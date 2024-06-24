ЄС розробив механізм, який дозволить обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України з використанням активів РФ, - Боррель

Європейський Союз розробив юридичний спосіб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України шляхом коштів, отриманих від заморожених російських активів цього року.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial TImes.

Він зазначив, що оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про розподіл доходів від заморожених активів Росії, вона "не повинна бути частиною рішення про те, як використовувати ці гроші".

Боррель зауважив, що цей обхідний шлях "складний, як і будь-яке правове рішення, але він працює".

Видання зазначає, що обхід вето Будапешта також може усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля "Великої сімки" щодо надання Києву кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів до грудня, який має бути виплачений з майбутніх надходжень - рішення, ухвалене лідерами на саміті в Італії на початку цього місяця.

Майже 200 млрд євро іммобілізовані в ЄС, переважно в Бельгії, і на початку цього року блок погодився використати прибуток, отриманий у лютому, на закупівлю зброї для України.

Угорщина вже давно виступає проти того, щоб ЄС колективно надавав військову підтримку Україні. Будапешт також блокує сім інших рішень, пов'язаних з озброєнням Києва, на суму близько 6,6 млрд євро.

Юридичний обхідний шлях обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС у понеділок, 24 червня, додає FT.

За словами посадовців, обізнаних з цим питанням, юридичного обходу для використання коштів ЄС, ймовірно, буде достатньо, щоб гарантувати виплату кредиту.