность, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Fighting efficiency; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Kampffähigkeit) - це визначений стан здатності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 військ (авіації, сил флоту) вести https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 бойові дії , виконувати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F бойові завдання . Є визначальним елементом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C бойової готовності військ і найважливішою умовою досягнення перемоги.
Цікаво, що автор "курив", коли писав заголовок?
Якщо хтось виліз у публічний простір, то хай хоч щось робить для того, щоб за школоту не сприйняли. Тому що читати такі пости та ще й з такими заголовками це нонсенс. Спробуй ще відбілити пані Маляр, яка виставляла відосики з авіаційного симулятора, де збивають десь штук 5 рашистських гелікоптерів на півдні України.
КАБ - керована авіабомба, в неї реактивних двигунів нема, за інерцією летить з крилами.
КАР - керована ракета (X-59, X-69), можна заглушити їй зв'язок і вона втратить керування, як втрачають дрони, які постійно контролюються операторами.
