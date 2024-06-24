УКР
95 окупантів, 32 одиниці озброєння та 3 пункти управління БпЛА росіян знищено за добу на півдні

На півдні за добу знищено 95 окупантів та 32 одиниці техніки росіян

Сили оборони півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби ліквідовано 95 окупантів.

Також  ЗСУ знищили 32 одиниці озброєння та військової техніки ворога, з них:

  • 1 танк
  • 11 гармат
  •  14 одиниць автобронетехніки
  •  1 станція радіоелектронної боротьби
  •  5 човнів.

Також захисники знищили 3 спостережні пункти, 3 пункти управління БпЛА, 2 вогневі позиції та польовий пункт боєпостачання.

Нагадаємо, станом на 24 червня загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 534 360 осіб (+1270 за добу), 8019 танків, 14 195 артсистем, 15398 бойових броньованих машин.

Отак почитаєш новини - цілий день перемога за перемогою- там віника спалили, тут двірника прибили.

А потім всього одна коротесенька новина - втратили черговий населенний пункт.
показати весь коментар
24.06.2024 14:44 Відповісти
 
 