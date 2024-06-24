УКР
РФ тримає у Чорному й Азовському морях 7 кораблів, 3 з них - ракетоносії. ІНФОГРАФІКА

Росія тримає у Чорному і Азовському морях три ракетоносії

Станом на ранок понеділка, 24 червня, в Чорному морі на чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". В Азовському морі ворог зберігає 2 ракетоносії.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, станом на 06:00 у Чорному морі перебуває один російський корабель-ракетоносій.

В Азовському морі тим часом на бойовому чергуванні перебувають 6 військових кораблів ворога, з яких два є носіями крилатих ракет "калібр". Загальний залп - до 16 ракет.

У Середземному морі ворог завів усі ракетоносії у райони базування. Там немає жодного ракетоносія.

Скільки суден в інтересах РФ здійснили прохід Керченською протокою? 

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

  • до Азовського моря – 7 суден, з них одне рухалося з протоки Босфор.

