Сійярто заявив, що Угорщина хоче оскаржити рішення ЄС про 1,4 млрд євро допомоги Україні від заморожених активів РФ

Сійярто заявив, що Угорщина хоче оскаржити рішення ЄС про 1,4 млрд євро допомоги Україні від заморожених активів РФ

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що ЄС погодив спрямування 1,4 млрд євро надходжень із заморожених активів РФ на військову підтримку України, і водночас заявив, що Будапешт має наміри оскаржити це рішення.

Про це повідомляє HVG.hu, інформує Цензор.НЕТ.

Сійярто розкритикував рішення ЄС щодо спрямування 1,4 млрд євро доходів з російських заморожених активів на закупівлю зброї для ЗСУ в обхід позиції Угорщини. За його словами, цим рішенням "ЄС перетнув червону лінію". Дипломат також заявив, що "насправді Угорщина цього не хотіла і потрібно було б одностайне рішення".

Крім цього, Сійярто також поскаржився, що "воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення" в ЄС, і попередив, що Будапешт вже вивчає "правові можливості" оскаржити вищезгадане рішення.

Водночас глава угорської дипломатії зазначив, що його країна не наклала вето на 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ, оскільки "це не шкодить національним інтересам Угорщини та не загрожує енергетичній безпеці Угорщини".

Читайте також: ЄС знайшов спосіб, як обійти вето Угорщини на підтримку України, – Боррель

Також він повідомив, що країни-члени ЄС оголосили, що проєкт будівництва атомної електростанції "Пакш-2" повністю захищений від санкційних заходів.

Раніше повідомлялося, що Угорщина підтримала 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії. В обмін на це Будапешт отримав гарантії, що санкції не повпливають на будівництво атомної електростанції "Пакш-2". До будівництва цієї АЕС, як відомо, залучений "Росатом". 

Читайте також: Боррель: Україна отримає 2,5 мільярда євро від заморожених активів РФ. Першу частину – наступного тижня

Угорщина (2429) Євросоюз (14018) Сійярто Петер (387) заморожені активи (603)
Топ коментарі
+31
Схоже що Угорщина не просто не дружня нам країна ,а ворожа це "троянський кінь"в ЄС і НАТО.
24.06.2024 18:13 Відповісти
+17
***** просто переживає за свою шкуру і виє те що може,щоб кацапи не напоїли "чайком".
24.06.2024 18:10 Відповісти
+13
Ну евроцыганы-евроугры охренели в край!!
Они ж на дотациях ЕС и Нато живут, какого хрена еще им право голоса давать!!
Наглость, ХУЦПА!!!
24.06.2024 18:12 Відповісти
А какое ******* дело?
24.06.2024 18:12 Відповісти
Хм, так мадяри ж обіцяли не блокувати, і не втручатися. Брешуть як і *уйло!
24.06.2024 18:13 Відповісти
Так вони ж з кацапами вихідці з одних *******. Тільки в свій час *********** пращури перекочували спочатку до земель ******** Болгарії де їм там дали по ******, так вони тоді перейшли на землі ******** угорщини, а корінне населення вигнали в гори (ми їх називаємо Карпати), а вигнані в гори люди це ******* гуцули.
24.06.2024 19:07 Відповісти
******* гуцули були ще до вигнаних з Болгарії мадяр. Почитай книжку ,,Легенди нашого краю,, Там якраз про переселення Арпада із ******** шоблою написано. Дай адресу скину тобі цю книжку
24.06.2024 21:41 Відповісти
Кидай сюди посилання. Для чого тобі моя адреса?
25.06.2024 14:24 Відповісти
Це Сіярто за всю Угорщину розписався - чи гоне відсєбятеню - це ж треба так доставати
показати весь коментар
Навіть не кришуються, ми за ху@ла кажуть прямо.Просто скажу-бидло і скоти.
показати весь коментар
Правильно і зроблять. Навіщо такий як наша влада давати гроші? Що б розікрали... Будуть вибори, прийде нова влада, ось їй і дати гроші. А взагалі, гроші як ракети, треба мати свої.
показати весь коментар
Та дійсно навіщо Україні зараз гроші...Ти часом не родич сіярто?
показати весь коментар
"Найдорожчі будівельні матеріали для захисних споруд виявились у Кіма у Миколаївській ОВА - "Наші гроші"
--------------
Ви родич Кіма, вам ще гроші вкрасти треба?
24.06.2024 19:05 Відповісти
Ні, він рашистський бот, судячи по його свіженькому акаунту.
показати весь коментар
Перша війна і в ту війну перша економіка світу позичає гроші у другої економіки світу - це я про Британську імперію і США ( ну і ракети позичали в США ) , друга війна - і знов те саме Британія позичає гроші і ракети в США .
показати весь коментар
Рекомендую поскаржитися в "Спортлото".
показати весь коментар
Єтот тоже начал "краснымє лініямє" марить? Брити щось знали заздалегідь?
показати весь коментар
А не на чачасі угорцям вийти із "проклятого" євросоюз , та приєднатися до своїх братів рашкосвинособак.
показати весь коментар
да іди накуй чорт , всім на тебе вже плювати хочеш ти чи не хочеш
показати весь коментар
Да повесься ж ты уже, задрал х*йлосос
показати весь коментар
Скільки ще ці москальські прихвосні будуть каламутити воду?Мало їм дали звіздюлеей в 1956р.?Цих ******* давно потрібно гнати з ЄС.
показати весь коментар
Цей орбаньский спермоглот вже за*бав
показати весь коментар
.уйиярто
показати весь коментар
Сіяртика на передок до наших хлопців хоча би недільки на дві.
показати весь коментар
Сіяртика за передок на гілляку!
показати весь коментар
nemaje sliv vže...odni matuki **** ujegoršina - šob vi tam hroņičnu diareju vsi podhvatili
показати весь коментар
Ну то що Орбана і Сіярто , вороги не тільки України , а Угорщини, тому що РФ і Китай не зупиняться , а підуть дальше якщо Україна не буде вільною,але це угорців справа, а питання до української влади, Чому до теперішнього часу не предявлені рахунки хай не грошах, а натуральних величинах за скоєні злочини РФ які обчислюються в трильйони $ та щей з урахуванням того що Україна знищила третій за потужностю ядерний потенціал націлений на Захід на вимогу і в угоду того-ж заходу і не отримали майже ні чого на відміну від Угорщини, а саме головне невчасно, тоді якщо Сіярто проти відшкодування тих крихтів від заподіяних злочинів РФ то може бути солідарним гарантом РФ і приєднується до відшкодування.
показати весь коментар
пуйло потребовал?
показати весь коментар
Ну Угорщина тоді може отримати облизня замість фінансування ЄС.

Ця гра дуже проста.
24.06.2024 22:34 Відповісти
То що ви цбонутіки хочете це за мало, засунь ти і все твоє керівництво язик в дупу і не заважай добрим парням працювати!!!
показати весь коментар
поки ми не подамо на них суд - буде це смердіння.
показати весь коментар
Сийярто заявил, что Венгрия хочет обжаловать решение ЕС о 1,4 млрд евро помощи Украине от замороженных активов РФ Источник:

уникальный случай ... цыгане жалуются ,что их обокрали
показати весь коментар
**** цыганский! (Не ромы - уважаю)
показати весь коментар
Орбан - детище Могилевича?
показати весь коментар
