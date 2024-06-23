Шмигаль після удару РФ по Харкову: Україні потрібно більше зброї, більше літаків та боєприпасів
Україні потрібно більше зброї, літаків і боєприпасів, щоб атаки на мирні міста стали неможливими.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Харків сьогодні знову зазнав жорстокої атаки з боку росії. Удар керованими авіабомбами по житловому будинку в центрі міста. Є загиблі та поранені.
Рятувальники працюють на місці влучання. Розбирають завали, надають допомогу постраждалим.
Партнери можуть допомогти зупинити цей терор. Україні потрібно більше зброї, більше літаків та боєприпасів. Аби унеможливити подібні атаки на мирні українські міста", - заявив Шмигаль.
"Нікаму не должен"!
але ж допомагає, сталевими бункерами і т.д.
Пингвины тебя покусали или трахнули?
Таки догадався, що Україні потрібно більше зброї, більше літаків та *********** і зразу повідав усьому світу - щоб усі знали також.
Victoria Joy 🇺🇦: Всі вже бачили що помічниця Колі-Каклєти Евеліна Андрієвська, яка вчора активно допомагала йому у Дніпрі проти бійця KRAKEN, давно вже внесена до бази «Миротворець». Залишу для історії трошки хронології.
✅ У 2015 році Евеліна Андрієвська поширювала фейки російської пропаганди та розповідала про "звірства" ЗСУ на Донбасі.
✅ У 2018 році Евеліна Андрієвська відвідувала тимчасово окупований Крим, щоб побувати на концерті свого кумира Григорія Лепса, який «вважає правильним все, що робить путін» і підтримував окупацію Криму та повномасштабне вторгнення росії в Україну.
✅ У 2023 ГУР МО Буданова нагородило Евеліну Андрієвську за видатні заслуги перед Україною.
Так працює зелена команда. Ну і кого ви зробили разом?
Цокот копит чуть...
Воєвничо, а не смішно,
Сметуни вже йдуть???
То, від страху вівців зубки
Здійснюють той гул
Не вилазять з кошар, будки
Навіть звуків нуль!!!
Бо мільйони їх в Європу,
Поскакали вмить
Їнші всі сховли дупу,
А нам кров тут лить!!!
Така промосковська пізд*братія на чолі з гетманцевим вбиває нашу економіку не гірше за кацапню на фронті наших хлопців у шанцях.
Зеленського і ОПУ з ВРУ та ГПУ, прямо носом тикає в лайно, яке вони розвели з 2019 року щодо блокування вжиття Урядами, ДІЄВИХ ЗАХОДІВ із забезпечення обороноздатності України!! За невиконання ними ДОЗу, взагалі ціла Готова Кримінальна справа!
ДБР та СБУ, вимушені хоть якось діяти, на його ВИКРИТТЯ!
Слава Україні!
Говорили, нам и так всё дадут".
Вот, "дали". Теперь нытьё : "дайте ...дайте ..дайте ".
Которые объясняли почему лендлиз не нужен, и достаточно "шары"
Одно из их объяснений, но ведь за лендлиз надо будет платить.
Справочно:
согласно https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf справки Конгресса , США ожидают получить от Украины 0$ за лендлиз
Возврат уцелевшего лендлиза и возможные расчеты через 50 лет
Итог:
Теперь просьбы дайте ПВО
Уже даже согласны в "рент", т.е. по сути лендлиз
Но никто не дает
Справочно, от момента окончания лендлиза 1 октября 2023, все союзники предоставили ПВО:
Гепарды 5шт
ИРИС-Т 8шт
Патриот 1шт
Skynex 2шт
Из 50+ стран Рамштайна, за 9 месяцев все это ПВО предоставила Германия
стоимость батареи Ирист-Т (3 пусковые) - 140млн евро
т..е все это ПВО стоит примерно 1млрд
но убытков пока ожидали ПВО - нанесено намного больше
Трипольская ТЕЦ - 7+ лет восстановления и под 1млрд$ стоимость
Явно лендлиз обошелся бы значительно дешевле, чем восстанавливать инфраструктуру
СССР в нынешних ценах заплатил за весь лендлиз около 10млрд, получишви весь спектр вооружений, который измерялся десятками тысяч и более
Украина, получает не десятки тысяч, а просто десятки, иногда пару сотен, или просто единичные экземляры
например 31 танк абрамс, 1 патриот от сша, и т.п.