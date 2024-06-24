Сійярто заявив, що Угорщина хоче оскаржити рішення ЄС про 1,4 млрд євро допомоги Україні від заморожених активів РФ
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що ЄС погодив спрямування 1,4 млрд євро надходжень із заморожених активів РФ на військову підтримку України, і водночас заявив, що Будапешт має наміри оскаржити це рішення.
Про це повідомляє HVG.hu, інформує Цензор.НЕТ.
Сійярто розкритикував рішення ЄС щодо спрямування 1,4 млрд євро доходів з російських заморожених активів на закупівлю зброї для ЗСУ в обхід позиції Угорщини. За його словами, цим рішенням "ЄС перетнув червону лінію". Дипломат також заявив, що "насправді Угорщина цього не хотіла і потрібно було б одностайне рішення".
Крім цього, Сійярто також поскаржився, що "воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення" в ЄС, і попередив, що Будапешт вже вивчає "правові можливості" оскаржити вищезгадане рішення.
Водночас глава угорської дипломатії зазначив, що його країна не наклала вето на 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ, оскільки "це не шкодить національним інтересам Угорщини та не загрожує енергетичній безпеці Угорщини".
Також він повідомив, що країни-члени ЄС оголосили, що проєкт будівництва атомної електростанції "Пакш-2" повністю захищений від санкційних заходів.
Раніше повідомлялося, що Угорщина підтримала 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії. В обмін на це Будапешт отримав гарантії, що санкції не повпливають на будівництво атомної електростанції "Пакш-2". До будівництва цієї АЕС, як відомо, залучений "Росатом".
Они ж на дотациях ЕС и Нато живут, какого хрена еще им право голоса давать!!
Наглость, ХУЦПА!!!
--------------
Ви родич Кіма, вам ще гроші вкрасти треба?
Ця гра дуже проста.
уникальный случай ... цыгане жалуются ,что их обокрали