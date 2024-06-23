Постачання Росією високоточної зброї КНДР не залишить перешкод для допомоги Сеулу Україні, - радник з нацбезпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин

Південна Корея не матиме перешкод для допомоги Україні, якщо Росія надасть Північній Кореї високоточну зброю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це заявив радник з питань нацбезпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин.

Він зауважив, що рішення Сеулу про надання зброї Україні залежить від того, як розвиватиметься військова співпраця Росії з Північною Кореєю.

"Я хотів би наголосити, що все залежить від того, що зробить Росія. Чи залишиться для нас "червона лінія", якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?" - сказав Чан Хо Чжин.

Таке зауваження означає, що Південна Корея може надати Україні летальну зброю, якщо Росія перетне лінію.

Крім того, Чан Хо Чжин заявив, що Росія має докласти зусиль для поліпшення двосторонніх відносин.

"Якщо вони хочуть відновити і просунути корейсько-російські відносини вперед, я хотів би ще раз повторити, що російська сторона повинна добре подумати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Південна Корея перегляне питання постачання зброї в Україну. Це сталося після того, як РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство.

За даними південнокорейських ЗМІ, Україні можуть поставити системи ППО.

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін назвав плани Південної Кореї щодо поставки зброї Україні "дуже великою помилкою".