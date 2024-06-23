РФ може скоротити час ухвалення рішення щодо застосування ядерної зброї, - депутат Держдуми Картаполов

У Росії заявили, що можуть скоротити час ухвалення рішення щодо застосування ядерної зброї, передбачений офіційною доктриною, якщо Москва вважатиме, що загрози зростають.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив голова комітету оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов.

Так, Картаполов сказав, що якщо загрози зростуть, то час ухвалення рішення про застосування ядерної зброї може бути змінено.

"Якщо ми бачимо, що виклики і загрози зростають, це означає, що ми можемо щось виправити в (доктрині) щодо термінів застосування ядерної зброї і рішення про це застосування", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо армія РФ буде розгромлена в Україні, - секретар РНБО Литвиненко

Як зазначається, війна в Україні спровокувала найбільше протистояння між Росією та Заходом після Кубинської кризи 1962 року. Російський диктатор Володимир Путін минулого місяця заявив, що Росія може змінити свою офіційну ядерну доктрину та умови, за яких така зброя може бути використана.

Однак Картаполов додав, що говорити про конкретні зміни ядерної доктрини поки рано.

Ядерна доктрина Росії до 2020 року визначає, за яких умов президент може розглядати можливість використання ядерної зброї: загалом як відповідь на напад із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового знищення або звичайної зброї, "коли під загрозою стоїть саме існування держави".

Також читайте: G7 застерегла Росію від використання ядерної зброї: Це матиме серйозні наслідки

Нагадаємо, раніше глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що Росія може тримати в Калінінградській області близько 100 ядерних боєголовок