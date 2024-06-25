Окупанти наступають на напрямку Горлівка - Торецьк, в районах Часового Яру та Іванівського бої, - Генштаб

Найбільшу активність з початку доби російські загарбники проявляють на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальна кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту збільшилась до 75. Водночас, висока інтенсивність наступальних дій окупантів спостерігається на Лиманському та Краматорському напрямках, а також в районі Торецька. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії загарбників, знищують їхню піхоту та техніку.

Обстріли території України

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від підступних артилерійських обстрілів з території Російської федерації. Так, з напрямків Комсомольскоє та Сухіновка (РФ) завдано ударів по Павлівці, зі Старосєльє (РФ) окупанти обстріляли Попівку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі Вовчанська боєзіткнення, напружена обстановка біля Верхньокам’янського, - Генштаб

Обстановка на Харківщині

Разом з тим, під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківщина. З боку Бєлгорода війська РФ завдали три удари шістьма КАБами по населеному пункту Липці, двома КАБами - по Вовчанських Хуторах, ще по одній керованій авіаційній бомбі загарбники скинули на Харків і Тернову.

Тривають бої поблизу Вовчанська. На даний час наші воїни відбили один з чотирьох штурмів противника.

За сьогодні на Куп’янському напрямку російські війська за підтримки авіації шість разів намагалися витіснити українських захисників із займаних позицій в районах Степової Новоселівки та Піщаного. По Стельмахівці ворог завдав вогневого ураження дванадцятьма НАРами. Чотири спроби окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, два боєзіткнення - тривають. Ситуація контрольована.

Обстановка на Сході

"Одинадцять разів за сьогодні загарбницька армія атакували підрозділи Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку. Сім штурмових дій наші воїни відбили, чотири боєзіткнення продовжуються. Макіївка зазнала авіаційного удару чотирма НАРАми", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. П’ять атак російських загарбників відбито, дві атаки ще тривають.

За даними Генштабу, не полишають окупанти спроб вклинитися в нашу оборону на Краматорському напрямку. Українські військові успішно відбили шість штурмів противника. В районах Часового Яру та Іванівського продовжуються два боєзіткнення.

Також зазначається, що не збавляє ворог темпів наступальних дій також на напрямку Горлівка - Торецьк. Сил оборони організовано стримують штурмові дії противника, чотири атаки відбито, ще дві - продовжуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті - 170 боєзіткнень, ворог атакував у районах Вовчанська і Липців, - Генштаб

На Покровському напрямку від початку доби російські окупаційні війська 26 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. На даний час наші оборонці відбили вже 24 ворожі атаки, ще дві - тривають.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку успіху не мали два з чотирьох штурми окупантів Поблизу Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували наші позиції в районі Роботиного та Малої Токмачки. Одну атаку українські воїни відбили, ще одна – триває.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.