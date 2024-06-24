Данія після 2024 року не зможе навчати в себе українців на F-16, оскільки перейде на сучасніші F-35, - глава Міноборони Поульсен

Українські пілоти не зможуть продовжувати навчання в Данії на винищувачах F-16 після 2024 року, оскільки данська армія перейде на більш сучасні F-35. Однак Данія й надалі робитиме свій внесок у підготовку українських льотчиків, але в інших країнах.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, пише "Європейська правда".

Як розповів очільник оборонного відомства Данії, його країна "не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року", оскільки переходить на винищувачі F-35. Для них будуть використовувати авіабазу Скрюдструп, де наразі навчаються українські пілоти.

За словами Поульсена, до кінця навчальної програми в Данії підготовку на F-16 усього пройдуть "близько 20" українських пілотів.

Однак перехід Данії на більш сучасні F-35 не означає, що країна згортає свою місію з підготовки українських пілотів. Поульсен запевнив, що Копенгаген й надалі робитиме свій внесок у підготовку українських пілотів, але в інших країнах.

"Сьогодні українські пілоти також проходять підготовку в Румунії, але ще не ухвалене рішення, чи буде Данія долучатися до цього процесу, і якщо так, то яким чином", - заявив глава Міноборони Данії.

Раніше повідомлялося, що повітряно-космічні сили Франції зобов’язалися за два роки навчити 26 українських пілотів. Наразі у Франції проходять навчання 10 українських льотчиків.

