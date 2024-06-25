Держдеп США вніс Росію та Білорусь до списку держав-спонсорів торгівлі людьми

Росія та Білорусь внесені до списку із 13 держав, влада яких фінансує торгівлю людьми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це йдеться у щорічному Звіті про торгівлю людьми за 2024 рік, який представив держсекретар Ентоні Блінкен.

Як зазначається, під час презентації доповіді Блінкен звернув особливу увагу на використання цифрових інструментів у торгівлі людьми.

"Цифрові інструменти посилили охоплення, масштаб і швидкість торгівлі людьми. (Торговці людьми) використовують онлайн-платформи для продажу незаконного сексуального контенту. Вони використовують зашифровані повідомлення та цифрові валюти, щоб уникнути виявлення", - зазначив Блінкен.

Держсекретар наголосив, що торгівля людьми – це проблема, яку жодна країна не може вирішити самотужки.

Зазначається, що за оцінками Міжнародної організації праці, у 2021 році 27,6 млн осіб по всьому світу займалися примусовою працею, що на 2,7 млн більше порівняно із 2016 роком. Із цих 27,6 млн, за оцінками МОП, 6,3 млн осіб перебували в умовах примусової комерційної сексуальної експлуатації та 3,9 млн займалися примусовою працею, нав'язаною державою.

Як зазначила посол з особливих доручень Сінді Даєр, "на жаль, деякі уряди є частиною проблеми".

Держдепартамент визначив 13 країн, влада яких заохочує або фінансує торгівлю людьми. Це, зокрема, охоплює торгівлю людьми в межах державних програм, примусову працю в державних медичних установах, сексуальне рабство в урядових таборах або використання чи вербування дітей-солдатів, ідеться у звіті.

Так, у 2024 році до списку країн-порушників було внесено Афганістан, Білорусь, Бірму, Китай, Кубу, Еритрею, Іран, Північну Корею, Росію, Південний Судан, Судан, Сирію і Туркменістан.

За словами Даєр, з посиленням міграційної кризи в усьому світі, торгівля людьми, найімовірніше, також збільшиться.

"Ми закликаємо уряди запобігати торгівлі людьми та приділяти пріоритетну увагу перевірці мігрантів, які часто беруть у борг у контрабандистів, а потім стають вразливими для торговців людьми, коли не можуть повернути гроші", - сказала Даєр.

