Нові санкції ефективніші, ніж визнання РФ спонсором тероризму, - Держдеп
Тиск санкцій та експортних обмежень проти Росії працює краще, ніж визнавання її державою-спонсором тероризму.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму", - зазначив він.
За його словами, такий статус потягне за собою низку негативних наслідків, у тому числі, гуманітарного характеру.
"Тому ми продовжуємо переслідувати їх шляхом запровадження санкцій проти російських чиновників, санкцій проти російських компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину, і будемо надалі робити це", - пояснив Міллер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо це терорист його треба називати терористом!
До чого тут гуманітарна сітуація? У гітлеревський Німетчини ніхто не питав як там німці у Дрездені. Їх бомбили!
Тому що вони підтримували Гітлера!
Байден боїться - ось причина відмови.
Это бы было черной меткой для лаптей и серьезный разбор для любого кто обходит санкции
20% ввп всего світу на комуністичний Кітай? Єкономіка якого дуже слабка тому що це «планова Єкономіка соціалізму».
Вона зараз у повній скруті, і це також Кітай розуміе.
Бо Кітай працюе на Ринок Заходу!
Сам він не може потрібити свої вироби бо його риком бідний.
Тому ж основа єкономіки Кітае це е
Крадіжки Технологій Заходу,
та не законне копіювання.