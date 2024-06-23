"Слуга народу" Мезенцева про переговори щодо вступу в ЄС: Маємо амбіцію в 2029 році взяти участь у виборах на рівні Євросоюзу
Україна має намір завершити переговорний процес про вступ до Європейського Союзу максимально швидко, щоб вже у 2029 році взяти участь у виборах до Європейського парламенту.
Такий план в ефірі мелемарафону Єдині новини озвучила заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Марія Мезенцева, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
За словами Мезенцевої, це адекватні таймінг і час. А перші три кластери будуть відкриватись для України буквально одразу після 25 червня.
"У нас 35 різних напрямків, які стосуються кожного щабля нашого буденного життя. В полі зору наших партнерів - антикорупційні реформи, судові, держслужба, як відчуває себе бізнес в Україні і не тільки", - ззаначила вона.
Наталия Гончар
23.06.2024 01:47
Наталия Гончар
23.06.2024 01:56
саша паламарчук
23.06.2024 06:52
Проблема не в тому, що Тищенко і його гобліни бикують на людину на вулиці.
Проблемо не в тому, що Безугла поводить себе як психічно неадекватна людина в парламенті і спамить інфопростір своїм глупством.
Проблема не в тому, що Стефанчук поводить себе як рагульский хамський боров і тим гробить крихти репутації ВР.
Проблема не втому, що Гетьманцев як той соціалістичний голуб, гадить на голови громадянам абсурдними ідеями…
Проблема, навіть, не в тому, що вище згадані роблять все спокійно…
Ні. Проблема в тому, що населення країни досі відповідає соціологам, що довіряє Зеленському і його оточенню. Менше, але довіряє. Мав би бути нуль, а там десятки відсотків довіри - це діагноз.
Проблема в тому, що люди, які ставили галочку і своїм вибором приводили у владу Тищенка, Безуглу, Гетьманцева, Стефанчука, Зеленського із усім кварталом… не відчувають сорому чи бодай відповідальності за свій вибір. Вони не розуміють, в чому їх провина.
Проблема в тому, що «активісти» різних масштабів поховали очі і прикрилися фІговим (чи фігОвим?) листочком «не на часі, бо ж війна». То вони були борзі таскать відра лайна і понтів на владу 14-19 років, а зараз активістська борзість здулася.
Проблема в тому, що знайдуться бізнеси, які стануть в чергу на поклон, щоб вписатися в «білі».
Проблема в тому, що журналісти в масі проявили - вони обслуга. Винятки є, але…
Проблема в тому, що на очах в суспільства «єдність» підмінили на «покірність» і суспільство погодилося.
Проблема в тому, коли кажеш «так це ж ваш вибір, ви цього прагнули», люди огризаються «ашовашпорошенколуччєбил?»
А найбільша проблема, що коли прийде час (колись же це буде) знову ставити галочку вибору, овердофіга людей знову приведе у владу нинішнє шопопало. Навіть Безуглу (правда, Оболонь, рука ж не здригнеться?). А інші прості люди повірять у чергову вивіску нових «нових людей».
Тлумачення для тих, хто читає не головою: зальоти влади, це не причина, а наслідок. причина - суспільство, котре не бажає робити роботу над помилками.
https://www.facebook.com/v.haidukevych?__cft__[0]=AZWEtWPy98ZTysPYOHmD1RNJ19MkvUwg-Ft08fnhVY0rnNKSskAUuiKdiVuHDctoVEUhLU1Xbmq5J6E346I7S9wFcgOfOl40gg9K1wiSGCZUPy2rYfrYbduDVUPRYsN00h1-oqqPFAbxT4A5hdwB4tUYJG7qRhTMSsM1e3Gu5vrSAHeNU52va-1xUKahB-g1v9s4_-mYFK6vZvvxkg8X0wAYKHGQ8Bfi6qwsbSxYlguzmtWDkvQVbCH_d-Ykun4WV2A&__tn__=-UC%2CP-y-R Віталій Гайдукевич
ПВК "Котлета" і дрон "Мар'яна" на службі "Ларьочніка". Єрмак, його куми і стер'вятники
https://www.youtube.com/watch?v=jDjM8a1Fe-w
до чого беруться слуги
покривається ЗЕленою пліснявою...
Дякую за розуміння та підтримку, Цензоре. Мені теж цей безкінечний бравурно-пустопорожній лайнофон остогид.
бо вони були за росію, за дешевий газ, узкій ізик, культуру, сріали, тощо
тільки настане крах системи що захопила владу і продовжує правити в Україні з 91 року , через рік ми в нато і єс як повноправні без ніяких але
"Слуга народу" Мезенцева про переговори щодо вступу в ЄС: Маємо амбіцію в 2029 році взяти участь у виборах на рівні Євросоюзу Та мезенцева, аби тільки щось ляпнути перед камерою, про себе провидицю нагадати...
Посилання на 2029 рік -це так ,аби щось змолоти .
Яку конкретно Ви понесете відповідальність ,коли
цей прогноз не справдиться ???
Він прекрасно знає, що його Мезенцеву мобілізація не зачепить.
Вона і надалі буде вигулювати шмотки і сумки за тисячі доларів у Верховній Раді і у Європі.
І не мрійте. Навіть у виборах на рівні сільради.