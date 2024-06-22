Латвія закликала своїх громадян не їздити до Росії і Білорусі на свята через високі ризики вербування
Латвійська Служба державної безпеки (VDD) закликала громадян своєї країни утриматися від поїздок до Росії і Білорусі у період купальських свят. Спецслужба нагадала про високі ризики розвідки і вербування на території цих країн.
Про це пише Delfi, інформує Цензор.НЕТ.
Спецслужба наголошує, що при перетині кордону Росії чи Білорусі слід бути уважними, а в разі виникнення підозр - повідомити VDD про контакт з представником спецслужби конкретної країни.
Крім цього, громадян Латвії також закликають звертатися до VDD, якщо під час перетину кордону людину перевіряють або допитують "у незвично інтенсивній манері", якщо людину допитує людина в цивільному одязі, а не у формі прикордонника, а також - якщо ставлять питання, які не належать до компетенції прикордонника, в тому числі питання приватного характеру.
Також VDD закликає повідомляти про ситуації, коли людину безпідставно звинувачують у порушенні або злочині, просять "співпрацювати", а також якщо дають номер телефону, на який можна зателефонувати під час наступного візиту.
