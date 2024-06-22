УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10420 відвідувачів онлайн
Новини
2 329 14

Сікорський: Польща розглядає можливість повністю закрити кордон з Білоруссю

Кордон Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в суботу повідомив про можливість закриття усіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

"Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки й місцевих громад", – сказав він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Польща, як і кілька років тому, знову страждає від навали мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Польщі повідомило про кардинальне погіршення ситуації на кордоні з Білоруссю: атакують озброєні й добре підготовлені групи

Сікорський упевнений, що все це відбувається під контролем білоруських та російських служб.

"І що особливо шокує, це те, що функціонери білоруської держави інструктують цих людей, як бити польських солдатів і польських прикордонників навіть тоді, коли наші хлопці в бронежилетах. Це геть неприйнятно", – сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На білоруський аеродром "Мачулищі" прилетіли 11 гелікоптерів ВКС РФ, - ЗМІ

Він додав, що остаточне рішення буде ухвалене після аналізу його наслідків. "Щоб їх відчував Лукашенко, а не ми", – додав він.

Автор: 

Білорусь (8029) кордон (4866) Польща (8754) Сікорський Радослав (298)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Тільки не допустіть стрільби холостими. Зразу ж на ураження. Мудіщев зрузу ж протрезвіє.
показати весь коментар
22.06.2024 23:21 Відповісти
+1
польські клоуни заблокували кордони з Україною, однак чомусь через російський і білоруський кордон активно торгують з росією і білррусією при цьому звинувачують Україну у демпінгу. виродки, кончені.
показати весь коментар
23.06.2024 08:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та невже?
показати весь коментар
22.06.2024 22:57 Відповісти
да-а как же тєпєрь бєз тарговлі с рашистамі харчєвацца???
показати весь коментар
22.06.2024 23:01 Відповісти
Тю. А чого це?

Та зачекайте ще. Лука вам ще недостатньо насрав з нелегалами.

Ах да. Онлі бізнес і трохи гешефту на торгівлі з Білоруссю та Роісєй.
показати весь коментар
22.06.2024 23:01 Відповісти
Matka Polska.
показати весь коментар
22.06.2024 23:01 Відповісти
Тільки не допустіть стрільби холостими. Зразу ж на ураження. Мудіщев зрузу ж протрезвіє.
показати весь коментар
22.06.2024 23:21 Відповісти
Розглядає можливість… Там також Слуги народу і велике шляхівництво?
показати весь коментар
22.06.2024 23:25 Відповісти
Гумор по Польску ...чи розумний крок, на випереження ? Пора визначитися ...
показати весь коментар
22.06.2024 23:44 Відповісти
"Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже вважає успіхом ухвалення в Європейському Союзі 14-го пакета санкцій проти Росії, але закликає поширити на Білорусь обмеження, які діятимуть щодо Москви.... Хоча ЄС запроваджує секторальні санкції проти Білорусі, забороняючи імпорт або експорт певних товарів, їхній список не такий широкий, як у випадку з Росією."
показати весь коментар
23.06.2024 00:27 Відповісти
То поставте на кордон рольніков, якщо прикордонники не справляються.
показати весь коментар
23.06.2024 06:34 Відповісти
польські клоуни заблокували кордони з Україною, однак чомусь через російський і білоруський кордон активно торгують з росією і білррусією при цьому звинувачують Україну у демпінгу. виродки, кончені.
показати весь коментар
23.06.2024 08:13 Відповісти
А "фермерів " туди відправити слабо?- у них і досвід є і злагодження. Чи беруть дорого?
показати весь коментар
23.06.2024 08:42 Відповісти
Такое впечатление что в польском правительстве сидят либо очень жадные либо очень тупые, а скорее всего и то и другое.
показати весь коментар
23.06.2024 09:42 Відповісти
Ти ба ! А як же зерно, що вкрали кацапи, буде транспортуватись до польского ринку ? Та й штрейбрехерам на кордоні як заробляти кацапські юані ?
показати весь коментар
23.06.2024 11:11 Відповісти
 
 