"Слуга народу" Мезенцева про переговори щодо вступу в ЄС: Маємо амбіцію в 2029 році взяти участь у виборах на рівні Євросоюзу

Україна має намір завершити переговорний процес про вступ до Європейського Союзу максимально швидко, щоб вже у 2029 році взяти участь у виборах до Європейського парламенту.

Такий план в ефірі мелемарафону Єдині новини озвучила заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Марія Мезенцева, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

За словами Мезенцевої, це адекватні таймінг і час. А перші три кластери будуть відкриватись для України буквально одразу після 25 червня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із ЄС про вступ

"У нас 35 різних напрямків, які стосуються кожного щабля нашого буденного життя. В полі зору наших партнерів - антикорупційні реформи, судові, держслужба, як відчуває себе бізнес в Україні і не тільки", - ззаначила вона.