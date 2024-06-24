УКР
ЄС розробив механізм, який дозволить обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України з використанням активів РФ, - Боррель

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель

Європейський Союз розробив юридичний спосіб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України шляхом коштів, отриманих від заморожених російських активів цього року.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial TImes.

Він зазначив, що оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про розподіл доходів від заморожених активів Росії, вона "не повинна бути частиною рішення про те, як використовувати ці гроші".

Боррель зауважив, що цей обхідний шлях "складний, як і будь-яке правове рішення, але він працює".

Видання зазначає, що обхід вето Будапешта також може усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля "Великої сімки" щодо надання Києву кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів до грудня, який має бути виплачений з майбутніх надходжень - рішення, ухвалене лідерами на саміті в Італії на початку цього місяця.

Майже 200 млрд євро іммобілізовані в ЄС, переважно в Бельгії, і на початку цього року блок погодився використати прибуток, отриманий у лютому, на закупівлю зброї для України.

Угорщина вже давно виступає проти того, щоб ЄС колективно надавав військову підтримку Україні. Будапешт також блокує сім інших рішень, пов'язаних з озброєнням Києва, на суму близько 6,6 млрд євро.

Юридичний обхідний шлях обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС у понеділок, 24 червня, додає FT.

За словами посадовців, обізнаних з цим питанням, юридичного обходу для використання коштів ЄС, ймовірно, буде достатньо, щоб гарантувати виплату кредиту.

Угорщина (2429) зброя (7698) Євросоюз (14018) Боррель Жозеп (1075) заморожені активи (603)
+5
Наконец то додумались, а ведь как просто, послали на ... и тема закрыта
показати весь коментар
24.06.2024 09:22 Відповісти
+4
Який там механізм? Поводити орбану по губам та й все.
показати весь коментар
24.06.2024 09:24 Відповісти
+3
Маршала цьому опецьку не дали - не встигли, УПА подбала про це, підстрелила кабанчика.
Але стосовно мадярів - тут є згода, цим біосміттям гидували навіть німці...
показати весь коментар
24.06.2024 10:37 Відповісти
можуть якщо хочуть
показати весь коментар
24.06.2024 09:17 Відповісти
Наконец то додумались, а ведь как просто, послали на ... и тема закрыта
показати весь коментар
24.06.2024 09:22 Відповісти
цю мадярію потрібно гнати з ЕС !!!
показати весь коментар
24.06.2024 09:23 Відповісти
Який там механізм? Поводити орбану по губам та й все.
показати весь коментар
24.06.2024 09:24 Відповісти
Саме так. Привілегію просто вийти та десь випити каву він остаточно втратив.
показати весь коментар
24.06.2024 09:32 Відповісти
Пока не получиться, ему Ху..ло водит
показати весь коментар
24.06.2024 09:39 Відповісти
Демократія не має права лягати під диктаторів та політичних негідників. Досвід древніх Афін свідчить, що перемоги під керівництвом демократії змінюються на поразки, коли демократичні засади підмінюються диктаторськими принципами "демократичних лідерів". Європа ризикує, не даючи гідну відповідь черговому політичному негіднику, який топче демократичні основи своїми заявами та словесним поносом про демократію. І це у центрі Європи. Україна обрала собі подібного "Лідора" і вже йде шляхом древніх Афін до ...... загибелі. Українські прогресивні політики не ризикують знести цю дЄрмаківську ОПГ прикриваючись патріотичними словами про недопустимість ЗМІНИ ВЛАДИ (яка узурпувала злочинно владу в країні) в умовах війни. Негідники цим користуються для знищення демократії та навіть самої країни.
показати весь коментар
24.06.2024 09:46 Відповісти
Маршал Ватутин: "Венгров в плен не брать"
показати весь коментар
24.06.2024 10:09 Відповісти
Маршала цьому опецьку не дали - не встигли, УПА подбала про це, підстрелила кабанчика.
Але стосовно мадярів - тут є згода, цим біосміттям гидували навіть німці...
показати весь коментар
24.06.2024 10:37 Відповісти
Согласен со званием. УПА здесь не канает. К ней вопросов от поляков мало не покажется. Слава Украине
показати весь коментар
25.06.2024 09:59 Відповісти
Что значит УПА здесь не канает? Если не в курсе - читаем первоисточники как УПА хлопнула этого поросёнка-украиноненавистника. Мнение поляков по поводу УПА интересует украинцев настолько, насколько поляков интересует мнение украинцев об Армии Крайовой 🙄 Хотя если вспомнить исторические зашквары поляков, их историческую ненависть к украинцам, то вообще наSрать.😉
показати весь коментар
25.06.2024 16:40 Відповісти
Краще розробіть механізм виводу цієї країни зі складу ЄС. Вони давно мріють про засос із паРашею.
показати весь коментар
24.06.2024 10:43 Відповісти
 
 