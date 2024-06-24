95 окупантів, 32 одиниці озброєння та 3 пункти управління БпЛА росіян знищено за добу на півдні

Сили оборони півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби ліквідовано 95 окупантів.

Також ЗСУ знищили 32 одиниці озброєння та військової техніки ворога, з них:

1 танк

11 гармат

14 одиниць автобронетехніки

1 станція радіоелектронної боротьби

5 човнів.

Також захисники знищили 3 спостережні пункти, 3 пункти управління БпЛА, 2 вогневі позиції та польовий пункт боєпостачання.

Нагадаємо, станом на 24 червня загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 534 360 осіб (+1270 за добу), 8019 танків, 14 195 артсистем, 15398 бойових броньованих машин.