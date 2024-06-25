Нові санкції ефективніші, ніж визнання РФ спонсором тероризму, - Держдеп

Тиск санкцій та експортних обмежень проти Росії працює краще, ніж визнавання її державою-спонсором тероризму.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму", - зазначив він.

За його словами, такий статус потягне за собою низку негативних наслідків, у тому числі, гуманітарного характеру.

"Тому ми продовжуємо переслідувати їх шляхом запровадження санкцій проти російських чиновників, санкцій проти російських компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину, і будемо надалі робити це", - пояснив Міллер.

