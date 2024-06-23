УКР
10 521 84

РФ може скоротити час ухвалення рішення щодо застосування ядерної зброї, - депутат Держдуми Картаполов

Ядерна зброя

У Росії заявили, що можуть скоротити час ухвалення рішення щодо застосування ядерної зброї, передбачений офіційною доктриною, якщо Москва вважатиме, що загрози зростають.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив голова комітету оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов.

Так, Картаполов сказав, що якщо загрози зростуть, то час ухвалення рішення про застосування ядерної зброї може бути змінено.

"Якщо ми бачимо, що виклики і загрози зростають, це означає, що ми можемо щось виправити в (доктрині) щодо термінів застосування ядерної зброї і рішення про це застосування", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо армія РФ буде розгромлена в Україні, - секретар РНБО Литвиненко

Як зазначається, війна в Україні спровокувала найбільше протистояння між Росією та Заходом після Кубинської кризи 1962 року. Російський диктатор Володимир Путін минулого місяця заявив, що Росія може змінити свою офіційну ядерну доктрину та умови, за яких така зброя може бути використана.

Однак Картаполов додав, що говорити про конкретні зміни ядерної доктрини поки рано.

Ядерна доктрина Росії до 2020 року визначає, за яких умов президент може розглядати можливість використання ядерної зброї: загалом як відповідь на напад із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового знищення або звичайної зброї, "коли під загрозою стоїть саме існування держави".

Також читайте: G7 застерегла Росію від використання ядерної зброї: Це матиме серйозні наслідки

Нагадаємо, раніше глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що Росія може тримати в Калінінградській області близько 100 ядерних боєголовок

росія (67271) ядерна зброя (1206)
+32
показати весь коментар
23.06.2024 15:00 Відповісти
+22
показати весь коментар
23.06.2024 15:02 Відповісти
+21
Скоріше здохнуть. Теж варіант.
показати весь коментар
23.06.2024 14:55 Відповісти
******* вже по собі,вам же хочеться (жека пердьожин).
показати весь коментар
23.06.2024 14:51 Відповісти
золотые слова - готовяться взорвать ядерную бомбу над сибирью, как просила симанян
показати весь коментар
23.06.2024 15:00 Відповісти
а це ще один доказ того, що ху йло не в морозильнику. шо там постійно трандів хєнєрал? шо одним із доказів того, шо ху йло в морозильнику є те, що васіліч (патрушев) не розкидаються ядерними погрозами як це любило робити ху йло. і що ми чуємо останнім часом? іде постійне брязкання ядерною палкою.
показати весь коментар
23.06.2024 15:56 Відповісти
секті вічно живого *****.привіт
показати весь коментар
23.06.2024 16:55 Відповісти
привіт-привіт. тільки сектант тут ти, а не я. мені вупше покуй здохло те куйло чи живе. чому? бо там в кремлі/навколо кремля вони всі такі як і те ху йло. а чого вони такі? та тому що там насілєніє в своїй більшості хоче у владі таких як те ху йло. вони ще до сих пір на сраліна моляться і на члєніна.. а як здохне ху йло, то вони будуть молитися і на ху йла. так що так, ху йло там буде для них вічно жити. як і члєнін.
показати весь коментар
23.06.2024 17:21 Відповісти
ти там казав про доказ але ніякого доказу не довів
показати весь коментар
23.06.2024 17:30 Відповісти
доказ чого? шо ху йло живе? ) ну а які є докази того, шо воно не живе? )) а якщо ти віриш хєнєралу у його версію про холодильник, то так само можна і вірити в те, що хєнєрал говорив не раз про те, що практично вже нема бряцань ядерною бімбою і це є підтвердженням того, що ху йло таки мертве. бо тільки живе ху йло любило бряцати ядерною бімбою, а платнонич/васіліч цього не роблять. казав ж таке хєнєрал? казав. і не раз. і що ми бачимо останнім часом? знову бряцання ядерною бімбою і вже від самого васіліча. значить.. значить, що десь хєнєрал піздить. і оці останні бряцання ядерною бімбою від васіліча по суті знівелювали версію хєнєрала про холодільник. бо якби справді був холодильник, то не було би зараз тих бряцань ядеркою. а вони є насправді.
показати весь коментар
23.06.2024 18:27 Відповісти
Це не бряцання а імітація бряцання.
показати весь коментар
23.06.2024 19:56 Відповісти
та точно таке саме бряцання було і за ху йла..
показати весь коментар
23.06.2024 20:58 Відповісти
Для чого писати такі дурні простирадла.вчись формулювати думки коротко і по суті.докази що фуйло здохло я тобі писав раніше і зараз є підтвердження: сформовано госсовет на перші ролі висуваються мантуров та молодший патрушев,старший патрушев смотрящій за двійником повзуча націоналізація.так що хенерал тут тільки ти.
показати весь коментар
23.06.2024 20:01 Відповісти
не писав ти ніяких доказів. бо їх не існує. вся ця маячня з ютуба - це не докази. ) госсовєт діє там уже багато років. так що це не доказ. і націоналізація теж не доказ. бо її нема. ) кадрові перестановки в уряді - це просто кадрові перестановки. так само як і звільнення генералів. бесєду ху йло мало звільнити ще 26.02.22. а наважилось звільнити тільки на днях. та й то приводом для звільнення була просто відставка, бо вже старий і пора на пенсію. було би те ху йло здохше, то зараз би так не рухали вгору його дочок у різні міністерства. так само як і двоюрідну сестру ху йла цівільову чи як там її, яка стоїть на чолі ще однієї вежі кремля.. а патрушева уже списали. як старого, так і малого. так як і шойгу списали. на пенсію. зараз рулить все більше крило чемезов+корольов+бортніков. мантуров головний кандидат в прем'єри.
показати весь коментар
23.06.2024 21:12 Відповісти
Для дурнів звичайно не існує ніяких доказів.і сперечатися з ними марна справа.
показати весь коментар
23.06.2024 22:44 Відповісти
ти серйозно віриш в те, що ху йло зараз в морозильнику?
показати весь коментар
23.06.2024 22:58 Відповісти
Я вірю своїм очам.те що всім показують- фсбешне опудало.характер та темперамент не ті.і не важливо де оригінал в холодильнику,морозилці,землі чи десь ще.
показати весь коментар
23.06.2024 23:03 Відповісти
я й кажу - свідок секти морозильника.
показати весь коментар
23.06.2024 23:33 Відповісти
Спілкування закінчено,всі твої висери в спамі.
показати весь коментар
23.06.2024 23:41 Відповісти
не хочеш мене запитати чи вірю я у те, що ху йло здохло 26.10.23? )
показати весь коментар
23.06.2024 23:46 Відповісти
а я тобі все одно відповім: мені пофіг живе те ху йло чи в морозильнику воно. тільки тоді повірю що його нема, коли кацапи виведуть з України своїх орків. а тратити час на дослідження темпераменту, характеру, зросту, голосу, тембру, кількості волосся на голові та інших "інсайдів" від соловья і гєнєрала, як це робиш ти, то просто дурня.
показати весь коментар
24.06.2024 14:02 Відповісти
Скоріше здохнуть. Теж варіант.
показати весь коментар
23.06.2024 14:55 Відповісти
Так а шо - вундервафля у вигляді фабів/кабів вже не працює? Єдрьону бомбу треба?
показати весь коментар
23.06.2024 14:56 Відповісти
Так ж кортить їм земну кульку знищити!! Зомбаки довбанські..
показати весь коментар
23.06.2024 14:56 Відповісти
БУ бу бу бу бу бу "МІ ВАЖНІЕ" "Очень і Очень" "Бойтесь нас"
показати весь коментар
23.06.2024 14:58 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 15:00 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 15:02 Відповісти
За воспитательной работой
показати весь коментар
23.06.2024 15:15 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 15:57 Відповісти
Де самольоти ***.
показати весь коментар
23.06.2024 15:00 Відповісти
Щоо??
показати весь коментар
23.06.2024 15:25 Відповісти
Ядерна зброя вже не врятує кацапське бидло!
показати весь коментар
23.06.2024 15:00 Відповісти
Та московія по тихому бз * ить під себе ,вона скоротить ,то і превентівно скоротиться час на відповідь від США та НАТО ...вже ніхто ризикувати не буде ,хліб треба зберегти для світу
показати весь коментар
23.06.2024 15:01 Відповісти
Росія як ексгібіціонист. Трясе ядерним **** з розкритого плащу. І це все, що вона може. Бо вже не стоїть .
показати весь коментар
23.06.2024 15:02 Відповісти
Ну то давайте, жахніть, запустіть механізм знищення мордору.
показати весь коментар
23.06.2024 15:02 Відповісти
скоротити час ухвалення рішення щодо застосування ядерної зброї, означає не що інше, як скоротити час отримання адекватної відповіді із застосуванням все тієї ж ядерної зброї
показати весь коментар
23.06.2024 15:03 Відповісти
Всєм баяцца А сумно те,що західні сцикуни ведуться на це фуфло. І кацапня це знає.
показати весь коментар
23.06.2024 15:03 Відповісти
Угу, там ще питання - воно в них взагалі в якому стані?? Може вже розібрали на металобрухт, й шахти ото стоять як надувні танки. Або може при запуску на місці і тойво..
показати весь коментар
23.06.2024 15:07 Відповісти
Треба готуватися до гіршого. Росатом працює, рос-ракети теж літають. Швидше за все і ядерна зброя в робочому стані.
показати весь коментар
23.06.2024 16:06 Відповісти
боятся кацапам нада . у них АЭС досягаемые нашими ракетами
показати весь коментар
23.06.2024 15:08 Відповісти
оно им нада ?
показати весь коментар
23.06.2024 15:09 Відповісти
Ніхто їх уже не боїться, ЗСУ розвіяли всі міфи: і про "другу армію світу" і про "анало говнети" ...
показати весь коментар
23.06.2024 15:27 Відповісти
Надоїло жити - прискорюйте!
показати весь коментар
23.06.2024 15:10 Відповісти
Всі ці погрози не більше ніж порожні понти гопника ...
показати весь коментар
23.06.2024 15:34 Відповісти
Але про вмяк випадок превентивних 10 мегатон по москвабаду б не завадило
показати весь коментар
23.06.2024 15:53 Відповісти
Всяк
показати весь коментар
23.06.2024 15:57 Відповісти
значить, дуже добре з'їздив до пухляша.
азіати, дружно, послали нахєр!
знову, ядерною єлдою махає.
хоча дивно, що не сцарь всєх ємєль, це робить, і не його міньйон, ведмєдєв.
показати весь коментар
23.06.2024 15:13 Відповісти
Московита слухати або читати, себе неповажати!!
Прикладів цього, тільки у 20-21 столітті, достатньо!!
Але по мережі, московське лайно, зашумувало, як після дріжджів у вигрібній ямі!!! Співпадіння …
Дотримуймося ІнформГігієни, щоб не було діареї, як у рашистів!
Слава Україні!
показати весь коментар
23.06.2024 15:20 Відповісти
Героям слава!!

Москальня дурнувата , запамʼятайте , що відповідь
не забариться , тому що і вас , в першу чергу ,
бахнуть ядерним ударом ‼️
показати весь коментар
23.06.2024 15:32 Відповісти
В українській мові немає слова "спів_падіння".

Я вже кілька разів Вам зауважував, але Ви продовжуєте писати його майже у кожному коментарі.

Не забувайте, що коментарі тут читають десятки тисяч людей!!
показати весь коментар
23.06.2024 16:02 Відповісти
Як на то, буде ваша ласка, у подальшому, читайте не співпадіння, а просто, - збіг. Буду вдячним
Борімося, переможемо рашистів!
показати весь коментар
23.06.2024 16:20 Відповісти
Гопники "гнуть пальці", а раптом "лохи" злякаються ...
показати весь коментар
23.06.2024 15:22 Відповісти
https://t.me/voynareal/92265 Відеопідтвердження вдалого та чіткого влучання української 🚀 по пункту управління мотострілецького полку в населеному пункті Нехотіївка, Бєлгородської області
показати весь коментар
23.06.2024 15:22 Відповісти
знатный получился бабах
показати весь коментар
23.06.2024 15:25 Відповісти
😳На китайське село прилетіли уламки космічної ракети, - Spacenews.
показати весь коментар
23.06.2024 15:26 Відповісти
Відео токсичного пістєца: https://*****.com/7782884695/OkcOK13BW
показати весь коментар
23.06.2024 16:08 Відповісти
Північні корейці, як піонери у космосі…. Бавляться ракетами від рашистів…
показати весь коментар
23.06.2024 16:23 Відповісти
держите меня семеро, щас в.бу
показати весь коментар
23.06.2024 15:26 Відповісти
Та сідайте вже голою дупою на їжака.
показати весь коментар
23.06.2024 15:32 Відповісти
"Не лякай інших - і сам не будеш бояться ..."
показати весь коментар
23.06.2024 15:34 Відповісти
Що вони там скоротять? Що вони там застосують?
Хай спочатку подивляться, що в них лишилося від їхнього ППО та на що воно здатне. Точніше, чи здатне воно хоч щось перехопити. Я вже не кажу про балістику.
Лякають вони. Самим їм не лячно, що удар у відповідь або на випередження вони пропустять повністю?
До речі, а де сувора фраза: "Ето нє блєф"?
показати весь коментар
23.06.2024 15:38 Відповісти
Ну, вони мабуть думають, що попадуть в рай з 72 незайманими гуріями. Напевне дурь таліби завезли свіженьку.
показати весь коментар
23.06.2024 15:45 Відповісти
Рашистсике твари, так примените! Вы все сдохнете и Мир очистится, но выжившие всегда будут помнить, кто нанес первый удар и вычистят вас, как смертельно опасный вирус на Земле.
показати весь коментар
23.06.2024 15:46 Відповісти
"Тримайте мене семеро!"
показати весь коментар
23.06.2024 15:46 Відповісти
Якби відповідь - то да а напад коли шибануло тоді и ударили
показати весь коментар
23.06.2024 15:48 Відповісти
Та хоч гонки скачіть, а летить ракета з ядерною боєголовкою у мАскву та піцер - 3 хвилини!
Лише три хвилини і немає московських та пітерських болот разом з бидломасою кацапською, смердючою.
показати весь коментар
23.06.2024 15:48 Відповісти
В москвабаді і навколо проживає кожне 4 кацапло.І там все страшно централізоване,тому якщо щось станеться,мордор просто здохне
показати весь коментар
23.06.2024 15:56 Відповісти
Систе́ма «Пери́метр» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос . Система «Периметр», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 Індекс ГРАУ - 15Э601, в країнах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО відома як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Dead Hand, в перекладі «Мертва рука») - комплекс автоматичного управління масованим ядерним ударом, що буде завданий у відповідь агресору. Комплекс створений в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР в розпал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 холодної війни в 1970-і роки. Призначений для гарантованого доведення бойових наказів від вищих ланок управління (Генштаб ЗС СРСР, Управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) РВСП ) до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82 командних пунктів та окремих пускових установок стратегічних ракет, що стоять на бойовому чергуванні, у разі надзвичайного стану, коли лінії зв'язку можуть бути пошкоджені.
показати весь коментар
23.06.2024 16:27 Відповісти
Ну то таке, незадолго до того, как такой наказ поступит на кп, начальнику и всем офицерам этого кп придет по электронной почте письмо, в котором будет подробно изложены все последствия, которые их ожидают после окончания войны, в том счастливом случае, если они каким-то чудом выживут. Последствия довольно серьезные - пожизненное заключение получат только низовые исполнители, все кто выше - петелька.
показати весь коментар
23.06.2024 20:15 Відповісти
Людей лякають якимось судовим процесом після ядерної війни? Смішно, згоден. Ха-ха-ха.
показати весь коментар
23.06.2024 21:04 Відповісти
Мрії відрубаної голови.Основна маса офіцерів не виконає розпорядження,купа ракет не вилетять,впадуть,ще щось станеться.Це ж росія.Інші ПУ будуть знищені,якщо вони тільки смикнуться до запуску.Те що вилетить,те знищать
показати весь коментар
23.06.2024 21:55 Відповісти
Ви нагадали мені коментаторів до 24 лютого 2022 року. Так, можливо все так і буде. А може і ні. Я б не перевіряв.
показати весь коментар
23.06.2024 21:58 Відповісти
Довбодятлам нема спокою. Така величезна країна, стільки корисних копалин, безмежні можливості! Сидіть суки, як нормальні люди і розбудовуйте рай на своїй землі. Так ні ж, тварюки, самі не живуть і іншим не дають.
показати весь коментар
23.06.2024 15:58 Відповісти
Ото ви, пані, правду кажете. На рахунок тварюк. Згоден з Вами на всі 100 відсотків!
показати весь коментар
23.06.2024 21:27 Відповісти
Їм ще ніхто вголос не пообіцяв, що атвєточка - це ядєрний пєпєл на місці Москви і Лєнінґрада.
показати весь коментар
23.06.2024 15:59 Відповісти
им давно все пообещали, тому все эти высеры - для внутреннего потребления кацапским стадом.
показати весь коментар
23.06.2024 20:16 Відповісти
Маасквічі і лєнінґрадцы про це не чули, тому і бикують.
показати весь коментар
23.06.2024 21:30 Відповісти
останній аргумент )(уйла-ядерний удар
показати весь коментар
23.06.2024 16:00 Відповісти
«окупанти прінялі закон, соґласно коротому, будут нажимать на кнопку с большим замахом і їщьо боліє суровим іпалам».

Якими ж нікчемними виглядають ці спроби когось налякати і коричневі лінії на трусах.
показати весь коментар
23.06.2024 16:12 Відповісти
Прутін, знову за оті лінії взявся, ох і смердючі ж вони….
Чи його харчують, отого воєнного злочинця??
показати весь коментар
23.06.2024 16:25 Відповісти
А як вони впізнають де вона, та загроза, зараз знаходиться, в Геленджике, в кремлі, чи з верблюдоводом шкуругетовічем, біля костра, друг на друзі стрибають?
показати весь коментар
23.06.2024 16:27 Відповісти
Волобуев, вот вам меч...
показати весь коментар
23.06.2024 16:47 Відповісти
- Роспропаганда казала, що начебто Чорне море викопали укри, - то це брехня була?
- Про Чорне море? - Та звісно то брехня про Чорне - тільки московське і ленінградське.
показати весь коментар
24.06.2024 02:05 Відповісти
 
 