РФ може скоротити час ухвалення рішення щодо застосування ядерної зброї, - депутат Держдуми Картаполов
У Росії заявили, що можуть скоротити час ухвалення рішення щодо застосування ядерної зброї, передбачений офіційною доктриною, якщо Москва вважатиме, що загрози зростають.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив голова комітету оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов.
Так, Картаполов сказав, що якщо загрози зростуть, то час ухвалення рішення про застосування ядерної зброї може бути змінено.
"Якщо ми бачимо, що виклики і загрози зростають, це означає, що ми можемо щось виправити в (доктрині) щодо термінів застосування ядерної зброї і рішення про це застосування", - заявив він.
Як зазначається, війна в Україні спровокувала найбільше протистояння між Росією та Заходом після Кубинської кризи 1962 року. Російський диктатор Володимир Путін минулого місяця заявив, що Росія може змінити свою офіційну ядерну доктрину та умови, за яких така зброя може бути використана.
Однак Картаполов додав, що говорити про конкретні зміни ядерної доктрини поки рано.
Ядерна доктрина Росії до 2020 року визначає, за яких умов президент може розглядати можливість використання ядерної зброї: загалом як відповідь на напад із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового знищення або звичайної зброї, "коли під загрозою стоїть саме існування держави".
Нагадаємо, раніше глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що Росія може тримати в Калінінградській області близько 100 ядерних боєголовок
азіати, дружно, послали нахєр!
знову, ядерною єлдою махає.
хоча дивно, що не сцарь всєх ємєль, це робить, і не його міньйон, ведмєдєв.
Прикладів цього, тільки у 20-21 столітті, достатньо!!
Але по мережі, московське лайно, зашумувало, як після дріжджів у вигрібній ямі!!! Співпадіння …
Дотримуймося ІнформГігієни, щоб не було діареї, як у рашистів!
Слава Україні!
Москальня дурнувата , запамʼятайте , що відповідь
не забариться , тому що і вас , в першу чергу ,
бахнуть ядерним ударом ‼️
Я вже кілька разів Вам зауважував, але Ви продовжуєте писати його майже у кожному коментарі.
Не забувайте, що коментарі тут читають десятки тисяч людей!!
Борімося, переможемо рашистів!
Хай спочатку подивляться, що в них лишилося від їхнього ППО та на що воно здатне. Точніше, чи здатне воно хоч щось перехопити. Я вже не кажу про балістику.
Лякають вони. Самим їм не лячно, що удар у відповідь або на випередження вони пропустять повністю?
До речі, а де сувора фраза: "Ето нє блєф"?
Лише три хвилини і немає московських та пітерських болот разом з бидломасою кацапською, смердючою.
Якими ж нікчемними виглядають ці спроби когось налякати і коричневі лінії на трусах.
Чи його харчують, отого воєнного злочинця??
- Про Чорне море? - Та звісно то брехня про Чорне - тільки московське і ленінградське.