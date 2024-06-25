УКР
Глава МЗС Бельгії назвала реформи, від яких залежить швидкість вступу України до ЄС: Верховенство права, боротьба з корупцією, права нацменшин

Глава МЗС Бельгії назвала реформи, від яких залежить швидкість вступу України до ЄС: Верховенство права, боротьба з корупцією, права нацменшин

Темпи переговорів щодо вступу України до ЄС залежатимуть від виконання Києвом пакета реформ та прогресу у впровадженні основних норм і правил Євросоюзу.

Про це розповіла глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб на Міжурядовій конференції в Люксембурзі, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами дипломатки, Європейський Союз очікує, що Україна впроваджуватиме необхідні реформи і досягатиме "відчутного прогресу" у фундаментальному кластері.

"ЄС очікує, що Україна продовжить демонструвати надійність обіцянок і політичної волі, впроваджуючи необхідні реформи і досягаючи відчутного прогресу у фундаментальному кластері. Активна участь громадянського суспільства у процесі реформ залишається важливою для досягнення успішного їх впровадження у довгостроковій перспективі", - наголосила Лябіб.

Очільниця зовнішньополітичного відомства Бельгії перелічила реформи, від виконання яких залежать темпи переговорів про членство України в ЄС.

За її словами, Україна має надалі реформувати сферу верховенства права і базових прав людини, а також посилювати демократичні інституції, продовжувати реформу держуправління та наближатися до економічних критеріїв ЄС.

Крім цього, дипломатка зауважила, що особливу увагу необхідно приділити судовій реформі, боротьбі з корупцією, а також захисту і недискримінаційному ставленню до нацменшин.

Читайте також: Україна втілить 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах євроінтеграції, - Стефанішина

"Щоб забезпечити незворотність прогресу у всіх цих сферах та повноту й ефективність реформ, Єврокомісія продовжить ретельно відстежувати прогрес і регулярно звітувати Європейській раді", - додала Лябіб.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, у Люксембурзі, 25 червня, відбулася перша Міжурядова конференція, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.

Читайте також: Початок переговорів із Україною про членство в ЄС - це чіткий сигнал Путіну, - глава МЗС Бельгії Лябіб

+14
Перші два для Зельоних непереборні перешкоди. А третю приймуть аж бігом, включивши кацапський язик до домінуючого в Україні.
25.06.2024 22:28 Відповісти
+12
Вже в тих нацменшин стільки прав що вони вже державною мовою не володіють
25.06.2024 22:41 Відповісти
+10
В Україні є проблеми лише в етнічних українців, а не у нацменшин!
А про верховенство права і боротьбу з корупцією - це такий тролінг?
25.06.2024 22:34 Відповісти
Коментувати
Перші два для Зельоних непереборні перешкоди. А третю приймуть аж бігом, включивши кацапський язик до домінуючого в Україні.
25.06.2024 22:28 Відповісти
Не для того парочка мародерить..
25.06.2024 22:36 Відповісти
швидкість вступу в ЄС залежить від верховенства права і боротьби з коррупцією 🤣😂😂 Україна НІКОЛИ не вступить в ЄС
25.06.2024 23:35 Відповісти
Шансів в України 0,0!!!
25.06.2024 22:29 Відповісти
А права кацапських меншин теж?
25.06.2024 22:31 Відповісти
Стефанішина колись заявила, що в нас такої меншини не існує.
25.06.2024 22:42 Відповісти
Перестати призначати на будь які посади і уникати бізнес стосунків з особами які носять кацапські прізвище і "стається диво" - кацапи різко "натуралізуються" і змінять прізвища на українські. А там уже пару кроків до повної української ідентичності. Саме так русифікувала імперія.
26.06.2024 02:03 Відповісти
Проблем нет ни с одним пунктом, только коррупцию мы решили не победить, а возглавить
25.06.2024 22:31 Відповісти
де ви бачили "вєрховєнство права" в Україні? "вєрховєнство права" - це й про пакування громадян в "бусікі" під улюлюканьє місцевої бидлоти також!!
25.06.2024 23:37 Відповісти
Если коротко сказать . Прекратите ******* ! С Зелёными ушлёпками Украина НЕ вступит в ЕС. Неужели кто-то поверит , что они перестанут , ******* ?
25.06.2024 22:32 Відповісти
В Україні є проблеми лише в етнічних українців, а не у нацменшин!
А про верховенство права і боротьбу з корупцією - це такий тролінг?
25.06.2024 22:34 Відповісти
Щоб забезпечити незворотність прогресу у всіх цих сферах та повноту й ефективність реформ, Єврокомісія продовжить ретельно відстежувати прогрес і регулярно звітувати Європейській раді", - додала Лябіб.

Тобто, ми будемо спостерігати. Хоч 100 років, хоч 200. Писати звіти. Отримувати кошти. Розказувати про наш гуманізм. Далі Києва заходити не будемо. І там лише у владні кабінети. Так що, хлопці, ви там не забувайте про нас - грабуйте, керуйте, але про нас не забувайте (багато ми не будемо просити).
25.06.2024 22:34 Відповісти
Звертаючись до вовків - будь ласка, забезпечте права вівців - вовки: обовязково! дамо право вибирати між вовною і мясом! вже сьогодні!
25.06.2024 22:37 Відповісти
Все мімо. Тепер ми - "ж15"?
25.06.2024 22:38 Відповісти
При цій владі такі умови виконати буде не можливо!
25.06.2024 22:39 Відповісти
Так. Це утопія
25.06.2024 22:52 Відповісти
У перекладі з дипломатичної: «Х#р вам, а не ЄС!»
25.06.2024 22:40 Відповісти
Взагалі-то нам потрібне НАТО.
А ЄС з Орбанами, Фіцо, Боррелями і іншими Люля Кебабами - не дуже.
25.06.2024 23:55 Відповісти
В руслі всього, що відбувається останнім часом, хрін його знає, що нам треба. Нато також на волоску висить.
26.06.2024 05:51 Відповісти
Господи Боже, дуже рідко просила тебе, може якось перенесеш Аджа Лябіб в українське село на українську пенсію, можна і не довічно, навіть на рік досить буде - а ще хай будуть там у неї сини дорослі, котрих заберуть на війну - ну щоб повний комплект...
25.06.2024 22:40 Відповісти
А це ЄС довів Україну і пенсіонерів до такого стану?
26.06.2024 06:20 Відповісти
Вже в тих нацменшин стільки прав що вони вже державною мовою не володіють
25.06.2024 22:41 Відповісти
У ЗЄвлади є шанси хибащо з нацменшинами.
25.06.2024 22:44 Відповісти
Ось чому я проти Заходу - повірити не можу, що вони нічого не бачать, не ідіоти же - тоді вони найогидніші лицеміри у цій частині Галактики - співучасники всіх вбивств і геноцидів - що при сталіні, що потім, що в 90-і, що зараз...
25.06.2024 22:44 Відповісти
Угу, то не рашка, то захід винний.
25.06.2024 22:48 Відповісти
Спершу винні ви - що не маючи в голові хисту чи бажання дивитися правді у вічі штовхаєте тут пропаганду
25.06.2024 23:00 Відповісти
Особливо сподобалось про нацменшини!!!! А скільки Бельгія або інша краіна ЄМ відкрила шкіл, інститутів університетів з арабською, суахілі, або якоюсь африканською мовою викладання????
Ой - а як жиш нацменшини, *****????!!!!
25.06.2024 22:52 Відповісти
*краіна ЄС
25.06.2024 22:55 Відповісти
а навіщо їм відкривати арабські чи африканські школи - ці групи населення не є нацменьшинами в Бельгії, їх там зникаюча мала кількість... в Бельгії офіційно визнано 3 групи населення - нідерландськомовна, франкомовна та німецькомовна групи, всі мови є офіційними мовами країни! в них є свої школи, університети тощо... отже порівнюй...
25.06.2024 23:43 Відповісти
Авжеж "зникаюча мала кількість"🤣🤣🤣🤣
Отже в Україні треба зробити кацапску державною,патамушта узкаізичниє ваюют, і в Бельгіі і Швейцарії многа язикофф!! Я вгадав??
25.06.2024 23:57 Відповісти
в Україні кацапомовних величезна кількість! є якісь заперечення на цей нюанс?
хтось винен в тому, що громадяни України не хочуть вчити українську, а бажають продовжувати спілкуватися кацапською?
26.06.2024 00:01 Відповісти
Винна влада яка до цього допустила, а отже стадо імбіцилів, які іі обрали!!
Отримаєш громадянство будь якоі провідноі краіни ЄС без знання державної мови???? Є якісь запереченя??
26.06.2024 00:16 Відповісти
так, отримати громадянство Бельгії можна знаючи одну з державних мов - нідерландську, французьку або німецьку...
26.06.2024 00:19 Відповісти
Ти шо - тормоз?? Украінську розумієш - бєзславаря??
26.06.2024 00:25 Відповісти
та гальмо тут ти! тобі дебілу в 3-ій раз кажуть - що мають рахуватися з правами меньшин!
якщо переважна кількість населення України розмовляє кацапською - то кацапська має бути державною мовою! що тобі в цьому не зрозуміло, даун?
26.06.2024 00:29 Відповісти
З чого ти взяв, що кацапською говорять більшість!? Відповідно до законів України кожен громадянин України має знати та послуговуватись українською мовою, також є рішення КСУ від 14 липня 2021 року де чітко написано, що москворотість не надає жодних мовних прав та українська могє однією зі складових частин української державності, тому ніяких других мов в Україні не може бути апріорі. Тобі зрозуміло?
26.06.2024 11:00 Відповісти
відповідно до яких законів України кожен громадянин України має знати та послуговуватись українською мовою? тобі зрозуміло питання?
26.06.2024 11:03 Відповісти
https://ccu.gov.ua/novyna/kozhen-gromadyanyn-zobovyazanyy-volodity-************-movoyu-ksu-********-moloda-15072021 Відповідь зрозуміла чи популярно повторити?
26.06.2024 11:09 Відповісти
не відкривається твоє посилання!
наведи номери законів України які зобовʼязують всіх "громадянин України має знати та послуговуватись українською мовою"

тобі зрозуміло питання?
26.06.2024 11:14 Відповісти
У мене відкривається. Береш вводиш в пошуковці громадяни України мають послуговуватись українською мовою рішення КСУ від 14 липня 2021, читаєш, там все написано.
26.06.2024 11:18 Відповісти
так почитай що саме ухалив КС стосовно і кацапської мови, як мови меншини
26.06.2024 11:31 Відповісти
Ти мені тут дурочкв не клей, в рішенні чітко вказано, що українська мова одна з ознак державності і, по суті, ті хто не хочуть говорити українською мовою ставлять під сумнів українську державність, а щодо твоєї усруської балачки є рішення КСУ 3.6.1 у ньому також все чітко написано яка рідна мова українців та де можна послуговуватись іноземною.
26.06.2024 11:38 Відповісти
*дурочку
26.06.2024 11:39 Відповісти
не розумію нащо ти вліз зі своїми посиланнями на рішення КСУ, ще раз, для тих хто в танку - мова йшла про Бельгію, в якій німецькомовна громада налічує 0,6 відсотка від загальної кількості громадян і німецька мова є державною мовою...
згідно з опитуваннями 2001 року в Україні на кацапській мові розмовляють 29 відсотків населення... в ******** умовах, можливо, набагато меньше, але явно не меньше за 0,6 відсотка а, відповідно, до твердження глави МЗС Бельгії, має бути враховано право нацменшини кукарєкать хоть на підзаборном язьікє
26.06.2024 11:49 Відповісти
Он як ми заговорили "нащо ти вліз з посиланнями на КСУ", ти ж сам почав вищати про другу кацапську та вимагати показати закони, а мені до сраки, що там у Бельгії, головне те, що в Україні одна державна мова, а саме - українська, бо українську державу заснували українці, про другу державну будеш хрюкати у себе в Італії, он хай зроблять другу німецьку мову, то тебе італійці пошлють туди ж куди тебе посилають українці з твоєю рюзге балачкою.
26.06.2024 12:00 Відповісти
хрюкатєль, до чого тут італійці? вони що, якісь вимоги висувать Україні?
тобі, хрюкатєлю, в котре наголошую, що висувала вимоги Бельгія, яка хоче врахування прав нацменшин! що тут незрозумілого? чи ти розумово відсталий?
26.06.2024 12:05 Відповісти
Даун, мені пофіг чого там хоче Бельгія. Для ображеного природою повторю, будеш хрюкати про другі державні у себе в Італії.
26.06.2024 12:11 Відповісти
от і відповідь, чому Україна ніколи не буде ні в ЄС ні в НАТО!
твій куток - хробачий союз з кацапами
26.06.2024 12:18 Відповісти
Ой, що ж тепер робити!? 😁 Мене дуже хвилює думка якого дебіла який не злазить з панського прутня.
26.06.2024 12:34 Відповісти
Доречі, тобі хохлу до кацапів як до неба рачки, якими б вони не були вони говорять своєю балачкою і не хрюкають, а покажи закон який би змушував нас хрюкати на своїй балачці, а от хохлам потрібно спеціально закони щоб змушували їх говорити рідною мовою, наскільки я знаю в Угорщині немає жодного закону який би змушував говорити угорською але всі угорці самі говорять своєю рідною мовою, а хохлам треба закони, ниці істоти 🤮
26.06.2024 12:42 Відповісти
а стосовно того "як я заговорив", то рішення КСУ стосувалося закону про забезпечення існування української мови і там йдеться про її застосування в офіційному та публічному колі, де "публічне" стосується надавачів послуг! жодних обовʼязків, забезпечиних якимись законами, для звичайних громадян не існує, тобі це зрозуміло, хрюкатєль?
26.06.2024 12:08 Відповісти
Даун, однією з сфер публічного життя є спілкування між людьми, як би ти не хрюкав та не маніпулював в КСУ все написано чітко яка мова державна, яка рідна в українців та яка є однією кскладових державності.
26.06.2024 12:15 Відповісти
рішення КСУ стосується закону про забезпечення української мови!
а не про твої вологі полюції, даун, афідерзейн
26.06.2024 12:16 Відповісти
Та ти що!? 😁 Ну шуруй обісранка.
26.06.2024 12:31 Відповісти
Да, з ТЦК, с судами ,с полицией верховенство права ..... нам не видать !!!
25.06.2024 22:52 Відповісти
Україна - це країна телефонного права! з такими вихідними данними потрапити в ЄС та НАТО Україна не зможе НІКОЛИ!
25.06.2024 23:59 Відповісти
Ця пані має наувазі і ******** із Закарпаття, що в кишені крім українського, носять ще і мадярський паспорт. Україна проїбала більшу частину Донбасу і Крим, коли закривала очі на зневажання української мови на цих територіях. Якщо влада буде лизати дупло орбанам і сіятрам, проїбе і Закарпаття.
25.06.2024 22:53 Відповісти
+100500%%
25.06.2024 23:00 Відповісти
Так тепер, усі оті дурні гроші, що набарижили слуги з 2019 року з ВРУ, як катлєта по тумбочкам та під кроватями, треба здати Зеленському, щоб він міг виконати вимоги для вступу України до ЄС??
Так у зеленського з ОПУ, строк годності, завершився, ще 21 травня ц.р.?!?! А грошей по квартирам, розсовано у отих з ВРУ служок, як грязі… Катлєта, як приклад їх сьогодення!!
Щось треба Оманським слугам робити, бо час їх завершено, а гроші не вивезти з України!!!
Хіба що задонатити, на Захисників України!
25.06.2024 23:07 Відповісти
Деякі нацменшини мають такі права, що законопатили собою всю держвертикаль.
Аи бюджет України вважають своїм.
І до них питань нема.
25.06.2024 23:41 Відповісти
Якщо все буде i далi так, як воно зараз є, то будемо перманентним кандидатом на вступ, як- от Турцiя.
26.06.2024 00:15 Відповісти
Туреччина, а не турція.
26.06.2024 11:01 Відповісти
Цим ЄС постійно дурять українців
порошенко прийшов до влади категоричними обіцянками вступу в ЄС
знаючи, що цього ніколи не буде
бо росія не хоче.
карлик розізлився , що ми не хочемо в таможенний союз-
його дєтіще
і все робить для того, а щоб знали тепер!
мстива і підла тварь.
ЄС міг бути, якби Чорновола не вбили.
26.06.2024 06:36 Відповісти
ЄС створювався як продовження і м'яке тихе насадження Радянського Союзу Європі.
Плани не завершено, бо зник сам Рядянський Союз.
Але бюрократія ЄС нікуди не зникла і підігрує росії.
26.06.2024 09:12 Відповісти
права педиков это главное, а права пенсионеров можно игнорировать, пусть умирают, освобождая землю
26.06.2024 07:33 Відповісти
Верховенство права? Цікаво як це може виконати теперішній президент, який знехтував це право і який е фахівцем права?
26.06.2024 07:41 Відповісти
 
 