Новини
Данія після 2024 року не зможе навчати в себе українців на F-16, оскільки перейде на сучасніші F-35, - глава Міноборони Поульсен

Українські пілоти не зможуть продовжувати навчання в Данії на винищувачах F-16 після 2024 року, оскільки данська армія перейде на більш сучасні F-35. Однак Данія й надалі робитиме свій внесок у підготовку українських льотчиків, але в інших країнах.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів очільник оборонного відомства Данії, його країна "не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року", оскільки переходить на винищувачі F-35. Для них будуть використовувати авіабазу Скрюдструп, де наразі навчаються українські пілоти.

За словами Поульсена, до кінця навчальної програми в Данії підготовку на F-16 усього пройдуть "близько 20" українських пілотів.

Однак перехід Данії на більш сучасні F-35 не означає, що країна згортає свою місію з підготовки українських пілотів. Поульсен запевнив, що Копенгаген й надалі робитиме свій внесок у підготовку українських пілотів, але в інших країнах.

"Сьогодні українські пілоти також проходять підготовку в Румунії, але ще не ухвалене рішення, чи буде Данія долучатися до цього процесу, і якщо так, то яким чином", - заявив глава Міноборони Данії.

Раніше повідомлялося, що повітряно-космічні сили Франції зобов’язалися за два роки навчити 26 українських пілотів. Наразі у Франції проходять навчання 10 українських льотчиків.

Топ коментарі
+16
Ну правильно,как только мы перейдем на F35 ,мы СРАЗУ же уничтожим тренажеры для F16 а инструкторов расстреляем,поэтому ну никак
24.06.2024 19:30 Відповісти
+8
то най навчає на F-35)))
24.06.2024 19:23 Відповісти
+7
А потім чекати на них років 100
24.06.2024 19:41 Відповісти
то най навчає на F-35)))
24.06.2024 19:23 Відповісти
А потім чекати на них років 100
24.06.2024 19:41 Відповісти
ну, це потрібно подивитися на те, точніше, відраховувати з часу, коли в Білому Домі ухвалять рішення надати нам тридцять п'ятий Фантом...
24.06.2024 20:34 Відповісти
А, ну да, она же все Ф-16 отдаст нам, на чем же учить? Как то туповато сосклизывает.
24.06.2024 19:26 Відповісти
То треба попросити Тома Круза з ,,топ гана" ! Може він зможе !!!
24.06.2024 19:27 Відповісти
Ніт не зможе - в Ф 16 гака ніту .
24.06.2024 19:43 Відповісти
Ну правильно,как только мы перейдем на F35 ,мы СРАЗУ же уничтожим тренажеры для F16 а инструкторов расстреляем,поэтому ну никак
24.06.2024 19:30 Відповісти
Але пам'ятай, Попелюшко, рівно опівночі після того, як ти отримаєш F-35, усі твої старі винищувачі F-16 перетворяться на гарбуз, а пілоти й інструктори - на щурів...
24.06.2024 21:14 Відповісти
Как будто не существует иностранных военных компаний.
24.06.2024 19:31 Відповісти
сподіваюсь в наступному році на підгон Міраж 2000-5. Бажано не иенше однієї ескадрільї. Краще дві.
24.06.2024 19:33 Відповісти
після 24 року, українці вже будуть навчати других, до чого тут Данія
24.06.2024 19:38 Відповісти
Україна по території покриває Данію як бик вівцю, я думаю що ми впораємось!
24.06.2024 19:47 Відповісти
Данії тільки можна побажати удачі і дякуюємо за те, що нас підтримуєте.
24.06.2024 19:48 Відповісти
данці завтра грають з сербами. Побажаємо їм завтра виграти всі разом
24.06.2024 20:40 Відповісти
Я не вболіваю ні за Данію, ні за Сербію. Я взагалі намагаюся не хворіти.
24.06.2024 20:57 Відповісти
так навчайте на F-35, не зволікайте часу, колись отримаємо, щодо скептиків), про про F16 ми також мріяли
24.06.2024 20:37 Відповісти
F16- машина выпуска 1975года, а принята на вооружение в1982году.
F-35 - современная -нет равных, но Украине не дадут.
Только для стран НАТО, куда Украину не принимают.
25.06.2024 00:11 Відповісти
Низкий поклон Дании! Дай нам Бог сработатся с F-16
25.06.2024 07:13 Відповісти
 
 