Латвія закликала своїх громадян не їздити до Росії і Білорусі на свята через високі ризики вербування

Латвійська Служба державної безпеки (VDD) закликала громадян своєї країни утриматися від поїздок до Росії і Білорусі у період купальських свят. Спецслужба нагадала про високі ризики розвідки і вербування на території цих країн.

Про це пише Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

Спецслужба наголошує, що при перетині кордону Росії чи Білорусі слід бути уважними, а в разі виникнення підозр - повідомити VDD про контакт з представником спецслужби конкретної країни.

Крім цього, громадян Латвії також закликають звертатися до VDD, якщо під час перетину кордону людину перевіряють або допитують "у незвично інтенсивній манері", якщо людину допитує людина в цивільному одязі, а не у формі прикордонника, а також - якщо ставлять питання, які не належать до компетенції прикордонника, в тому числі питання приватного характеру.

Також VDD закликає повідомляти про ситуації, коли людину безпідставно звинувачують у порушенні або злочині, просять "співпрацювати", а також якщо дають номер телефону, на який можна зателефонувати під час наступного візиту.

На Кубі заарештували 17 осіб, яких пов'язують з мережею, що вербувала кубинців в армію РФ

Автор: 

Білорусь (8029) Латвія (1398) росія (67271) вербування (254)
