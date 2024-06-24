Війська РФ вночі 22 червня запустили "Калібри" по Україні не з акваторії Азовського, а з Чорного моря, - ВМС

Російські загарбники у ніч на 22 червня здійснили пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного, а не Азовського моря, як повідомляли у ВМС ЗСУ раніше.

Про це в етері Радіо Свобода повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

Раніше речник ВМС зазначив, що ракети загарбники запустили з акваторії саме Азовського моря, і що це "поворотний момент" у війні.

За уточненою інформацією, в результаті проведення дорозвідки, все ж таки з’ясувалося, що це Чорне море. Цю інформацію завжди досить складно уточнювати. Звісно, що суспільство потребує її негайно. Але все одно, попри те, що вона публікується, вона уточнюється, бо нам важливо розуміти реальний розклад. І в результаті, все ж таки дійшли висновку, що це підводний човен", - сказав він.

Плетенчук зауважив, що "цей ракетоносій надалі перебуває у Чорному морі".

"Зараз він перебуває у Чорному морі, він порожній. І фактично сказати, що він патрулює важко, тому що патрулювати товщу води немає сенсу, він там просто перебуває. Найімовірніше, що його так само просто замінять. Тому що у них на ходу щонайменше три субмарини у Чорному морі. А з Азову один з носіїв вийшов вчора, зробив перехід в пункт базування Новоросійськ. Тобто, їх там зараз залишається два в Азовському морі", - додав речник ВМС ЗСУ.

Що передувало?

23 червня окупанти завдали ракетного удару по Київщині.

Унаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 35 приватних будинків, корпуси лікарні та низку адмінбудівель

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 червня російські військові застосували 16 ракет різних типів та 13 ударних безпілотників.

