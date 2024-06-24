УКР
Пентагон про обстріл Севастополя: Україна ухвалює власні рішення щодо вибору цілей

Україна самостійно ухвалює рішення щодо цілей для ударів і проведення воєнних операцій.

Про це заявив речник Пентагону Чарлі Дітц, якого цитує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник Міністерства оборони США відповів на звинувачення МЗС Росії, яке заявило, що США нібито керували ударом ЗСУ ракетами ATACMS по окупованому Севастополю. 

"Україна ухвалює власні рішення щодо вибору цілей і проводить власні воєнні операції", - заявив Дітц.

Що передувало?

Вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі. 

Окупаційна "влада" Севастополя заявляла, що нібито унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.

Міноборони РФ стверджувало, що українські військові начебто завдали удару по Севастополю американськими ракетами ATACMS. Їх нібито збили сили ППО, а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста".

Уламки, як стверджується, впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі.

Окупанти поклали відповідальність за атаку на Сполучені Штати.

Топ коментарі
Крим - то Україна.

А кацапи нехай ловлять своє любе каміння з небес. Тре моста розвалити..ото гарне буде шоу..
24.06.2024 22:08 Відповісти
саме кацапи прийняли рішення розташувати військові об'єкти біля масового скупчення людей
вони ж вирішили збивати повітряні цілі над цивільним населенням, щоб зберегти зброю
24.06.2024 22:06 Відповісти
Ну правильно. Турки сразу сказали - это не наши Байрактары, это украинские. Вот и США - а это теперь украинские ракеты, куда хотят, туда и пуляют
24.06.2024 22:12 Відповісти
Хоч тут, красиво відповіли...
24.06.2024 22:10 Відповісти
Культурно кацапів послали.
24.06.2024 22:10 Відповісти
Зарамʼятай !

скавчить кацап значить ти все робиш вірно !
24.06.2024 22:12 Відповісти
Ну правильно. Турки сразу сказали - это не наши Байрактары, это украинские. Вот и США - а это теперь украинские ракеты, куда хотят, туда и пуляют
24.06.2024 22:12 Відповісти
А могли би відповісти, що Раша сама ухвалює рішення щодо запуску своїх ракет ППО. А так черговий акт самоприниження.
24.06.2024 22:17 Відповісти
Хто сказав що Атакмс амараканськкі?
"Сєводня в ваєнторгє можна купіть всіо" - то сам вв Путін в 2014 казав.
24.06.2024 22:27 Відповісти
Так кацапи з сами заявляли,що вони воюють з НАТО!
24.06.2024 22:29 Відповісти
Ну, то хай нападуть на Штати. Чи сцикотно?
24.06.2024 22:34 Відповісти
У перекладі з дипломатичної: - Від'їбіться, лузери.
24.06.2024 22:53 Відповісти
Ждем официальной информации...

Предположительно, ВС РФ сбили американский БПЛА возле Крыма. (c)
24.06.2024 23:03 Відповісти
Небачений рівень занепокоєння хлине як гірський потік навесні...
24.06.2024 23:09 Відповісти
Про що взагалі йде мова, кацапи кожен день будинки з українським мирним населенням знищують,й нікого не питають,що це взагалі за подвійні стандарти,життя кацапів цінніше за життя українців,чи що?
24.06.2024 23:04 Відповісти
у Вашингтони стурбовани)))
24.06.2024 23:13 Відповісти
Дякуємо США та Західним Партнерам, за допомогу і підтримку України!
Приблуди95, готувалися за три дня до концертів… у 2022 році…
24.06.2024 23:44 Відповісти
 
 