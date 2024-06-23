Шмигаль після удару РФ по Харкову: Україні потрібно більше зброї, більше літаків та боєприпасів

Україні потрібно більше зброї, літаків і боєприпасів, щоб атаки на мирні міста стали неможливими.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Харків сьогодні знову зазнав жорстокої атаки з боку росії. Удар керованими авіабомбами по житловому будинку в центрі міста. Є загиблі та поранені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Харкову: Кількість постраждалих збільшилася до 54, серед них троє дітей віком 12, 13 та 17 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Рятувальники працюють на місці влучання. Розбирають завали, надають допомогу постраждалим.

Партнери можуть допомогти зупинити цей терор. Україні потрібно більше зброї, більше літаків та боєприпасів. Аби унеможливити подібні атаки на мирні українські міста", - заявив Шмигаль.