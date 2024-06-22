УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10420 відвідувачів онлайн
Новини
2 968 19

Росіяни спрямували КАР по Одещині. Ракета втратила боєздатність над акваторією Чорного моря, - Сили оборони Півдня

Ракета

Ракета, випущена тактичною авіацією РФ на Одесу, втратила боєздатність над акваторією Чорного моря.

Про це повідомили у телеграмі Сили оборони Півдня України в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ.

"російські терористи не припиняють системний ракетний терор південних регіонів України.

Ввечорі з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, російські війська спрямували керовану авіаційну ракету по Одещині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі запускали "Калібри" з ракетоносіїв в Азовському морі, - ВМС

Над акваторією Чорного моря ракета втратила бойову спроможність", - сказано в повідомленні.

Сили оборони Півдня України про атаку РФ на Одесу

Автор: 

обстріл (30409) Одеса (5601) ракети (4144)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Так КАБ чи ракета?
показати весь коментар
22.06.2024 22:42 Відповісти
+6
Єрмак на посади речників призначає повних БОВДУРІВ. Єдиний критерій - повна особиста лояльність.
показати весь коментар
22.06.2024 23:04 Відповісти
+4
"Ракета втратила боєздатність"

Боєзда́тність або Бойова́ зда́тність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Боеспособность, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Fighting efficiency; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Kampffähigkeit) - це визначений стан здатності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 військ (авіації, сил флоту) вести https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 бойові дії , виконувати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F бойові завдання . Є визначальним елементом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C бойової готовності військ і найважливішою умовою досягнення перемоги.
Цікаво, що автор "курив", коли писав заголовок?
показати весь коментар
22.06.2024 22:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так КАБ чи ракета?
показати весь коментар
22.06.2024 22:42 Відповісти
Мабуть вже і в силах курять коноплю як і зеля.
показати весь коментар
23.06.2024 00:29 Відповісти
Драп то для пересічних. Иліта нюхає кокс.
показати весь коментар
23.06.2024 00:33 Відповісти
Окуляри надіньте - і уважно прочитайте статью а не тіко заголовок.
показати весь коментар
23.06.2024 04:36 Відповісти
"Ракета втратила боєздатність"

Боєзда́тність або Бойова́ зда́тність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Боеспособность, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Fighting efficiency; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Kampffähigkeit) - це визначений стан здатності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 військ (авіації, сил флоту) вести https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 бойові дії , виконувати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F бойові завдання . Є визначальним елементом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C бойової готовності військ і найважливішою умовою досягнення перемоги.
Цікаво, що автор "курив", коли писав заголовок?
показати весь коментар
22.06.2024 22:45 Відповісти
Прежде чем умничать, Вольдемар, разберись чем боеспособность отличается от боеготовности.
показати весь коментар
23.06.2024 09:19 Відповісти
А невже розуму не вистачає, щоб зрозуміти, що цитата наведена з Вікіпедії? До чого тут "умнічать"? І навіщо ховатися за ніком "амфаш"? В одному старому фільмі була Амвон (Амалія Вонітовна", вона ж американська вонючка. Хоча про що я тут розпинаюсь. Ефект Данінга-Крюгера ще ніхто не зміг заперечити
показати весь коментар
24.06.2024 14:20 Відповісти
Твоя вера в википедию просто обворожительно, если учесть что статьи туда в основном пишут третьекурсники-хорошисты. А амфаш - это сокращение от американский фашист. Это долгая история...
показати весь коментар
24.06.2024 15:03 Відповісти
Я з тобою свиней не пас. А який ти фашист і в що ти віриш, то твої особисті проблеми.
Якщо хтось виліз у публічний простір, то хай хоч щось робить для того, щоб за школоту не сприйняли. Тому що читати такі пости та ще й з такими заголовками це нонсенс. Спробуй ще відбілити пані Маляр, яка виставляла відосики з авіаційного симулятора, де збивають десь штук 5 рашистських гелікоптерів на півдні України.
показати весь коментар
24.06.2024 15:23 Відповісти
Заголовок конечно корявый, но с философской точки зрения не ошибочный. Если ракета потеряла способность выполнить боевую задачу...
показати весь коментар
24.06.2024 15:43 Відповісти
Єрмак на посади речників призначає повних БОВДУРІВ. Єдиний критерій - повна особиста лояльність.
показати весь коментар
22.06.2024 23:04 Відповісти
Тоді не КАБ, а КАР.
КАБ - керована авіабомба, в неї реактивних двигунів нема, за інерцією летить з крилами.
КАР - керована ракета (X-59, X-69), можна заглушити їй зв'язок і вона втратить керування, як втрачають дрони, які постійно контролюються операторами.
показати весь коментар
22.06.2024 23:08 Відповісти
Зненацька так.
показати весь коментар
22.06.2024 23:28 Відповісти
Кількість помилок у "Цензора" навіть не натякає , а криком кричить усім нам , що "редакторів" в редакції немає взагалі , нічого не вичитується" !
показати весь коментар
23.06.2024 01:05 Відповісти
свинособака припленталась..
показати весь коментар
23.06.2024 07:53 Відповісти
Українські військові отримають ще один зенітний ракетний комплекс Patriot для захисту своєї території від підступних обстрілів Росії.

Про це https://nltimes.nl/2024/06/21/netherlands-teams-another-country-supply-ukraine-patriot-system повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише NL Times.

За її словами, Нідерландам і ще одній країні вдалося зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну систему. Міністр зазначила, що працювала над цим важливим для України питанням деякий час.
показати весь коментар
23.06.2024 07:38 Відповісти
 
 