Шмигаль після удару РФ по Харкову: Україні потрібно більше зброї, більше літаків та боєприпасів

Удар РФ по Харкову

Україні потрібно більше зброї, літаків і боєприпасів, щоб атаки на мирні міста стали неможливими.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Харків сьогодні знову зазнав жорстокої атаки з боку росії. Удар керованими авіабомбами по житловому будинку в центрі міста. Є загиблі та поранені.

Удар РФ по Харкову: Кількість постраждалих збільшилася до 54, серед них троє дітей віком 12, 13 та 17 років.

Рятувальники працюють на місці влучання. Розбирають завали, надають допомогу постраждалим.

Партнери можуть допомогти зупинити цей терор. Україні потрібно більше зброї, більше літаків та боєприпасів. Аби унеможливити подібні атаки на мирні українські міста", - заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль про удар РФ по Харкову

Автор: 

зброя (7694) Харків (5854) Шмигаль Денис (4778)
+15
Хіба прем'єр призначається для того, щоб все, чим живе країна, випрошувати у когось? Для цього є політики. Основне завдання прем'єра - організовувати виробництво всього необхідного.
показати весь коментар
23.06.2024 03:14 Відповісти
+13
твій "святий" ахметка в 2014 році пр*срав даунбас, бо "гудів у гудок"- дивився хто йому більше дасть за данвабве українська влада чи кацапи !!! а в 2019 році ахметка, беня к. разом з фсб привели до влане ще зелене, тупориле, криворагульне, на*ркоманське чмо ...



https://yt3.ggpht.com/HS0DufXOdx13zHqELIymLkHadwl-wUKonq3v9KhuZbV6p9-k_eS531U5jjCLYhnwlme8gYPTbLQx=s1024-rw-nd-v1
показати весь коментар
23.06.2024 06:38 Відповісти
+9
Геть шмигаля- поміняти на все, що треба більше ним перелічене
показати весь коментар
23.06.2024 02:10 Відповісти
Ніяка ППО не захистить, зупинить тільки адекватна, дзеркальна відповідь ;"Око за око..." , енергооб'єкт за енергооб'єкт, котельна за котельну..., побіжать в ООН жалітися на укр фашистов з вересками :"а нас то за што..."?
показати весь коментар
23.06.2024 05:13 Відповісти
Тільки дороги та мости наблизять нас до Перемоги! 😕
показати весь коментар
23.06.2024 05:25 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 06:35 Відповісти
Драсть, а производство табака. Я вас умоляю, тока не под Привозом, а то у цыганвы отстойный табак.
показати весь коментар
23.06.2024 07:02 Відповісти
та велике зе-гігаватництво ...



показати весь коментар
23.06.2024 08:52 Відповісти
Так уже-заводчики верблюдов получили "бронь".Не путать с работниками передвижных шапито и ментами.Тоже,кстати, "бронированных".
показати весь коментар
23.06.2024 10:04 Відповісти
І тротуарна плитка!
показати весь коментар
23.06.2024 12:12 Відповісти
Шмигаль, то тільки вивіска та імітація наявності уряду в Україні. Всім керують малороси і антимйданівці - єрмак, татаров і шурма.
показати весь коментар
23.06.2024 06:56 Відповісти
Зброя, літаки, ********** - це до премʼєр-міністра України, за майбутньої наявності.
показати весь коментар
23.06.2024 02:11 Відповісти
ПУСТЬ АХМЕТОВ ЯХТУ ПРОДАСТ !)
показати весь коментар
23.06.2024 03:01 Відповісти
Вот Ахмєтов, на відміну від ЗЄлі,

"Нікаму не должен"!

але ж допомагає, сталевими бункерами і т.д.
показати весь коментар
23.06.2024 05:27 Відповісти
Лайнисте, бо на Звiробiй справу завiв...

показати весь коментар
23.06.2024 07:10 Відповісти
КАРЛ, СЛЫШИШЬ, ЛАЙНИСТЕ.
показати весь коментар
23.06.2024 07:45 Відповісти
Також, пic.нисте, бо наярюе своiм обрiзаним прикидом об рояль.

показати весь коментар
23.06.2024 07:12 Відповісти
Вас уродов стране не нужно только
показати весь коментар
23.06.2024 03:02 Відповісти
Ну ви ж думаєте ви будуте красти а все інше вам будуть давати да?
показати весь коментар
23.06.2024 03:29 Відповісти
Шмигаль, а как насчет пингвинов?
показати весь коментар
23.06.2024 04:36 Відповісти
Не неси нісенітницю, якщо не розумієш яка колотнеча йде за антарктичний клуб. Пінгвіни тут до чого?
показати весь коментар
23.06.2024 06:37 Відповісти
Колотнеча идет в Волчанске или в клубе пингвинов, откуда ты не вылазишь?
показати весь коментар
23.06.2024 12:31 Відповісти
Що проблеми з головою? Лікуватися потрібно не запускай проблему, дурбелик. Ти мабуть дятел у Вовчанську коли знаєш, що там колотн
показати весь коментар
23.06.2024 18:05 Відповісти
Колотнеча, а не бої, трахнутий на пінгвінах.
показати весь коментар
23.06.2024 18:06 Відповісти
совсем ты плохой.
Пингвины тебя покусали или трахнули?
показати весь коментар
23.06.2024 18:47 Відповісти
Да, видно в тебе, жертви аборту, справі взагалі кепські, і тут уже нічим не допоможеш, тим більш зоофелія проявляє себе активно.
показати весь коментар
23.06.2024 20:50 Відповісти
Він сам , як пінгвін серед "слуг" зеленої кліки. Наче розумна людина (Ахметов дурників не тримає) , а став еталоном безпорадності.
показати весь коментар
23.06.2024 06:40 Відповісти
Цей халуй ахметовський налажує виробництво власної зброї..
показати весь коментар
23.06.2024 05:26 Відповісти
чи може ЗЄ-лєнівський?
показати весь коментар
23.06.2024 05:28 Відповісти
А він хіба знає, що таке виробництво? Не пишіть мудрені, для нього, слова. Ось призначати на керівні, хлібні, посади, всупереч законодавству, це саме про нього, ще одного вундеркінда зеленого лушпиння.
показати весь коментар
23.06.2024 06:43 Відповісти
Треба більше зброї? Купить, або зробить свою! Досить скиглити по всьому світу "Дайте, не минайте!"
показати весь коментар
23.06.2024 06:13 Відповісти
Який мудрий чоловік той Шмигаль.

Таки догадався, що Україні потрібно більше зброї, більше літаків та *********** і зразу повідав усьому світу - щоб усі знали також.
показати весь коментар
23.06.2024 06:30 Відповісти
Шмигаль зробив заяву в розріз дій і мислення величезного стратеха тисячоліття - Херпіду, про необхідність для України більше зброї, більше літаків та ***********. Бо пан Бубочка, який ставши героєм у мріях наріду 73%, відразу став називатися більше воєвничо- Боневтіком знав і все робив і покзував, що Україні потрібні асфальт, "95 квартал", єрмак і татаров і "какя разница". Як величезний стратех відвів війська з укріплень в чисте поле( щоб не зважали кацапам спокійно їхати), розмінував всі підходи до міст і територій півдня, особливо Маріуполя та всього Азовського моря, знищив ракетну програму і направив своїх дуполизів на опозицію і Порошенка, які криком кричали, що потрібно робити ракети, снаряди і виділяти кошти на армію. Діяв як величезний патріот "русского мира". Я не помилився 73%?
показати весь коментар
23.06.2024 06:54 Відповісти
Помилився. З тих 73 мін. 30 голосували проти пєтці шоколадного. Тому порохоботе закінчуй нести "пургу" . В 19 мавр, пєєтця, зробив свою справу і повинен був піти у небуття, а воно знову полізло і тим самим зробило все щоб недоросль прийшла до влади.
показати весь коментар
23.06.2024 07:04 Відповісти
Не виправдовуй свій невиправний і злочинний поступок у 2019 році Колян русак. 30% тупорилих голосували не проти "Петі шоколадного", а за свою смерть і знищення держви. Я дивуюся, як 5-й Президент вибив у Європи безвіз, асоціацію, санкції для ворога, допоміг отримати Томос для незалежної Автокефальної церкви, закріпити в Конституцію рух в ЄС і НАТО, "мовний закон", провести такі класні реформи як децентралізація, прозоро і заповнення електронних деклрацій чиновниками, а саме цінне - це відродження армії і ракетних програм при такій великій кількості в країні баранів 73%.
показати весь коментар
23.06.2024 07:26 Відповісти
Марний Ваш труд.Всі хто розумів,той і розуміє.Хто не розумів,для кого це пусті слова,той не зрозуміє.Віками так.Так і живемо
показати весь коментар
23.06.2024 07:44 Відповісти
Як в воду дивитесь, тільки те, що наповерхні, для вас не цікаве. Я рекомендував би вам знайти та подивитися останню пресконференцію на посаді керівника АП, покійного, вже нажаль, О. Зінченка. Дуже багато пізнавального можете отримати.
показати весь коментар
23.06.2024 10:35 Відповісти
Нагадай мені Толян порошистий, які оборонні заводи при петці шоколадному працювали у три зміни? І, як розквітла корупція, про що М. Помпео сказав, що він не розуміє за, що гинуть на сході, коли корупція роз'їдає Державу зсередини, немов рак. Турорилим та безмозговими тебе мати народила і тут уже ні добавити ні відняти. Особисто для мене, що пеця, що боневтік з одного кагалу, та одного поля ягоди, отруйні для України. А такі дятли, як ти, це їхній обслуговуючий персонал.
показати весь коментар
23.06.2024 09:40 Відповісти
А хто по Вашому нормальний???
показати весь коментар
23.06.2024 14:38 Відповісти
Питання, якщо чесно, дуже складне. В свій час Мао хотів догнати та перегнати Америку стрибком тигра, але стрибок не вийшов і Китай опинився в великій опі. Але прийшов Ден і сказав, що потрібно робити, хай хоч дуже маленький крок вперед кожен день. Разультат бачимо. Так і у нашому випадку з того гімна, що маємо потрібно вибирати те, що найменше воняє. Нове і нормальне незвідки само собою не візьмется, недоросль наглядний приклад. Особисто я вже впевнений, що коли б ми в 2014 вибрали ЮВТ, а не шоколадного наша історія пішла зовсім іншим шляхом. Я не є її прихильник, але надаю належне її освіті, довіду та професіоналізму. А в даний час також нікого більш сильнішого та знаного не бачу. Тільки не розповідайте мені
показати весь коментар
23.06.2024 18:20 Відповісти
Ага,Люля ще в 2014 вчила пірістать стриляти,ні один танк не повинен виїхати з боксу!!!
показати весь коментар
24.06.2024 08:48 Відповісти
Про Залужного. Він женераль, але не Кромвель, навіть не його тінь.
показати весь коментар
23.06.2024 18:21 Відповісти
А зебилы все перекидають зi своеi дурноi голови на здорову(нашу)... Зебиле, у тебе був шанс покопирсатися промiж 49 кандидатiв, ти ж таке недолуге, вибрало членограя, та й то, тупого, бо поялозити глупостями по фано, воно сплагiатило у фрикибразерс(переводится братья-дрочуны. В конце ролика конферансье брезгует с дрочунами ручкаться) ... Я бы на зебила подал в суд за воровство(плагиат).

https://youtu.be/zBVNq4Bfdfs Vidéo : Freaking Brothers (Piano)

https://youtu.be/zBVNq4Bfdfs Koreus

https://youtu.be/zBVNq4Bfdfs https://www.koreus.com › a...

21 окт. 2003 г. - Re: Freaky Brothers. 0. moi je di ke ya du trukage. -bNj-. Posté le: 25/11/2004 17:28 Mis à jour: 25/11/2004 17:28. #2. Je masterise ! Inscrit ...
показати весь коментар
23.06.2024 07:43 Відповісти
ну так !!! ще потім українців роблять винними - мало донатять, не хоч йти на фронт і тд.тп, а самі крадуть, зраджують, саботують де тільки можна, на на чому тільки можна ....



Victoria Joy 🇺🇦: Всі вже бачили що помічниця Колі-Каклєти Евеліна Андрієвська, яка вчора активно допомагала йому у Дніпрі проти бійця KRAKEN, давно вже внесена до бази «Миротворець». Залишу для історії трошки хронології.

✅ У 2015 році Евеліна Андрієвська поширювала фейки російської пропаганди та розповідала про "звірства" ЗСУ на Донбасі.

✅ У 2018 році Евеліна Андрієвська відвідувала тимчасово окупований Крим, щоб побувати на концерті свого кумира Григорія Лепса, який «вважає правильним все, що робить путін» і підтримував окупацію Криму та повномасштабне вторгнення росії в Україну.

✅ У 2023 ГУР МО Буданова нагородило Евеліну Андрієвську за видатні заслуги перед Україною.

Так працює зелена команда. Ну і кого ви зробили разом?

показати весь коментар
23.06.2024 07:57 Відповісти
Я думав, що Зе - прихильники зрозуміли, що вони впороли херню, коли голосували за шмарклю! Все що шмаркля обіцяв, вийшло навпаки, мав повернути народ назад в Україну, стало навпаки, втікають, хто як може, обіцяв закінчити війну, стало навпаки, обіцяв злодіїв посадити, стало навпаки, привів злодіїв. Все навпаки відбувається при шмарклі!
показати весь коментар
23.06.2024 07:56 Відповісти
Ні, бо зебільство - це діагноз розумової відсталості. Ці уїбани знищили країну своїм ідіотизмом, і навіть не здатні розуміти цього. Навіть після майже 3 років повномасштабної кривавої війни, навіть здихаючи під ракетами та сидячи без світла. Просто тупорилий скот.
показати весь коментар
23.06.2024 10:11 Відповісти
Дуже поважаю самокритику. Зрі в корінь, як казав Козьма Прутков. А корінь нашої проблеми не 2019, це наслідок, а причина сталася в 2014 році, саме тоді " тупий народ", забувся, що собою являє пеця шоколадний і зробив демократичний вибір за який ми сьогодні отримуємо розплату.
показати весь коментар
23.06.2024 18:27 Відповісти
До Мйдану тут по місту
Цокот копит чуть...
Воєвничо, а не смішно,
Сметуни вже йдуть???
То, від страху вівців зубки
Здійснюють той гул
Не вилазять з кошар, будки
Навіть звуків нуль!!!
Бо мільйони їх в Європу,
Поскакали вмить
Їнші всі сховли дупу,
А нам кров тут лить!!!
показати весь коментар
23.06.2024 07:20 Відповісти
Я поет, звати Незнайка, від мене вам балалайка.
показати весь коментар
23.06.2024 18:30 Відповісти
Скільки можна вимагати, пора самим бдувати крилаті , балістичні ракети, чи на південмаші не залишились фахівці?
показати весь коментар
23.06.2024 07:49 Відповісти
Ну ти бачив? Без шмигаля ми б і не знали...
показати весь коментар
23.06.2024 07:51 Відповісти
...а ще нам треба яйця по 17 гривень .
показати весь коментар
23.06.2024 08:08 Відповісти
А ОСНОВНЕ ? Набагато більше чесних, професійних, порядних чиновників.
показати весь коментар
23.06.2024 08:33 Відповісти
І? Що було для цього зроблено за роки війни ? А тому числі Шмигалем?
показати весь коментар
23.06.2024 08:44 Відповісти
Про те, що "Україні потрібно більше зброї, більше літаків та ***********" треба було думати у 90-х роках, а не зараз.
показати весь коментар
23.06.2024 09:12 Відповісти
А чому він не пише, що потрібно дозволити бити будь-якою зброєю по касапським в/ч навіть на їх території на упередження обстрілів?
показати весь коментар
23.06.2024 09:50 Відповісти
«Перемога на полі бою не дасть Україні стати частиною Росії», - сказав Блінкен. «Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію».
показати весь коментар
23.06.2024 09:55 Відповісти
Скільки зброї,літаків ,ППО для захисту України і її народу закатали "зелені прорашистські слуги" в дороги , по головних напрямках рашистського наступу ?
показати весь коментар
23.06.2024 10:08 Відповісти
Зелені брехливі підараси, єдине на що здатні клянчить у світу "дай дай,дай!" Та розкрадати усі гроші. Тварюки абсолютно нічого не роблять для країни, в них армія трусами не забезпечена!
показати весь коментар
23.06.2024 10:13 Відповісти
А шмуклєр все краде і краде...
показати весь коментар
23.06.2024 10:33 Відповісти
Пісатєль дєніс шмигаль написав для нас, тупих пересічних, чого нам не вистачає у війні з кацапнею. Цікаво, де буратінка видрав цього "розумного" та "патріотичного" прем'єра? Чувак працює у фейсбуці та роз'їжджає по закордонах з протягнутою рукою. Талановитий у нас "прем'єр-міністр"...
Така промосковська пізд*братія на чолі з гетманцевим вбиває нашу економіку не гірше за кацапню на фронті наших хлопців у шанцях.
показати весь коментар
23.06.2024 10:34 Відповісти
Третій рік активної фази війни, і Шмигун почав щось здогадуватись.
показати весь коментар
23.06.2024 10:52 Відповісти
Шмигаль, прямо «розійшовся» у викритті фактів бездіяльності приблуд95, після 21 травня!
Зеленського і ОПУ з ВРУ та ГПУ, прямо носом тикає в лайно, яке вони розвели з 2019 року щодо блокування вжиття Урядами, ДІЄВИХ ЗАХОДІВ із забезпечення обороноздатності України!! За невиконання ними ДОЗу, взагалі ціла Готова Кримінальна справа!
ДБР та СБУ, вимушені хоть якось діяти, на його ВИКРИТТЯ!
Слава Україні!
показати весь коментар
23.06.2024 10:59 Відповісти
"Шмыгаль после удара РФ по Харькову: Украине нужно больше оружия, больше самолетов и боеприпасов " - ДОЛБОДЯТЕЛ, так вы сами ОТКАЗАЛИСЬ требовать от Байдена выполнения ЗАКОНА Конгресса о Ленд Лизе в мае 2022 !!!
Говорили, нам и так всё дадут".
Вот, "дали". Теперь нытьё : "дайте ...дайте ..дайте ".
показати весь коментар
23.06.2024 11:05 Відповісти
Тут таких тоже большинство
Которые объясняли почему лендлиз не нужен, и достаточно "шары"

Одно из их объяснений, но ведь за лендлиз надо будет платить.
Справочно:
согласно https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf справки Конгресса , США ожидают получить от Украины 0$ за лендлиз
Возврат уцелевшего лендлиза и возможные расчеты через 50 лет

Итог:
Теперь просьбы дайте ПВО
Уже даже согласны в "рент", т.е. по сути лендлиз
Но никто не дает

Справочно, от момента окончания лендлиза 1 октября 2023, все союзники предоставили ПВО:
Гепарды 5шт
ИРИС-Т 8шт
Патриот 1шт
Skynex 2шт

Из 50+ стран Рамштайна, за 9 месяцев все это ПВО предоставила Германия
стоимость батареи Ирист-Т (3 пусковые) - 140млн евро
т..е все это ПВО стоит примерно 1млрд
но убытков пока ожидали ПВО - нанесено намного больше
Трипольская ТЕЦ - 7+ лет восстановления и под 1млрд$ стоимость

Явно лендлиз обошелся бы значительно дешевле, чем восстанавливать инфраструктуру
СССР в нынешних ценах заплатил за весь лендлиз около 10млрд, получишви весь спектр вооружений, который измерялся десятками тысяч и более

Украина, получает не десятки тысяч, а просто десятки, иногда пару сотен, или просто единичные экземляры
например 31 танк абрамс, 1 патриот от сша, и т.п.
показати весь коментар
23.06.2024 16:09 Відповісти
Тьфу.
показати весь коментар
23.06.2024 11:21 Відповісти
Україні потрібно менше Шмигалєй і більше Залужних.
показати весь коментар
23.06.2024 12:35 Відповісти
 
 