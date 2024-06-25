Глава МЗС Бельгії назвала реформи, від яких залежить швидкість вступу України до ЄС: Верховенство права, боротьба з корупцією, права нацменшин
Темпи переговорів щодо вступу України до ЄС залежатимуть від виконання Києвом пакета реформ та прогресу у впровадженні основних норм і правил Євросоюзу.
Про це розповіла глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб на Міжурядовій конференції в Люксембурзі, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
За словами дипломатки, Європейський Союз очікує, що Україна впроваджуватиме необхідні реформи і досягатиме "відчутного прогресу" у фундаментальному кластері.
"ЄС очікує, що Україна продовжить демонструвати надійність обіцянок і політичної волі, впроваджуючи необхідні реформи і досягаючи відчутного прогресу у фундаментальному кластері. Активна участь громадянського суспільства у процесі реформ залишається важливою для досягнення успішного їх впровадження у довгостроковій перспективі", - наголосила Лябіб.
Очільниця зовнішньополітичного відомства Бельгії перелічила реформи, від виконання яких залежать темпи переговорів про членство України в ЄС.
За її словами, Україна має надалі реформувати сферу верховенства права і базових прав людини, а також посилювати демократичні інституції, продовжувати реформу держуправління та наближатися до економічних критеріїв ЄС.
Крім цього, дипломатка зауважила, що особливу увагу необхідно приділити судовій реформі, боротьбі з корупцією, а також захисту і недискримінаційному ставленню до нацменшин.
"Щоб забезпечити незворотність прогресу у всіх цих сферах та повноту й ефективність реформ, Єврокомісія продовжить ретельно відстежувати прогрес і регулярно звітувати Європейській раді", - додала Лябіб.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, у Люксембурзі, 25 червня, відбулася перша Міжурядова конференція, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.
А про верховенство права і боротьбу з корупцією - це такий тролінг?
Тобто, ми будемо спостерігати. Хоч 100 років, хоч 200. Писати звіти. Отримувати кошти. Розказувати про наш гуманізм. Далі Києва заходити не будемо. І там лише у владні кабінети. Так що, хлопці, ви там не забувайте про нас - грабуйте, керуйте, але про нас не забувайте (багато ми не будемо просити).
А ЄС з Орбанами, Фіцо, Боррелями і іншими Люля Кебабами - не дуже.
Ой - а як жиш нацменшини, *****????!!!!
Отже в Україні треба зробити кацапску державною,патамушта узкаізичниє ваюют, і в Бельгіі і Швейцарії многа язикофф!! Я вгадав??
хтось винен в тому, що громадяни України не хочуть вчити українську, а бажають продовжувати спілкуватися кацапською?
Отримаєш громадянство будь якоі провідноі краіни ЄС без знання державної мови???? Є якісь запереченя??
якщо переважна кількість населення України розмовляє кацапською - то кацапська має бути державною мовою! що тобі в цьому не зрозуміло, даун?
наведи номери законів України які зобовʼязують всіх "громадянин України має знати та послуговуватись українською мовою"
тобі зрозуміло питання?
згідно з опитуваннями 2001 року в Україні на кацапській мові розмовляють 29 відсотків населення... в ******** умовах, можливо, набагато меньше, але явно не меньше за 0,6 відсотка а, відповідно, до твердження глави МЗС Бельгії, має бути враховано право нацменшини кукарєкать хоть на підзаборном язьікє
тобі, хрюкатєлю, в котре наголошую, що висувала вимоги Бельгія, яка хоче врахування прав нацменшин! що тут незрозумілого? чи ти розумово відсталий?
твій куток - хробачий союз з кацапами
а не про твої вологі полюції, даун, афідерзейн
Так у зеленського з ОПУ, строк годності, завершився, ще 21 травня ц.р.?!?! А грошей по квартирам, розсовано у отих з ВРУ служок, як грязі… Катлєта, як приклад їх сьогодення!!
Щось треба Оманським слугам робити, бо час їх завершено, а гроші не вивезти з України!!!
Хіба що задонатити, на Захисників України!
Аи бюджет України вважають своїм.
І до них питань нема.
порошенко прийшов до влади категоричними обіцянками вступу в ЄС
знаючи, що цього ніколи не буде
бо росія не хоче.
карлик розізлився , що ми не хочемо в таможенний союз-
його дєтіще
і все робить для того, а щоб знали тепер!
мстива і підла тварь.
ЄС міг бути, якби Чорновола не вбили.
Плани не завершено, бо зник сам Рядянський Союз.
Але бюрократія ЄС нікуди не зникла і підігрує росії.