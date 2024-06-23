УКР
Постачання Росією високоточної зброї КНДР не залишить перешкод для допомоги Сеулу Україні, - радник з нацбезпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин

Радник з нацбезпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин

Південна Корея не матиме перешкод для допомоги Україні, якщо Росія надасть Північній Кореї високоточну зброю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це заявив радник з питань нацбезпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин.

Він зауважив, що рішення Сеулу про надання зброї Україні залежить від того, як розвиватиметься військова співпраця Росії з Північною Кореєю.

"Я хотів би наголосити, що все залежить від того, що зробить Росія. Чи залишиться для нас "червона лінія", якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?" - сказав Чан Хо Чжин.

Південна Корея на Глобальному саміті миру висловила готовність продовжувати допомогу Україні

Таке зауваження означає, що Південна Корея може надати Україні летальну зброю, якщо Росія перетне лінію.

Крім того, Чан Хо Чжин заявив, що Росія має докласти зусиль для поліпшення двосторонніх відносин.

"Якщо вони хочуть відновити і просунути корейсько-російські відносини вперед, я хотів би ще раз повторити, що російська сторона повинна добре подумати", - сказав він.

У Держдепі вважають зближення РФ та КНДР ознакою невдач Путіна у війні проти України

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Південна Корея перегляне питання постачання зброї в Україну. Це сталося після того, як РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство.

За даними південнокорейських ЗМІ, Україні можуть поставити системи ППО.

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін назвав плани Південної Кореї щодо поставки зброї Україні "дуже великою помилкою".

КНДР (1301) росія (67271) Південна Корея (472)
Топ коментарі
+18
Російська сторона може думати тільки сракою,а ще понти їх нє все.
показати весь коментар
23.06.2024 09:56 Відповісти
+16
а ви всі такі прості, без власних розвідданих, досі не знаєте, що касапи вже давно діляться з Ином своєю високоточною зброєю...
показати весь коментар
23.06.2024 10:05 Відповісти
+11
Очередная коричневая линия?
показати весь коментар
23.06.2024 10:05 Відповісти
Російська сторона може думати тільки сракою,а ще понти їх нє все.
показати весь коментар
23.06.2024 09:56 Відповісти
А ві дакажітє.
показати весь коментар
23.06.2024 10:04 Відповісти
Очередная коричневая линия?
показати весь коментар
23.06.2024 10:05 Відповісти
Мова йде про ВИСОКОТОЧНУ зброю від Сеула до України - РАКЕТИ.
Все інше Сеул постачає
показати весь коментар
23.06.2024 14:01 Відповісти
Так це ж було вже!
показати весь коментар
23.06.2024 14:36 Відповісти
Що ж тоді? Яка ваша думка?
показати весь коментар
23.06.2024 14:40 Відповісти
Вони чекають коли кндр офіційно передасть ракети,це вже буде останньою краплею
показати весь коментар
23.06.2024 15:38 Відповісти
а ви всі такі прості, без власних розвідданих, досі не знаєте, що касапи вже давно діляться з Ином своєю високоточною зброєю...
показати весь коментар
23.06.2024 10:05 Відповісти
Знову відмазки,знову соплежуйство.
показати весь коментар
23.06.2024 10:19 Відповісти
Давайте вже нам свої дрони та танки Хюндай
показати весь коментар
23.06.2024 10:13 Відповісти
Ще одні терористи за нашу кров хочуть свої питання вирішувати
показати весь коментар
23.06.2024 10:22 Відповісти
Пекельні борошна? Та це ж просто невимовна бентега!
показати весь коментар
23.06.2024 10:31 Відповісти
Вони вже поставили мільиони снарядів - поставте и ви - відмазки
показати весь коментар
23.06.2024 10:23 Відповісти
Вони вже давно поставляють
показати весь коментар
23.06.2024 10:56 Відповісти
Чим менше залишиться снарядів на півночі Кореї, тим півдню краще. Так що за це вони тільки вдячні рф.
показати весь коментар
23.06.2024 11:15 Відповісти
Корея точно випускає ракети потрібної нам дальності і не буде заперечувати
проти ударів по всій росії.
показати весь коментар
23.06.2024 11:30 Відповісти
Ну що, спитали дозволу у #уйла і потім засцяли? 🤡
показати весь коментар
23.06.2024 11:52 Відповісти
а до цього які були перешкоди?

замахали своїми договорняками
показати весь коментар
23.06.2024 12:01 Відповісти
Хай Південна Корея просто продовжує тихенько передавати Штатам гарматні набої зі своїх неміряних запасів - дядько Сем знає, що з ними робити, і ми теж.
показати весь коментар
23.06.2024 12:23 Відповісти
Меньше надо было ***** лизать жопу, тогда бы не было таких проблем.
показати весь коментар
23.06.2024 12:54 Відповісти
І на далі слідкують,передадуть якщо? Що ще треба,11 тисяч контейнерів зброї передав корейський диктатор на болота.Весь світ уважно слідку,тільки знати за чим?
показати весь коментар
23.06.2024 13:16 Відповісти
Пыня выпустил Чжина из бутылки!
показати весь коментар
23.06.2024 13:17 Відповісти
Лялякать, не мішки таскать. Зробіть а потім говоріть.
показати весь коментар
23.06.2024 14:21 Відповісти
Тут корейці або інформаційно прикривають свої дії, або гальмують на всю голову. Бо у московитів нічим розплачуватись за вже поставлені мільйони ракет та снарядів окрім ракетних та ядерних технодогій. Тобто погрози південних корейців виглядають дивно...,
показати весь коментар
23.06.2024 17:34 Відповісти
Друзі з Республіки Корея. Невже ви вважаєте, що від нападу підтримуваної кацапами червоної мерзоти на вашу країну стримує те, що ви не поставляєте зброю до України?

Це величезна омана. Давайте нам зброю щоб знищити кацапію. Коли кацапії не стане, червонодупі з півночі забудуть про напад на вас.
показати весь коментар
23.06.2024 17:48 Відповісти
Кацапы не поняли весь смысл фразы: "восток - дело тонкое", а азия - это вообще отдельная история. Ким Жир Трест - подумал: "зачем тратиться на утилизацию некондиционных боеприпасов, когда их можно выгодно продать северному лоху; деньги сэкономил, еще и заработал, политические плюшки получил и т.д.". А лох и купился на якобы "боеприпасы", которые взрываются через раз, не там где надо и т.д.
Вангую, когда ким чен хер сплавит заржавевшее гавно, и освободит склады под новые партии боеприпасов, его "дружбе" с хйлом внезапно придет "холодец".
показати весь коментар
24.06.2024 00:34 Відповісти
Тобто він хоче, щоб ***** відкликало свій підпис під угодою з ином? Мда... Наївні... Він не просто високточну зброю пухляку передасть - він ще йому технології виробництва атомних підводних човнів подарує, літаками забезпечить ********* та навчить в космос запускати супутники-шпигуни. А ви все будет чекати...
показати весь коментар
24.06.2024 06:25 Відповісти
 
 