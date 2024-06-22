Сікорський: Польща розглядає можливість повністю закрити кордон з Білоруссю
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в суботу повідомив про можливість закриття усіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.
"Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки й місцевих громад", – сказав він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Польща, як і кілька років тому, знову страждає від навали мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі.
Сікорський упевнений, що все це відбувається під контролем білоруських та російських служб.
"І що особливо шокує, це те, що функціонери білоруської держави інструктують цих людей, як бити польських солдатів і польських прикордонників навіть тоді, коли наші хлопці в бронежилетах. Це геть неприйнятно", – сказав міністр.
Він додав, що остаточне рішення буде ухвалене після аналізу його наслідків. "Щоб їх відчував Лукашенко, а не ми", – додав він.
Та зачекайте ще. Лука вам ще недостатньо насрав з нелегалами.
Ах да. Онлі бізнес і трохи гешефту на торгівлі з Білоруссю та Роісєй.