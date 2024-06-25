Глава МЗС Бельгії назвала реформи, від яких залежить швидкість вступу України до ЄС: Верховенство права, боротьба з корупцією, права нацменшин

Темпи переговорів щодо вступу України до ЄС залежатимуть від виконання Києвом пакета реформ та прогресу у впровадженні основних норм і правил Євросоюзу.

Про це розповіла глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб на Міжурядовій конференції в Люксембурзі, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами дипломатки, Європейський Союз очікує, що Україна впроваджуватиме необхідні реформи і досягатиме "відчутного прогресу" у фундаментальному кластері.

"ЄС очікує, що Україна продовжить демонструвати надійність обіцянок і політичної волі, впроваджуючи необхідні реформи і досягаючи відчутного прогресу у фундаментальному кластері. Активна участь громадянського суспільства у процесі реформ залишається важливою для досягнення успішного їх впровадження у довгостроковій перспективі", - наголосила Лябіб.

Очільниця зовнішньополітичного відомства Бельгії перелічила реформи, від виконання яких залежать темпи переговорів про членство України в ЄС.

За її словами, Україна має надалі реформувати сферу верховенства права і базових прав людини, а також посилювати демократичні інституції, продовжувати реформу держуправління та наближатися до економічних критеріїв ЄС.

Крім цього, дипломатка зауважила, що особливу увагу необхідно приділити судовій реформі, боротьбі з корупцією, а також захисту і недискримінаційному ставленню до нацменшин.

"Щоб забезпечити незворотність прогресу у всіх цих сферах та повноту й ефективність реформ, Єврокомісія продовжить ретельно відстежувати прогрес і регулярно звітувати Європейській раді", - додала Лябіб.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, у Люксембурзі, 25 червня, відбулася перша Міжурядова конференція, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.

