Новини
3 606 29

Нові санкції ефективніші, ніж визнання РФ спонсором тероризму, - Держдеп

Метью Міллер

Тиск санкцій та експортних обмежень проти Росії працює краще, ніж визнавання її державою-спонсором тероризму.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму", - зазначив він.

За його словами, такий статус потягне за собою низку негативних наслідків, у тому числі, гуманітарного характеру.

"Тому ми продовжуємо переслідувати їх шляхом запровадження санкцій проти російських чиновників, санкцій проти російських компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину, і будемо надалі робити це", - пояснив Міллер.

Держдепартамент США (1673) росія (67333) санкції (12589) США (24127) тероризм (2870)
Топ коментарі
+23
Брешеш, хитра пика.
25.06.2024 01:04 Відповісти
25.06.2024 01:04 Відповісти
+19
Ще ефективніше і нові санкції і визнання кацапів спонсорами тероризму - але мабуть ця проста істина для західної дипломатії недосяжна вища математика
25.06.2024 01:05 Відповісти
25.06.2024 01:05 Відповісти
+13
Не дивно що на США всі диктатори просто мочаться. Реально як лохи виглядають.
25.06.2024 01:05 Відповісти
25.06.2024 01:05 Відповісти
Брешеш, хитра пика.
25.06.2024 01:04 Відповісти
25.06.2024 01:04 Відповісти
А чому ні???!!!

Якщо це терорист його треба називати терористом!

До чого тут гуманітарна сітуація? У гітлеревський Німетчини ніхто не питав як там німці у Дрездені. Їх бомбили!
Тому що вони підтримували Гітлера!

Байден боїться - ось причина відмови.
25.06.2024 01:40 Відповісти
25.06.2024 01:40 Відповісти
Невизнання це заохочування! Це запрошення творити геноцид українців.
25.06.2024 01:42 Відповісти
25.06.2024 01:42 Відповісти
Ще ефективніше і нові санкції і визнання кацапів спонсорами тероризму - але мабуть ця проста істина для західної дипломатії недосяжна вища математика
25.06.2024 01:05 Відповісти
25.06.2024 01:05 Відповісти
Все простіше. Вони просто хитрожопі. Це із серії "не обстрілюйте кацапські нпз". Бізнєс і нічєго лічного.
25.06.2024 01:11 Відповісти
25.06.2024 01:11 Відповісти
Визнання кацапів спонсорами тероризму автоматично тягне за собою ще більш суворі санкції проти бензоколонки, тому Міллер бреше нам в очі. Просто їм вигідно "грати в довгу", продовжуючи заробляти на цій війні.
25.06.2024 07:48 Відповісти
25.06.2024 07:48 Відповісти
Не дивно що на США всі диктатори просто мочаться. Реально як лохи виглядають.
25.06.2024 01:05 Відповісти
25.06.2024 01:05 Відповісти
Дурик!
Это бы было черной меткой для лаптей и серьезный разбор для любого кто обходит санкции
25.06.2024 01:09 Відповісти
25.06.2024 01:09 Відповісти
Тупа відмазка сцикунів.
25.06.2024 01:09 Відповісти
25.06.2024 01:09 Відповісти
Станом на квітень 2023 року в списку держав-терористів перебувають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 КНДР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Іран , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирія . Там мають бути ще Росія і Китай.
показати весь коментар
25.06.2024 01:11 Відповісти
Ну с Китаем не получится. Они примерно 20% мирового ВВП. Остальные в списке мелочь, даже расея болтается в районе ниже 2%
25.06.2024 02:21 Відповісти
25.06.2024 02:21 Відповісти
С кітаем може статися як з Північною кореею. І він це розуміе…

20% ввп всего світу на комуністичний Кітай? Єкономіка якого дуже слабка тому що це «планова Єкономіка соціалізму».
Вона зараз у повній скруті, і це також Кітай розуміе.

Бо Кітай працюе на Ринок Заходу!

Сам він не може потрібити свої вироби бо його риком бідний.

Тому ж основа єкономіки Кітае це е
Крадіжки Технологій Заходу,
та не законне копіювання.
25.06.2024 02:37 Відповісти
25.06.2024 02:37 Відповісти
"Негативні гуманітарні наслідки" - це скасування ×уйловського пенсіону кремлівським консервам в Штатах, а також висилка вилупків кремлівських чиновників, зокрема Піськова і самого ботоксного опариша, назад у рідні *****.
25.06.2024 01:13 Відповісти
25.06.2024 01:13 Відповісти
Відчуваєть в заяві Держдепу почерк агента ФСБ Джейка Саллівана.
25.06.2024 01:35 Відповісти
25.06.2024 01:35 Відповісти
А взагалi то в Украiнi офiцiйно вiйна? Я чомусь сумнiваюсь тому, що тарiфи пiвищуються, податки теж пiдвищуються.., людям в банках вiдмовляють скасувати вiдсотки по кредiтах -говорять, що офiцiйно вiйни нема. А такого , (якщо в краiнi вiйна) не може бути.
25.06.2024 01:42 Відповісти
25.06.2024 01:42 Відповісти
Так, офіційно нам війну ніхто не оголошував. Україна першою також не може оголсити війну московії, оскільки одразу ж опиниться у стані країни-агресора. Ось такий парадокс
25.06.2024 06:32 Відповісти
25.06.2024 06:32 Відповісти
Брехня.....
25.06.2024 07:32 Відповісти
25.06.2024 07:32 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/crgjj896gq7o Противники мобілізації вимагають "стан війни". Що це і чим відрізняється від воєнного стану
показати весь коментар
26.06.2024 06:34 Відповісти
Так, але не зовсім. Країна, на яку НАПАЛИ, може і має право оголошувати стан війни, бо автоматично в ньому знаходиться, незалежно від її бажання. Стан війни у потерпаючій країні - це наявний факт, тому ніхто не може назвати її агресором - то нонсенс.
25.06.2024 09:04 Відповісти
25.06.2024 09:04 Відповісти
Иди нах.. со своими "санкциями". ***** ссыт на ваши ссанкции с высокой колокольни.
25.06.2024 01:46 Відповісти
25.06.2024 01:46 Відповісти
А було би готично… спонсор тероризму - член ради безпеки ООН
25.06.2024 02:28 Відповісти
25.06.2024 02:28 Відповісти
рашистський холуй , котрий на прикормі у куйла всія 3,14дерації, хоче переконати світ,що визнання рашистів терористами ,ПЕРЕШКОДЖАЄ США ВВОДИТИ "ПЕКЕЛЬНІ САНКЦЇ" .КОТРІ ПРАКТИЧНО НЕ ДІЮТЬ.
25.06.2024 05:59 Відповісти
25.06.2024 05:59 Відповісти
Будемо смоктати пуй і набивати кишені кривавими ******* далі? Життя тисяч українців, що віддали вам свою ядерну зброю в обмін на обіцянки захисту, вони ж нічого не варті, так? Ну подумаєш, лохи якісь здихають.. ну не припиняти ж нам всі наші "гарн' бізнеси з москотами через це?
25.06.2024 06:45 Відповісти
25.06.2024 06:45 Відповісти
ЯЗ ми віддали не їм, а кацапам. Як і гори іншого озброєння. Пацифізм ми тепер кров'ю вихаркуємо.
25.06.2024 07:55 Відповісти
25.06.2024 07:55 Відповісти
Так саме наявність негативних наслідків гуманітарного характеру для переважної частини російського суспільства й робить санкції ефективними, бо спонукає населення країни до руйнування існуючого політичного режиму! І ніхто ж не забороняє поєднувати економічні санкції з визнанням росії спонсором тероризму (навпаки таке визнання вочевидь ініціює введення нових і ще більш жорстких санкцій).
25.06.2024 08:53 Відповісти
25.06.2024 08:53 Відповісти
Хитрые жопы короче.
25.06.2024 10:37 Відповісти
25.06.2024 10:37 Відповісти
Росіяни - терористи, але вони хАрошие терористи (продають нафту)
25.06.2024 12:48 Відповісти
25.06.2024 12:48 Відповісти
 
 