Пентагон про обстріл Севастополя: Україна ухвалює власні рішення щодо вибору цілей

Україна самостійно ухвалює рішення щодо цілей для ударів і проведення воєнних операцій.

Про це заявив речник Пентагону Чарлі Дітц, якого цитує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник Міністерства оборони США відповів на звинувачення МЗС Росії, яке заявило, що США нібито керували ударом ЗСУ ракетами ATACMS по окупованому Севастополю.

"Україна ухвалює власні рішення щодо вибору цілей і проводить власні воєнні операції", - заявив Дітц.

Що передувало?

Вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі.

Окупаційна "влада" Севастополя заявляла, що нібито унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.

Міноборони РФ стверджувало, що українські військові начебто завдали удару по Севастополю американськими ракетами ATACMS. Їх нібито збили сили ППО, а одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста".

Уламки, як стверджується, впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі.

Окупанти поклали відповідальність за атаку на Сполучені Штати.

